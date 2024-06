Crónica Road To Río Babel (Caja Mágica, Madrid, 2024)

La primera edición del festival Road To Río Babel se celebró el pasado 1 de junio en el recinto sede del Río Babel, la Caja Mágica de Madrid. Para los habituales de este festival, que se celebrará el próximo mes de julio, fue como estar de nuevo en casa. Con este festival, junto con el pasado Tomavistas, arranca la temporada de eventos musicales en la capital, que continuará con otros como el Mad Cool o el Kalorama.

A finales de octubre del año pasado, el festival anunciaba que Green Day actuaría el 1 de junio en Madrid, pero sin desvelar quiénes les acompañarían. Después de varios años sin que la banda americana visitara nuestro país, las ansias y ganas por parte de sus seguidores hicieron que las entradas se agotaran en pocos días. Un tiempo después se desveló el cartel completo, que te contamos aquí hace unos meses, y al que se unieron The Interrupters, The Hives y 30s40s50s, entre otros.

Unos invitados de altura

Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Llegamos a la Caja Mágica con los nervios a flor de piel y algunos fans corriendo por el interminable pasillo que nos lleva hasta el parking del recinto. A la derecha, nos encontramos con el escenario Río Babel, en el que actuarían Maid Of Ace, Emlan, 30s40s50s y Lagwagon. A la izquierda, al fondo y tras atravesar los famosos y diversos food trucks, estaba el escenario Johnnie Walker, donde disfrutaríamos de The Interrupters, The Hives y, por último, el plato fuerte de la noche: Green Day.

La tarde comenzaba con Maid Of Ace. Directamente de la costa sur de Hastings (Reino Unido), Alison Cara Elliott (voz principal y guitarra), Anna Coral Elliott (voz y guitarra), Amy Catherine Elliott (bajo y voz) y Abby Charlotte Elliott (batería). Son cuatro hermanas que ofrecen punk-rock cargado de adrenalina y que se unieron en 2005 para formar una banda de punk en el colegio. No fue hasta 2012 que empezaron a tomarse su carrera musical más en serio, según indican en su biografía a través de su página web. Aterrizaron en Madrid para explotar la primera tarde del mes de junio con temas como Bone Deth, Hooligan Heart y Made in England.

Es la hora de una de las bandas más esperadas de la jornada: The Interrupters. Para aquellos que no los conozcáis, ya estáis tardando. A grandes rasgos, es una banda estadounidense de ska punk formada en Los Ángeles (California) en 2011, integrada por Aimee Allen (voz principal), Jesse Bivona (batería), Justin Bivona (bajo) y Kevin Bivona (guitarra). Conocidos por su versión de Bad Guy de Billie Eilish, aterrizaron en el escenario Johnnie Walker para sorprendernos con un directo divertido y bailable, haciéndonos sentir como protagonistas de la película 10 Razones para Odiarte.

Ahora toca volver al escenario Río Babel, en el que se había montado un skatepark. Una escenografía muy chula para presentar a Arnau Moreno, más conocido como Emlan, viejo conocido del festival Río Babel donde actuó en la edición de hace dos años. Un concierto enérgico y cañero, con un skater que hizo que la performance del grupo fuera una simbiosis perfecta. Algunos temas que pudimos escuchar fueron Princesa Disney, Madrid o su ya archiconocido No Era Nuestro Plan.

En este mismo escenario pudimos disfrutar de 30s40s50s. Aunque el nombre de la banda no sonara nada familiar entre los asistentes, si os hablamos de Bely Basarte o David Otero, seguro que sí. Hace unos meses, irrumpieron en las redes sociales sin desvelar quiénes iban a ser sus componentes. Esta banda inspirada en los 90, con una mezcla de guitarras eléctricas y distorsión con sintes, salió a darlo todo. Por supuesto, como no disfrutar de una de las grandes voces que tenemos en nuestro país, como la de Bely Basarte.

El rock de The Hives: los suecos y su amor por el español

The Hives Road en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

No es la primera vez que actúan en nuestro país, y estamos acostumbrados a su directo brillante, enérgico y a sus trajes en blanco y negro. Y esta vez no fue diferente, para mí una de las mejores actuaciones de todo el festival.

Con más de 20 años de carrera musical, Pelle Almqvist, el frontman, amante de nuestra capital, supo complacer en niveles estratosféricos al público y habló casi todo el concierto en un español bastante fluido. Fue tal el punto que dijo: «hemos llegado a un momento en el que hacemos lo que el público diga». Vaya locura de directo.

Nos deleitaron con algunos de sus temas más famosos como Hate To Say I Told You So, Come On! o Tick Tick Boom, pero también sonaron otros como Trapdoor Solution o Bogus Operandi.

The Hives en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) The Hives en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) The Hives en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Green Day celebran el aniversario de Dookie y American Idiot en Madrid

¡Que comience el show! Suenan Bohemian Rhapsody y Blitzkrieg Bop con Drunk Bunny en el escenario. A continuación, la intro de La Marcha Imperial de Star Wars y We Will Rock You de Queen. Dos temas de la banda de Freddie Mercury para iniciar su actuación, la explicación: Billie Joe Armstrong repitió el «Eoo» de Mercury en varias ocasiones durante las casi dos horas que duró su concierto.

La primera canción fue The American Dream Is Killing Me, tema incluido en su último disco: Saviors. Esta gira especial a nivel mundial, que acaba de empezar hace unos días por Europa, tiene como propósito celebrar los aniversarios de sus primeros trabajos: Dookie (1994) y American Idiot (2004), que han cumplido este año 30 y 20 años respectivamente, y en los que se recogen los grandes éxitos de la banda americana formada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool.

