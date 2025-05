The Brian Jontown Massacre, crónica de una decepción anunciada

Sus más de 20 discos de estudio son una maravilla. Fascinantes. Hipnóticos. Marcadamente atmosféricos, melódicos y rítmicos. Te hacen volar la cabeza. Son discos que saben conjugar el oscilograma emocional con la correspondiente perspectiva sónica. Sin duda, denotan grandes capacidades compositivas y resultan adictivos. Es la clave de la masacre.

Sin embargo, a veces esto no conjuga con la realidad en directo, esa que se plasma in situ con el «face to face», sin filtros ni posturas preconcebidas. Me lo habían advertido. Desde gente que los había visto antes, hasta artículos de prensa que daban eco de varias polémicas, carne de cañón para las cabeceras especializadas. Aun así, fui a verlos.

Era 13 de mayo. Sala Razzmatazz de Barcelona. 21.00 h. Un momento clave para definir la teoría de la praxis. La mazmorra sónica estaba a medio llenar, aforo nada habitual. Luego, entendí por qué. A pesar de ello, entre los asistentes se respiraba expectativa. Es la clave de la sorpresa, factor más acentuado con la banda californiana.

Personalmente, era la primera vez que iba a un directo de ellos. Estaba curioso, aunque mi fondo albergaba cierto airbag para abrirse en caso de colapso. Pero como bien dice el refrán… sin riesgos no hay experiencias. A pesar de ello, esta vez podía enfrentarme a una dolorosa nugatoria o salir entusiasmado. Tras pasar los controles de acceso, estaba ahí, frente a lo desconocido.

El concierto empezó puntual. Los siete arrancaron al son su capo, el excéntrico y brillante Anton Newcombe, un personaje que pulula entre la genialidad, el protagonismo y el despecho. En el centro, otro curioso ejemplar, no por su entrega ni brillo musical, sino por ser el enigma de la escena. Era Joel Gion, un tipo de patillas exageradas y galera marinera que, sin mostrar el menor efluvio emocional, permaneció en medio del escenario sumido en su más austero autismo, siempre, eso sí, al son de su inseparable pandereta que golpeó su pecho durante todo el concierto. La masacre estaba servida…

Tras los primeros temas, el sonido arrancó reverberado, confuso. Se percibía que algo no iba bien. El líder de la cofradía se mostraba descolocado y, entre canción y canción, se produjeron pausas incomprensibles, muy extensas, algo que no recuerdo haber visto en mis años por conciertos diversos. Al unísono, se constantes conversaciones entre Newcombe, algunos músicos y el equipo técnico, además de los repetidos cambios de guitarras al finalizar cada tema. Todo ello pronosticaba una mala noche.

A medida que avanzaba el show, el sonido seguía embarullado, incluso desafinado en ciertos pasajes. La banda no lograba su «punch» sónico. La gente se inquietaba, dando lugar a puntuales vociferios y pitidos. Un molesto Newcombe se dirigía al público con desafío y bajo un inglés poco entendible. Dicen que antes del directo se recorrió todos los bares de la zona. Vete saber en qué estado asumiría el micro. El despropósito estaba en su pleno cauce.

Los minutos pasaban y el concierto daba la sensación de nunca arrancar. El grupo ofrecía una imagen desconexa, tocando por inercia, fríos, sin pasión, con un setlist alejado de sus mejores versiones en vivo. El sonido resultaba cacofónico, con voces planas. Sin duda, un repertorio sin ‘vibra’ y 40 pavos al traste. En fin… como se dice en estos casos: «Lo más importante en un concierto es esa conexión recíproca entre mùsicos y público. Es la magia del vivo. Generar ese doble impacto es lo que hace recordar por qué público y la banda están ahí, frente a frente, desafiando las leyes del espacio y tiempo y, sin duda, generando un feedback de altos vuelos». Creo que eso fue olvidado…

Hacía tiempo que no me encontraba ante una situación tan desencajada. En los directos puede pasar de todo, pero debe haber entrega. Mi amigo y yo aguantamos como espartanos, pero el concierto nunca cogió ese fondo tan necesario. Cada canción terminaba bajo el mismo ritual. Era un coitus interruptus. Dejaba frustración en lugar del placer. Puro gatillazo.

De todos es bien sabido que los directos deben impresionar, aumque a veces sucede lo contrario, como ha ocurrido más de una vez. Al final quedó demostrado que The Brian Jonestown Massacre son una rareza, una leyenda de la música alternativa, además de muy buenos, pero en algunos directos pierden su fuelle. Probablemente si que hubo gente que disfrutó de ese amor incondicional por la banda, pero otros esperábamos un concierto vibrante y memorable, un viaje por el shoegaze y la neo psicodelia.

Sin embargo, al margen de todas estas posibilidades, aprendimos una lección: mejor escuchar a The Brian Jonstown Massacre en casa, saboreando sus discos y sosteniendo en la mano una buena ‘lager’ española. Cada cual, poseerá su lectura y réplica pero a muchos nos dejó un final de fiesta muy patente: una vez y nunca más.