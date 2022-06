Gira: Hoy arranca la gira de The Shivas por España

La banda de rock liderada por la cantante y batería Kristin Leonard The Shivas aterrizan hoy en España para presentar su último trabajo, Feels So Good // Feels So Bad. Las fechas españolas se engloban en el tour europeo Alive in the World, que les llevará a 38 ciudades durante este verano.

Su último trabajo, Feels So Good // Feels So Bad, es un verdadero álbum «cuarentena»: su creación comenzó cuando la banda se vio obligada a cancelar todos los planes en marzo de 2020 y comenzó a escribir canciones para mantenerse ocupados durante el confinamiento. Ya se sabe: no hay mal que por bien no venga.

«Tener que cancelar un año calendario completo de espectáculos que ya estaban reservados (más de 110), la única forma de hacerle frente parecía ser sumergirnos por completo en un nuevo proyecto, y uno que sabíamos que podía suceder independientemente de la situación externa», dice Kirstin Leonard (batería y cantante). «Este álbum trataba de crear un lado positivo en tiempos terribles, y todos cambiamos y crecimos mucho como músicos y como personas en el proceso».

Próximas Actuaciones The Shivas

Más información sobre el tour europeo de The Shivas en theshivas.org

