Crónica del SXSW (Austin, 2024)

Un año más, el SXSW se va con su esencia de espacio mágico e indispensable tras unir a gentes de todas las razas, nacionalidades, géneros y creencias con la intención de encontrar soluciones creativas a los desafíos del mundo. Al mismo tiempo, nos encontramos con talento emergente y grandes estrellas que vuelven a actuar en el lugar humilde donde se iniciaron, se juntan con el público y disfrutan por un momento de ese bien tan preciado que es la normalidad.

Las ideas plasmadas durante estos 9 días nos han enriquecido y nos han hecho darnos cuenta de lo necesario que es ver la luz en el mundo entre tantas tinieblas. Todo eso y mucho más ha sido este SXSW gigantesco que trataremos de resumir en estos momentos épicos del mayor festival del mundo.

The Black Keys x4

Encontrarte una vez con The Black Keys ya es de por sí afortunado. Pasarte dos noches, una mañana y una tarde con ellos está solo reservado a los asistentes del SXSW. Si nos tuviésemos que quedar con una sola de estas citas, sin duda sería la primera. El entorno ayuda especialmente a decantar la balanza.

El Mohawk es un garito con magia, pequeño, muy sureño y pintoresco. Cuesta imaginar que en su diminuto patio te vayas a encontrar a unas rutilantes estrellas de la música, pero esa es la gracia del festival de Austin. Sobre su escenario descubrimos a los The Black Keys más blues y a ese disco tan de raíz que es el Delta Kream de 2021. Este álbum bucea en el talento de RL Burnside, John Lee Hooker o Junior Kimbrough. Algo que encaja perfectamente en ese circuito precioso de bares, como el Mohawk, que han hecho de Austin la capital mundial de la música.

La noche siguiente nos reencontramos con el talento desperdigado en su sello Easy Eye Sound y con los Black Keys más reconocibles en sus grandes éxitos. Entre su apabullante repertorio nos encontramos con nuevas canciones que salpimentarán su próximo This Is Nowhere.

Además de los dos conciertos ofrecidos, Dan y Patrick nos obsequiaron con una fascinante presentación en la que repasaron su carrera, la cual ha sido el argumento de un documental presentado en el festival. De esta manera concluyeron su cuádruple presencia en un South By Southwest rendido a su radiante talento.

The Black Keys en el SXSW

Clásicos eternos

Al margen del brillante talento emergente proveniente de todo el mundo, el festival honra a leyendas con un espacio para reivindicar su legado musical. Este año le ha tocado al gran Bootsy Collins y al batería de los Stray Cats, Slim Jim Phantom.

El funk y el posterior rap no se entenderían sin Bootsy, quien de la mano de su implicación en Parliament y su propia y extensa carrera ha reformulado el género como nadie. Su fundación Funk, Not Fight busca solucionar conflictos sociales mediante el baile. Es un ideal que defendió en su interesante presentación y sobre las tablas del escenario comunitario en el lago, donde ofreció un concierto brutalmente divertido en compañía de una banda apadrinada por él, los geniales Zapp. También nos obsequió con otro concierto durante la semana donde profundizó en su extenso legado musical. El funk nunca morirá mientras Bootsy siga poniéndose las botas.

También nos hemos encontrado en Austin con el legendario batería de los Stray Cats, Slim Jim Phantom. Con él nos adentramos en la era dorada del rockabilly y nos volvimos a encontrar con ese carisma único que le convirtió leyenda del rock.

Bootsy Collins en el SXSW

Cerca de las estrellas

Las presentaciones del SXSW nos acercan a personajes relevantes que nos iluminan con sus conocimientos y experiencias. Durante estos días hemos vivido sesiones tan edificantes como la realizada por Selena Gómez en compañía del jugador de la NFL Solomon Thomas, el doctor Corey Yeager, Mandy Teefey y la psicóloga Jessica Stern. La charla derivó en una terapia que profundizó en nuestro bienestar y en la necesidad de aceptarse dentro y fuera de las redes sociales.

Otras mujeres que también se han enfrentado al odio vertido hacia ellas en diferentes medios y plataformas son Brooke Shields y Meghan Markle. Con ellas pasamos el Día Internacional de la Mujer. Jane Fonda, por su parte, puso su sello particular en el festival y reivindicó la necesidad del activismo en la actualidad.

