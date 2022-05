El quinteto australiano de funk, electro y disco Parcels lanzaron su segundo disco Day/Night en noviembre de 2021, y para presentarlo, ofrecieron un concierto en la sala La Cigale de París.

Setlist

Intro

LIGHT

Free

Tieduprightnow

Lightenup

Comingback

Theworstthing

Overnight

Shadow

Lordhenry

Famous Intro

Famous

Oh What a Night – Giorgio Moroder (Parcels Cover)

Gamesofluck

Hideout

Somethinggreater

Drop the pressure – Mylo (Parcels Cover)