«Dani Fernández Feat. Energy»: todo cambia, la emoción permanece.

Fotografías: Alejandro García-Cantarero

Alfombra naranja: una bienvenida vibrante a un viaje emocional

Ayer celebramos el Día Europeo de la Música con una de esas noches que no se olvidan. Bajo la cúpula del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, y con The Music Station como antesala, el evento “Dani Fernández Feat. Energy” no solo sirvió como estreno del documental «Todo Cambia», sino como punto de encuentro de artistas, emociones y memorias. La alfombra naranaja, como símbolo de una energía transformadora recibió a más de 120 invitados del panorama artístico y musical, entre ellos Iván Ferreiro, Sexy Zebras, Veintiuno, Nil Moliner, Álvaro de Luna, Samuraï, Pol Granch o Valeria Castro.

Repsol y Warner Music Spain, como organizadores del acto, demostraron una exquisita celebración en fondo y forma que fue mucho más allá de lo cultural. Desde el cuidado gastronómico del catering firmado por Fismuler, hasta el equilibrio entre cine, música y sostenibilidad.

«Todo Cambia»: ¿Quién es Dani Fernández?

El primer acto del evento tras la alfombra naranja fue la proyección de «Todo Cambia», un documental de 75 minutos de duración dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (DADÁ Films) que narra la trayectoria de Dani Fernández. Desde sus primeros pasos musicales tras ganar Eurojunior siendo un niño, pasando por el fenómeno juvenil del grupo Auryn hasta aterrizar en un sold out en el Wizink. En palabras de sus creadores, es «el primer documental que hacemos donde un artista se muestra tan vulnerable».

La cinta dibuja un retrato íntimo que alterna escenas de archivo y testimonios del artista. El fallecimiento de su abuelo, la relación con su hija Belice y la relación con su pueblo, Alcázar de San Juan, conforman la identidad de un artista en constante cambio. Dani lo resume con precisión: «Con este documental quería contestar a la pregunta: ¿Quién es Dani Fernández?».

Rodado en alianza con Warner Music y financiado por Repsol, el documental tuvo su estreno oficial en salas Kinépolis ayer mismo, 19 de junio y llegará a Movistar+ el 29. El público podrá ver al fin su historia, sin filtros ni adornos innecesarios.

Música, vínculos e intimidad sobre el escenario

Para finalizar la velada y acabar de pulir la emoción del momento, Dani Fernández subió al escenario del Príncipe Pío para ofrecer un concierto que fue más celebración privada que espectáculo. Interpretó temas clave de su repertorio como Todo Cambia y su ya aclamada versión de Supersubmarina.

En uno de los momentos más conmovedores, Dani interpretó junto a su pareja Yarea Guillén, Solo tienes que avisar, la canción dedicada a su hija Belice. Sin grandes artificios, solo ellos dos en el centro y mucha complicidad. A ello se sumaron apariciones sorpresa de Iván Ferreiro y Valeria Castro, quienes se unieron a Dani en colaboraciones que reafirmaron la dimensión del evento: una comunidad de artistas que le quieren, porque así se lo ha ganado.

Y entonces, el silencio. Dani se atrevió con un tema a capella, sin banda, sin apenas luces, solo él y la voz. Muchos contuvimos la respiración. Ahí se vio la verdad.



El «deséxito» como manifiesto

Uno de los hilos conductores del documental (y también del evento) es el concepto de «deséxito»: ese espacio intermedio que Dani pasó entre la fama muy temprana y la actual madurez artística. El relato de una caída desde una fórmula de éxito que no acababa de encajarle. Dani no oculta el dolor de sentirse rechazado por parte de su pueblo tras la disolución de Auryn, ni el vértigo que supuso tener que reinventarse.

Aunque lejos de victimizarse, asume esas experiencias como parte de un proceso: «un lugar donde quiere estar y que él mismo ha construido». Los directores Ortega y Arnaiz lo describen como «un artista bisagra entre el mainstream y lo comercial».

Y ahí reside su valor: no es un artista que reniegue de sus comienzos, sino alguien que los ha digerido con sensibilidad y los ha vuelto parte de su presente. Su compromiso con el cambio no es solo emocional o estético: también es tangible. Ha sido el primero de su sello en apostar por combustibles 100 % renovables durante su gira, marcando el paso en una mejor industria musical.

Un evento que abrazó el cambio y la verdad

“Dani Fernández Feat. Energy” fue mucho más que una presentación. Fue una encuentro artístico sincero entre el arte, la memoria y la música y una reivindicación de lo que significa crecer y mantenerse en pie. La asistencia no solo de colegas del sector musical, sino también de figuras del cine, la televisión y el deporte, no fue casualidad, sino el reflejo de lo que ya sabíamos: Dani Fernández no solo es un músico respetado, sino na de las personas más queridas del panorama musical actual.

Sus familias, la de sangre y la musical, no faltaron. Y quienes estuvimos allí no solo vimos un documental o asistimos a un concierto, vivimos la certeza de toda una carrera. La organización estuvo a la altura de ese mensaje creando un manifiesto sincero hecho de música, memoria y emoción. El peak fue un set en directo que convirtió el Teatro Príncipe Pío en una pausa en el tiempo.

Porque sí, todo cambia. Pero cuando la emoción es real, permanece.