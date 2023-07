Crónica del Vida Festival (Vilanova i la Geltrú, 2023)

Si has tenido acceso a la televisión en abierto en algún momento de los últimos 30 años, conocerás el famoso sueño de Casa Tarradellas S.A. Exacto, ese oasis mediterráneo-rural, con una familia idílica pero algo trapella, una masía de piedra que claramente data de un año en el que la gente no tenía cara de iPhone, un extenso y acogedor bosque, cenas antes de que se ponga el sol y ese eterno sentimiento de «¡con qué poco soy feliz!». Pero la verdad es que ese sueño cuesta algo, no cualquiera recibe la herencia de los propietarios del campesinado catalán. Por suerte, lo que sí se puede hacer es disfrutarlo. Y el Vida Festival siempre es el escenario más sensacional.

En su novena edición, el Vida Festival atrajo a unos 30.000 asistentes y se sigue consolidando como una propuesta cómoda en la que descubrir nuevas promesas musicales (sobre todo de la escena catalana) y ver a algunos de tus artistas consagrados favoritos. Un fin de semana de descanso, relajación y un poco de desenfreno. El paréntesis perfecto en el frenesí de la vida en la ciudad para que aquellos que están en los treintaymuchos, con pequeños hijos y embarazos en curso, puedan disfrutar de un festival de música que SÍ está hecho para ellos. Nuestros redactores, Noel Castro y Eva Sebastián, aún en la senda de los veintimuchos, se adentraron en este universo para contarnos sus visiones particulares de este sueño de una noche catalana de verano.