Las estrellas de cine también nos ofrecen la ocasión de conocerles en profundidad con conversaciones donde descubrimos facetas ocultas tras los focos de las producciones y los estereotipos de la prensa. Un claro ejemplo fue el de Sydney Sweeney, quien habló de cómo gestiona su marca personal y analizó su función como joven productora de Immaculate, película estrenada en el festival, la cual también protagoniza. El equipo de Civil War con Alex Garland, Kirsten Dunst y Wagner Moura a la cabeza nos ayudó a conocer los entresijos de otra producción estrenada en el SXSW.

Dev Patel, Daniel Kwan, el genial Bootsy Collins, Justice, Dwyne Wade, el dueño de los Mavericks Mark Cuban, Trevor Noah o la actriz Hunter Schafer fueron otras celebridades que compartieron momentos y sabiduría con el público entusiasta del festival.

Selena Gómez en el SXSW

Un SXSW con acento español

El festival de cine y TV de SXSW ha sido un carrusel de emociones y una lluvia de estrellas y estrenos constante que analizaremos en profundidad en otro artículo. Este año ha tenido un claro acento español con dos producciones que han sorprendido a todos, la española Mamífera y la dominicana La Bachata de Biónico.

El jurado no dudó en premiar la increíble actuación de María Rodríguez Soto en Mamífera. La película española dirigida por Liliana Torres es una espectacular exploración de la maternidad y de las mujeres que la ejercen. El merecido premio de María es un alegato a las dificultades que atraviesa una madre de 40 años y cualquier madre ante las expectativas sociales y las presiones de sus parejas. Esta íntima mirada nos proyecta contra el espejo y es un necesario canto a la maternidad y a la libertad de la mujeres a ejercerla o no.

Por su parte, La Bachata de Biónico se ha llevado uno de los premios concedidos por el público. La audiencia del SXSW se ha enamorado de este falso documental que sigue las andanzas callejeras de Biónico, un yonqui dominicano que ha caído en los brazos del jaco y de una bella mujer que se encuentra en un centro de rehabilitación. El camino que emprende para rescatarla convierte esta producción en una alocada aventura que la convierte en la Trainspotting dominicana. Toda una oda a los recovecos más oscuros de la calle, no solo dominicana sino la de cualquier parte del planeta. Imprescindible la obra de Yoel Morales protagonizada por Manuel Raposo, Ana Minier y El Napo.

Una lluvia de estrellas y estrenos

Como os comentábamos, el festival de cine y TV del SXSW tendrá un artículo aparte en Crazyminds pero bien merece repasar sus estrenos más destacados y los films premiados por el jurado y la audiencia. Entre los estrenos destacaron The Fall Guy, con Emily Blunt y Ryan Gosling y la esperadísima nueva producción de A24, Civil War, dirigida por Alex Garland y protagonizada por Kirsten Dunst y Wagner Moura. Monkey Man de Dev Patel no sorprendió al ganar un galardón de la audiencia. Ha sido la sensación del festival. También Arcadian, con Nicolas Cage, ha generado una grata impresión entre los amantes del cine B más irreverente.

La historia de amor entre un miembro de una boy band y Anne Hathaway, The idea of you, ha tenido una repercusión espectacular con su tráiler batiendo récords después de su estreno en Austin. Al igual que Road House con Connor McGregor, Post Malone y Jake Gyllenhaal o la terrorífica Immaculate con Sydney Sweeney o Y2K, la ingeniosa comedia nerd inspirada en el efecto 2000. Entre las series, sin duda la más destacada ha sido la producción de Netflix, 3 Body Problem.

Al margen de Mamífera y La Bachata de Biónico, el festival ha repartido justicia galardonando otras obras más que interesantes. El público ha votado por producciones como el drama protagonizado por John Leguizamo, Bob Trevino Likes It, el humor negro de My Dead Friend Zoe, con Ed Harris, o Resynator.

