Crónica del FESTIVAL•B (Barcelona, 2023)

En Barcelona parece que el verano nunca acaba. No lo digo en el buen sentido: nada de vacaciones infinitas, días que se alargan hasta las diez de la noche, o romances fugaces que nos hacen vivir la presencia de los guiris con cierta ilusión. Sinó más bien por el calor asfixiante y el hastío generalizado de que nunca pasa nada nuevo en esta ciudad. Pero por suerte el FESTIVAL•B llegó, rozando el larguero, para proclamarse como el último festival del verano, y uno de los mejores, los pasados 29 y 30 de septiembre.

En el Parc del Fòrum, durante dos jornadas, nos recordaron todo lo bueno de la música en vivo, pero sin las partes malas de los macro festivales como son las colas, las aglomeraciones o el caos que generan los guiris sin camiseta. Un festival para reales que recuperamos la fe. Y para que tu te animes también a reportarte el año que viene, aquí van los 6 momentos más top del festival que demuestran porque la música en directo nunca será igual que cuando la escuchas en casa.

Irenegarry predicando Puto Normando

Una de las mejores promesas de nuestro país se subió al escenario a las 18h de la tarde con su repertorio de hits de pop detallista y guitarras potentes. Podrías pensar que era una hora difícil, pero llenó. Todo su público estaba implicado al 100%, pero fue cuando Irenegarry tocó Puto Normando que se produjo la conversión de una asistente a una auténtica fan. Cuando empezó la melodía de la cover de Lana Del Rey, una chica, vestida con sus baggy jeans, su baby tee y su buen moño clean look, miró a su amigo y empezó a balbucear «Es Lana, ¿no? ¡¿Es Lana?!«. Se puso a cantar más fuerte que nadie la versión original y cuando acabó volvió a mirar a su amiga con los ojos vidriosos y le preguntó «¿Quién es? Me encanta. Soy su fan desde ya.«

Los Planetas cantando Ready pa’ Morir de Yung Beef

El viernes era el dia de los viejos indies, los de pitillo, camisas desenfadadas y bromas de cuñao sobre la farlopa aunque tengan ya un hijo o dos a su cargo. Así que el concierto de Los Planetas era un poco la plaza de las batallitas. Pero en medio de los himnos generacionales de hace ya algunas generaciones, Jota, con su manera de no vocalizar, cantó el mayor éxito de Yung Beef: Ready pa’ Morir. Una tregua de paz entre el indie y el trap, entre los tristes de los late 90’ y los tristes de mediados de los mid 10’. Había espacio y sentimiento para todos.

Irenegarry en el FESTIVAL•B (fotografía de Alba Rupérez) Los Planetas en el FESTIVAL•B (fotografía de Saray Sánchez)

La fiesta de «l’amistat» de Mujeres

Los conciertos de Mujeres son siempre espacios de diversión, de jolgorio, de saber que lo vas a pasar bien te metas o no en el pogo. Nadie quiere perderse uno. El concierto favorito de tus cantantes favoritos. Por eso cuando tocaba entonar Rock y Amistad, Carolina Durante subió al escenario. Un momento de absoluta euforia colectiva en la que no podías parar de sonreír a tus amigos y pensar «¿y si lo dejamos todo y montamos un grupo?«

Yung Beef presentado la nueva cantera de La Vendición

He de admitir que hacía años que no presenciaba un concierto de Yung Beef. La última vez fue ahí por su época jaula, cuando la famosa entrevista a tres bandas del Primavera Sound y el beef con C. Tangana. Una era caótica, llena de energía explosiva y con mucha crítica por parte de los puretas. Pero lo que sucedió en el escenario esta vez fue distinto. Yung Beef, que es ya toda una eminencia consagrada, demostró sus distintas eras con todos sus hits y hasta los de La Mafia del Amor, pero también dio espacio para que sus nuevos fichajes subieran al escenario mientras él quedaba en un segundo plano.

Mujeres en el FESTIVAL•B (fotografía de Sarai Moreira) Yung Beef en el FESTIVAL•B (fotografía de Alba Rupérez)

La Élite fundando una boy band con Carolina Durante y Depresión Sonora

No pidáis disciplina a La Élite, ni corrección, ni coordinación previa. Id y dejaos llevar. Bailad como monos, saltando como si os fuera la vida en ello y gritad como si nadie os viera la cara deformada. Su concierto fue liberador, divertidísimo y siempre por encima del baremo de energía de la resaca. Y como todo el mundo quiere ser colega de quienes te hacen sentir así, cuando tocaba repetir Bailando «¡CON MIS AMIGOS!» les dieron los micros a Diego de Carolina Durante y a Marcos de Depresión Sonora. Un cierre por todo lo alto con la boy band que no sabías que necesitabas.

Judeline o el rezo de Canijo

Judeline es una estrella os pongáis como os pongáis. No necesita sacar ni tan siquiera un álbum para tener su concierto repleto de auténticos feligreses. La autora del exito de alt-pop experimental, CANIJO, crea auténtica devoción. Así que cuando empezaron a sonar las primeras notas de la canción, y ella en absoluto silencio, todo el público cantó al unísono las primeras líneas, como quien le reza a un ser superior.