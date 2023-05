Visor Fest 2023

Visor Fest permite disfrutar de todos los conciertos sin superposiciones y sin agobios ni prisas, de la excelente gastronomía, de la zona market/gamers y del maravilloso clima de la ciudad.

La Organización

Desde 2019, Visor Fest reúne cada verano diversos artistas y bandas internacionales que nacieron durante las décadas de los 80 y 90 pero que actualmente siguen aportando su fuerza y esplendor. En cuanto estilos no hay líneas definidas. El festival agrupa músicas muy dispares aunque predomina el rock, el indie, el pop y la música electrónica.

Grupos como The Jesus And Mary Chain, The Flaming Lips, Ash, !!! (Chk Chk Chk), Cat Power, Saint Etienne, The Sisters of Mercy, Morcheeba, The House Of Love, Buffalo Tom, The Church, James, New Model Army, Surfin’ Bichos, Lagartija Nick o Australian Blonde, han desfilado por las distintas convocatorias del Visor Fest.

Esta nueva edición de 2023 que se celebrará los días 22 y 23 de septiembre en el parque de La FICA de Murcia, no va a ser menos. La organización ya ha desvelado su cartel de estrellas: Suede, OMD, Nada Surf, The Primitives, Echo & The Bunnymen, Inspiral Carpets, Mercromina, etc. Las entradas para el festival ya están a la venta a través de su página web. Benidorm dispone además de una gran gama de alojamientos para acoger a todos los asistentes al festival.