Monkey Man, Clemente, Oddity y Songs from the hole sobresalen entre el resto de premiadas por el público. En cuanto al jurado, Bob Trevino Likes it repite en su categoría, se premia el buen hacer de Josephine Stewart-Te Whiu en su desgarradora We Were Dangerous y a nuestra Maria Rodríguez Soto por su memorable actuación en Mamífera. En la sección documental, la innovadora Grand Theft Hamlet se llevó el premio y la valiente We Can Be Heroes una merecida mención especial.

El equip de Civil War en SXSW

Latin Power

En el festival de música del SXSW también se ha hablado español, y mucho. No es de extrañar que la música latina sea cada día más referente en Estados Unidos y en el resto del mundo. Este fenómeno global se pudo observar en Austin. Tres de los grandes atractivos del festival eran Peso Pluma, Young Miko y Cristian Nodal. Los tres artistas latinos fueron los que más titulares y expectación generaron.

El showcase de Peso Pluma provocó que miles de personas se agolparan en el Moody Theatre, dejando fuera a cientos de fans sin entrada y sin posibilidad de entrar a pesar de aguardar en la gigantesca cola desde las 12 de la mañana. Estos grandes nombres estuvieron bien acompañados en el festival por artistas como Juanpalitoschinos, Bodine, La Gallo 3:20, Hinds, Vallejo, The Cumbia Movement o La Reyna Tropical, quienes han puesto sazón y acento latino a una vibrante edición del SXSW.

Malasaña en SXSW

Si hay un grupo que ha entendido a la perfección lo que es el SXSW y Austin a lo largo de su carrera, esas son las Hinds. No solo por ese rollo garage malasañero, la diversión que brindan en cada bolo y su descaro, sino porque han sabido exprimir las más de diez ediciones que se han echado a cuestas con más de 15 actuaciones en cada una de ellas. Esto les ha granjeado una base de seguidores extensa que las sigue en cada directo, provocando llenos en todos ellos.

Con el tiempo se han convertido en una de las sensaciones del festival. Este año se coronaron como sus reinas castizas. No era fácil. Carlota y Ana estrenaban formación tras superar un sinfín de vicisitudes: pandemia, abandono de mánager, ruptura de la banda… Pero ahí estaban, un año más, trayendo con éxito el espíritu rebelde y festivo de Malasaña.

Hinds en SXSW

La sensación inesperada del SXSW

El refranero nunca falla: «Cuando el río suena, agua lleva». Durante todo el festival me acompañó ese refrán, que pasó de ser un eco distante a un ruido persistente. Todo el mundo hablaba de unos tipos un tanto chiflados que sonaban muy bien y montaban espectáculos apoteósicos. Ante lo cual solo me quedó ir al encuentro de esa banda de Londres que no conocía y que terminó por ser Fat Dog.

Si existe un triunfador en esta edición del SXSW son sin duda ellos. Sus explosivos conciertos mezclan rock, pop, saxo y mucho carisma para generar un caos absoluto. En ciertos momentos parecen más una secta jugando con las mentes de los asistentes que una banda al uso. En Austin estuvieron realmente activos pero no bajaron el listón en ningún directo, y menos en el del Hotel Vegas, donde un profeta pop se erigió como la revelación de este SXSW.

Bailando con la muerte

Los canadienses Desire coronaron una sesión de música en el siniestro y fascinante Elysium de Austin, en la que sobresalieron los alemanes Minimal Schlager que tan bien suenan y en cuyos ritmos se entrevé la influencia de los propios Desire. La banda de Montreal formada por el ex Chromatics y Glass Candy, Johnny Jewel, y por Meghan Louise, tienen un sonido tan particular que se han convertido año a año en una de las grandes referencias del festival. Su electropop suena muy exótico por estos lares y eso es algo que suele atraer a los acólitos del SXSW. Además ver danzar a Meghan con una calavera mientras Johnny dispara sonidos espaciales no tiene precio.

Trayecto Austin-Tokio

Las noches japonesas del festival son sin duda uno de los puntos álgidos del festival cada año. En ellas entras en un tren bala que conecta tiempos y lugares lejanos. Durante este trayecto lo entiendes todo y no entiendes nada al mismo tiempo. Un choque cultural en toda regla que resulta una delicia para cualquier melománo que se atreve a sumergirse en la radiante escena tokiota. Todo puede pasar en estas noches, desde el pop calmado de Halley al punk trasgresor y salvaje de las Tokyo Syoku Syodo pasando por la vanguardia de la genial Chameleon Lime Whoopiepie y el encanto de Chiaki Mayumura. Contando los días para un nuevo recorrido por Tokio.

