Crónica SXSW 2023: De New Order a Ben Affleck

Han pasado ya unos días desde que el SXSW nos dijese adiós pero aún nos cuesta digerir los diez días del festival más grande del mundo. Procesar el sinfín de emociones, aventuras, experiencias, buen rollo y momentos inolvidables que hemos vivido en Austin nos llevará un tiempo aún. Pero vamos a hacer una labor de recopilar, resumir y contar las luminarias con las que nos hemos topado durante estos días de calor y frío intensos en Texas. Contrastes climáticos que se pueden considerar una metáfora de lo que supone a día de hoy el SXSW en la cultura underground mundial: un compendio de nombres emergentes y estrellas consagradas que buscan hacer algo diferente que impacte a su manera al mundo. Por eso todo el mundo se viene a Austin en SXSW, porque todo lo que mola está aquí.

El ayer más presente

En esta edición nos hemos encontrado con iconos de otras eras que nos han hecho viajar a los 60 o a los 80 más relucientes. Épocas más soñadoras y combativas, más necesarias que nunca. El primero de estos iconos con el que nos hemos encontramos es Robby Krieger. El guitarrista de los The Doors es una leyenda viviente y como tal apareció en Austin. El repertorio no podía molar más, como se supone de un repaso a una de las bandas clave de los 60.

Los músicos de la escena angelina que le rodearon combatieron bien contra la nostalgia de suplantar a quienes ya no están. Todos menos Morrison, cuya figura trasciende a cualquiera que lo suplante, bien sea el hijo del propio Krieger o el mismísimo Dennis Quaid. Aunque el actor hizo las delicias de los presentes con unas versiones espectaculares de Riders on the Storm y Roadhouse Blues.

Con ese ímpetu positivo y apertura mental que ofrecen los The Doors el festival fluyó entre otros iconos sesenteros. Inolvidable contemplar a los Zombies originales. Una banda imprescindible que nos legó grandes temas como Time of the season o She’s not there, claves a la hora de generar el sonido de los 60. Su concierto con los rascacielos de la ciudad de fondo fue gratuito y abierto a todo el mundo; un guiño del festival al corazón hippie de Austin.

Otro mito sesentero que nos encontramos fueron Os Mutantes. Sus ritmos tropicales siguen resultando modernos y una multitud llenó el local más «garage» de la ciudad, el Hotel Vegas, para rendirles tributo. Por último, Tangerine Dream nos devolvió a la era de los pioneros de la electrónica. Satén enmascarado en bpms alocados y cósmicos con una elegancia única. Así sigue siendo este icono de la música electrónica más elegante jamás compuesta.

Dennis Quaid y Robby Krieger en el SXSW 2023

Sonidos españoles en el SXSW

Nos pasamos una tarde de birras e interesante música con Maestro Espada, Noia, Ghouljaboy, Rakky Ripper… Para los expatriados de Texas, encontrarnos con las bandas que sintetizan nuestra cultura urbana de una manera tan auténtica es un placer. Aunque lo es más aún compartir con ellos relatos de la aventura que les supone cruzar el charco, embarcarse en un evento de este calibre y enfrentarse a un público que a pesar de ser muy receptivo les desconoce.

El colofón a este encuentro cultural con España fue el concierto de Caballo Prieto Azabache. Su pop canalla logró alterar el pulso de la ciudad con una puesta de escena espectacular en la que pudimos sentir lo mejor de ese sonido que tan bien le sienta a Madrid. Malasaña en vena en pleno corazón de Austin. Noche para el recuerdo.

Caballo Prieto Azabache en el SXSW 2023

La noche de Manchester y de Ian

La ciudad de Manchester tiene en común con Austin su pasión por la música. Para hermanarse y de paso promocionar el Manchester Music Festival, el alcalde la ciudad se presentó en el Austin City Limits Theatre, donde se graba el mítico programa de TV, para pasear por el SXSW la diversidad de una ciudad con tanta historia musical. El nuevo punk desenfadado de Loose Articles dejó paso a ese pop tan Manchester de The Orielles. Sus melodías aterciopeladas pero cargadas de nostalgia nos condujeron al plato fuerte de la noche y del festival. New Order compadecía ante nosotros en plena forma.

Los visuales son preciosos, las luces nos envuelven y te das cuenta de lo modernos que siguen siendo esos señores que están sobre el escenario. Durante hora y media, que se evapora entre sus sonidos, van cayendo himno tras himno. Canciones que unen generaciones diferentes y que sirven para entender tantos géneros que son imposible encasillarlas. Así hasta el momento obvio del cierre con Blue Monday. En los bises salió otra banda. Nada menos que Joy Division. Con Ian. Siempre Ian. En sus corazones, en los nuestros. También en las pantallas. Y con la magia de aquellas canciones tan buenas, tan tristes, tan cojonudas, se fueron los New Order con el Love Will Tear Us Apart y un pedazo de nuestra alma.

