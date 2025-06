Crónica del concierto de Samantha Fish en Barcelona (Razzmatazz, 2025): Rock Blues de alto voltaje

Samantha Fish (Razzmatazz, Barcelona, 15/06/2025). Foto Carlos Flaqué Monllonch

Existen conciertos y conciertos, algunos, por suerte pocos, que dejan una huella que se quiere olvidar, pero sin embargo otros superan con creces cualquier expectativa y emoción. Samantha Fish, la talentosa rubia estadounidense del blues rock, cautivó a la multitud en su actuación de la sala Razzmatazz 2 (Barcelona, 15 de junio de 2025) y con un aforo estuvo a punto de reventar. La artista arrasó como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, rompiendo todos los pronósticos y superando cualquier previsión imaginada. La audiencia quedó completamente fascinada ante su poderío vocal y virtuosismo en las cuerdas: cada tema implicaba un cambio rápido y preciso de guitarras, sin pausas ni silencios… solo pura intensidad sonora.

A diferencia de mi última experiencia en Razzmatazz donde salí como un monje en penitencia (The Brian Jonestown Massacre), el concierto de Samantha Fish fue como subirse a un McLaren F1 y superar los 350 km/h. Fue una hora y media de velocidad punta e imparable bajo una destreza magistral de guitarras, entrega y gasolina vocal de alto octanaje.

Alguna critica mencionó posteriormente problemas de sonido en la banda (no en lo referente a Samantha Fish) y mal mismo tiempo de sufrir un calor sofocante en la sala. Personalmente, junto a muchos de los presentes, no percibimos estas sensaciones durante el concierto, ni a la salida de mismo. Si pude escuchar comentarios sublimes sobre los punteos afilados de Samantha Fish y de su exquisita voz, mezcla de Aretha Franklin y Janis Joplin. La sensación del público en general fue la de haber asistido a un espectáculo que dejó sin aliento, dicho en otras palabras, fue un auténtico fluído de blues rock por las venas. Y es que ver y oír esta front woman en el escenario desvanece cualquier posible duda. Se basta a sí misma.

El concierto se abrió con la enérgica interpretación de Kick Out the Jams de MC5. Acto seguido se repasaron los temas más destacados del reciente álbum Paper Doll (2025), demostrando su destreza musical en canciones como la homónima Paper Doll, I’m Done Runnin’, Sweet Southern Sounds, Can Ya Handle The Heat, Lose You, Fortune Teller, Rusty Razor y Don’t Say It. Además, cautivó al público con una versión magistral de I Put a Spell on You de Screamin’ Jay Hawkins, en la que Samantha y su voz transmitieron toda la intensidad y magia del legendario tema.

A todo ello hay que sumar el innegable magnetismo y profunda conexión que establece Fish con su audiencia, su flexibilidad vocal abarcando diversos y altos registros, su destreza con las guitarras (incluida una cigar box guitar), y como no, su efectivo empleo del slide guitar. Todos estos factores fueron decisivos para conquistar al público desde el primer instante.

Junto a este exquisito bagaje profesional, hubo que añadir su propio encanto femenino, su iderazgo y personalidad, su impecable estilo marcado por un rubio dorado al estilo de Marilyn Monroe así como su inconfundible maquillaje inspirado en las pin-up de los 60. Muy pocos artistas pueden presumir de tantas cualidades en un solo conjunto. Sin duda, fue un espectáculo excepcional.

Razzmatazz se llenó de energía y emoción. Samantha Fish ofreció un concierto memorable en su final de gira europea. Desde el primer acorde, la cantante y guitarrista mostró por qué es una de las figuras más destacadas del blues rock contemporáneo. Con una presencia carismática, Samantha levantó a la audiencia de inmediato. Combinó magistralmente sus habilidades guitarrísticas con su poderosa voz, creando una atmósfera íntima y vibrante. Los momentos cumbre fueron varios, especialmente cuando la conexión entre ella y el público catalizaron una actuación llena de buenas vibraciones y pasión por la música.

La banda que la acompañó, potenció cada interpretación del set, a pesar de que algunas críticas posteriores al concierto dicen haber observado un sonido plano en la banda (especialmente en la batería y el bajo, no con el sonido de Samantha), percepción a la que se sumó, según dicen, una temperatura excesiva en la sala. Son detalles que muchos de los presentes no llegamos a percibir, quizás absorvidos por la magia de la rubia de Kansas City, pero que tampoco se han leído en las crónicas de los conciertos de Madrid (14 de junio) y Bilbao (13 de junio). A pesar de ello, la energía del show no decayó en ningún momento culminando la noche con un bis que dejó a todos anonadados. Y es que Samantha Fish es mucho de todo. Acapara toda la atención.

En resumen, la actuación de Samantha Fish en Barcelona fue una muestra más de innegable y reconocido talento, repleto de autenticidad y de efusión por la música, consolidándose como un concierto inolvidable para los asistentes. Son de aquellas veladas que quedan grabadas en la memoria, especialmente para todos aquellos amantes del blues y del rock, como es mi caso.