Directo: IDLES en Primavera Sound 2022

Ahora que ya hemos tenido tiempo de recuperarnos y digerir todo lo que vivimos en la última edición del Primavera Sound, agradecemos ir a su canal oficial de Youtube y recordar algunos de los momentos más destacados de esos dos intensos fines de semana.

Por ejemplo, ya mismo podemos disfrutar del concierto que ofrecieron los británicos IDLES, una de esas bandas cuyo directo nunca decepciona y que hay que vivir al menos una vez en la vida. Os dejamos el setlist completo a continuación para que podáis seguir todas las canciones que interpretaron.

Setlist

Colossus

Car Crash

Mr. Motivator

Grounds

Mother

Divide and Conquer

Never Fight a Man With a Perm

Crawl!

A Hymn

War

Love Song

I’m Scum

Danny Nedelko

Rottweiler

Sobre IDLES

Todos los que piensan que el rock, esa música anciana, ese arte perdido, aún puede dar grupos que signifiquen algo, es normal que se agarren a Idles como a un clavo ardiendo. Literalmente, además: Idles te remachan; Idles te queman. Su punzante segundo largo, Joy as an Act of Resistance, y los abrasivos conciertos con que lo pasearon por el mundo elevaron al grupo de Bristol a la cúpula de la organización del combat rock internacionalista. El programa de The Clash y las formas de The Birthday Party. Billy Bragg liderando a The Jesus Lizard. O la música de guitarras como herramienta politico-social todavía útil para decir las cosas altas y claras.

En septiembre de 2020, vuelven con un nuevo disco titulado Ultra Mono, un álbum heterogéneo en lo que a géneros se refiere, pero contundente en lo sonoro y combativo y crítico en sus letras, que continuaron en 2021 con Crawler.

Discografía de IDLES

Brutalism (2017)

Joy as an Act of Resistance (2018)

Ultra Mono (2020)

Crawler (2021)

