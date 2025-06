Crónica del Primavera Sound Barcelona (Parc del Fòrum, 2025)

Un año más, el Primavera Sound se ha coronado como uno de los festivales más relevantes del circuito internacional, y su 23ª edición ha sido testigo de una conexión única entre artistas y público. Con un cartel de impacto mundial y 293.000 asistentes —25.000 mil más que el año pasado— congregados durante una semana llena de música, el Parc del Fòrum se convirtió nuevamente en el epicentro de la cultura musical global.

Entre los conciertos que se realizaron en el Primavera a la Ciutat, la jornada inaugural encabezada por Caribou, las tres jornadas principales y la clausura Primavera Bits x Nitsa, un total de 311 shows han seguido afianzando, una edición más, un formato de festival urbano reconocible y personal.

Además de la hermandad pública entre las tres cabezas de cartel —las supernenas— Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chappell Roan, una gran cantidad de conciertos de artistas consagrados y nuevas voces han convertido el Primavera Sound el festival en el que estar. Así, ya forman parte de la historia del festival las actuaciones de FKA twigs, IDLES, Cassandra Jenkins, ANOHNI, Parcels, YOASOBI, HAIM… Entre muchas otras.

Aunque no deja de ser una sorpresa positiva que el pop también haya podido encabezar un festival que hasta hace pocos años nadie lo hubiese imaginado, sí que me gustaría recuperar la interesante observación que hizo Ainhoa Marzol, en Gárgola Digital —lo podéis leer en el último párrafo—, sobre la falta de conexión con la realidad que últimamente parece mostrar este pop más performativo. En una situación tan crítica en la que estamos viviendo, con un genocidio activo frente a los ojos de todos, es triste que, aunque en los últimos años se le ha dado una connotación de contracultura al pop, no puede ser que este no esté acompañado de un poco de antiestablishment.

A nivel musical, nuestra experiencia, como seguramente la de la mayoría de los asistentes, fue intensa, ya que queríamos verlo todo —y muchas veces no es humanamente posible—, pero fue una gozada continua. Aún estamos procesando la resaca emocional. Así que aquí os queremos contar un poco sobre todos los conciertos, un total de 28, que pudimos vivir este año en el festival barcelonés.

Pero, antes de empezar, os recordamos que la organización del festival ya ha anunciado que el Primavera Sound Barcelona 2026 se celebrará del 4 al 6 de junio y los abonos ya están a la venta.