Interactuando con el mañana en el SXSW

El Interactive Festival es un portal al futuro, un lugar de encuentro entre ámbitos tan determinantes como las artes, las ciencias, la tecnología, la publicidad, la música, la televisión o el cine. Para presentarnos el mañana, diversas instituciones y compañías nos sumergen en experiencias inmersivas tan increíbles como la que sirvió para conocer a Aimi, una IA que promete hacer canciones y visuales desde prompts con una sencillez pasmosa.

También nos infiltramos en el mundo del Fallout a través de una instalación donde nos convertimos en moradores del páramo y conocimos los secretos tanto del videojuego como de la serie que Amazon lanzará el mes que viene basada en él. Una gran instalación audiovisual nos presentó en plena Avenida Congress la espectacular producción de Netflix, 3 Body Problem. También resultaron muy divertidas las experiencias que Paramount+ diseñó para adentrarnos en las series y los puntos álgidos de su programación. Audible nos invitó a una feria ambulante y nos devolvió la magia de sorprendernos.

Asados con música techno, fiestas campestres regadas con agua La Croix, un confesionario maligno para hacernos sentir parte de The First Omen, la próxima precuela de La Profecía, brindar rodeados de suntuosos Porsche o descubrir los sabores de Tennessee son algunas de las experiencias que disfrutamos en el Interactive Festival. La sofisticada cocina y los suntuosos cócteles del elegante lounge que la aerolínea Delta instaló en un local de la capital texana se convirtió en nuestro mejor recuerdo de esos ajetreados días.

El género que siempre vuelve

El SXSW anticipa el ascenso del punk. De manera ruidosa, bandas de todo el mundo devuelven el género a la cúspide con propuestas interesantes, novedosas en algún caso y muy influidas por el clásico punk europeo en su mayoría. El punk es la música de la rabia y encaja a la perfección en estos tiempos inestables. No es de extrañar. Bandas con un directo tan espectacular como las locales Die Spitz merecen mucho la pena. Sin duda una de las sensaciones del festival. También The Oxys son un buen ejemplo de una escena austiniana enamorada del punk más europeo. Pero es solo un reflejo de una tendencia global como bien evidencian los riffs alocados de las geniales Tokyo Syoki Syodo o los taiwaneses Fire Ex.

Aunque nada más paradigmático del regreso triunfal del género que el antológico directo ofrecido por los Ho99o9. El dúo llegó desde su Newark local con una condición de reyes del underground americano que sus decibelios descontrolados no tardaron en demostrar tras crear una de las simbiosis más bestias entre artista y público vistas durante este SXSW. El punk ya está aquí de nuevo.

La misteriosa DJ que el SXSW no esperaba

El SXSW no es un festival al uso. Hay novedades, sorpresas de última hora y estelares apariciones con las que nadie cuenta. Por ese motivo se necesita estar al tanto de la aplicación del festival y de las redes sociales en todo momento. De esta manera te enteras de eventos tan memorables como la fiesta organizada por la marca de ambientadores de baño Pourri. En ella se honraba al funk de una forma un tanto misteriosa. Mediante pseudónimos anunciaban la sesión de una dj genial que prometía diversión y buen gusto. Tras esa misteriosa identidad se encontraba la mismísima Janelle Monáe, que se marcó una sesión genial y que tuvo como telonero a otro mito como Dj Questlove. El SXSW es un descubrimiento constante.

Bonus track: el artista que lo entendió todo

Eugene definió como nadie la magia del SXSW. Esta imagen es la definición gráfica de lo que es este festival, que no es más que el descaro de enfrentarte a un público que no te conoce, en el lugar más insospechado, y lanzar un mensaje que busque mejorar el mundo. Eugene lo entendió todo. Y por gente como él, es por la que estamos deseando regresar el año que viene.

¡Nos vemos en 2025, SXSW!