A pesar de estar en sus 50, los de Berkeley no cambian, sino que solo suman años de vida y se convierten en claros ejemplos de la eterna juventud. Junto a una colaboradora habitual de la revista que nos honró con su presencia, llegó un momento en el que comentábamos las dos: ¿no se cansan? Pues parece que no. Puesto que ni la voz de Armstrong, ni el bajo de Dirnt ni los brazos de Tré Cool pararon en ningún momento.

Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Era hora de volver a la capital y quitarse la espinita tras el suceso que tuvieron que vivir en 2017. Por consiguiente, fuimos testigos de una noche muy especial tanto para la banda como para sus fans. Fue un regalo y no podíamos perdernos su paso por Madrid.

Sonaron algunos temas como su primer éxito Basket Case, pasando por She, Having a Blast o All By Myself en versión orquesta, o Welcome To Paradise del primer disco. El clímax de su actuación llegó con Know Your Enemy, cuando Billie Joe Armstrong invitó a subir a una fan al escenario y cantó con ella. Este le dijo al oído lo que poco después ella hizo: saltar y dejarse coger por las masas.

Su último disco, Saviors, volvió a ser protagonista con canciones como Look Ma, No Brains! o Dilemma, y también enlazó directamente con todo el repertorio de American Idiot, entre las que pudimos escuchar American Idiot, Jesus of Suburbia, Holiday o Boulevard of Broken Dreams. Con estos últimos temas fue como volver por unos minutos al 2004 en mi plena adolescencia. Todavía guardo este disco con un gran cariño.

Sin embargo, el momento más emocionante se lo llevó Wake Me Up When September Ends. Era imposible que no se te erizara la piel y se te escapara alguna lagrimilla de emoción al escuchar a Armstrong cantar: «As my memory rests / But never forgets what I lost / Wake me up when September ends».

Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Esto está a punto de terminarse, no queda de otra que encarar la recta final, con tristeza porque se acaba, pero con una euforia digna de un concierto memorable. Su frontman no fue el único que cantó y dejó un pequeño protagonismo a Tré Cool, con su inconfundible pelo azul, que cantó con una capa dorada, y a Mike Dirnt, que también tuvo su momento. Aunque todas las miradas estuvieran puestas en Armstrong.

El cierre de su actuación vino de la mano de Good Riddance (Time of Your Life), dedicada en su día a una antigua novia del cantante a la que le deseaba lo mejor en su nueva etapa. Para mí, una de las composiciones más bonitas de Green Day.

Un público entregado a los de Berkeley

Green Day en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Mucho antes de su actuación, se sentía un ambiente con asistentes que no paraban de recordar que era la final de la Champions, y otros que sacaron a relucir sus camisetas de grupos como Sum 41, Blink-182 o NOFX, incluso se atrevieron a vestirse con camisas negras y corbatas rojas, claro homenaje a la banda californiana. La edad era muy diversa, incluso algunos ya creciditos acompañados de sus hijos. De hecho, había muchos niños entre el público, y es que el punk-rock no entiende de edades.

Una pena que muchos tuvieran que disfrutarlo a través de una pantalla que se situaba en la parte de atrás. Mientras que desde la zona VIP se podía disfrutar de una vista plena de Green Day. Esta crítica ha sido muy comentada desde que salieron las entradas, porque no todos los bolsillos están preparados para desembolsar cierta cantidad de dinero, y se conforman con verlos de lejos o a través de una pantalla. No es por meter el dedo en la llaga, pero para más inri, esta al principio ni funcionaba.

Menos mal que el grupo supo fusionarse perfectamente con las 35,000 personas que llenaron la Caja Mágica, no solo con el front stage o la parte noble. Billie incluso dijo alguna palabra en español, como «Viva España» o «Madrid». Dato insignificante porque no todos los días podemos ver tremendo espectáculo con un juego de fuegos y luces alucinantes. En ocasiones, temíamos por Tré Cool, que estaba rodeado por una hilera de fuego. El escenario estaba lleno de elementos escenográficos como la bola de discoteca que se vislumbraba en el techo o la granada con forma de corazón, parte de la archiconocida portada de American Idiot.

Lagwagon, cierre al más puro estilo punk-rock

Lagwagon en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Lagwagon en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber) Lagwagon en el Road To Rio Babel en la Caja Mágica (fotografía de Alejandro García-Cantarero | @alex.resfeber)

Lagwagon es uno de los grandes grupos de California que se formaron durante la década de los 90 en Estados Unidos, y está integrado actualmente por Joey Cape (voz), Chris Flippin (guitarra), Chris Rest (guitarra), Joe Raposo (bajo) y Dave Raun (batería).

La banda de la costa oeste fue la elegida como broche final a una jornada en la que pudimos disfrutar de siete conciertos. Joey Cape y los suyos salieron al escenario para cerrar una jornada donde muchos viajamos a la década de los 90, cuando el punk-rock no había llegado casi a nuestro país y en la que teníamos siempre la vista puesta al otro lado del charco, y más concretamente en la costa californiana, sede de origen de este estilo de vida.

Cerramos la noche al ritmo de pogos, vasos volando con cerveza sobre nuestras cabezas, y de los cuales alguno casi llegó a dar a uno de los componentes de la banda. Ambiente de fiesta y con el cuerpo caliente, a pesar del aire que se levantó y que nos hizo olvidar los casi 30º grados que había a las 5 de la tarde.