Directo: Radiohead en Coachella (21 de abril de 2017)

Los británicos Radiohead ofrecieron un concierto en la edición 2017 del famoso Festival de Coachella, qye hoy recordamos para que podáis disfrutarlo y revivirlo bajo la dirección de Kerry Asmussen.

Tracklist de Radiohead en directo en el Festival de Coachella 2017

Daydreaming

Desert Island Disk

Ful Stop

15 Step

Myxomatosis

Lucky

All I Need

Pyramid Song

Everything in Its Right Place

Bloom

Identikit

My Iron Lung

The Gloaming

I Might Be Wrong

Bodysnatchers

Exit Music (For a Film)

Reckoner

No Surprises

Paranoid Android

Fake Plastic Trees

Lotus Flower

Idioteque

Sobre Radiohead

La banda británica Radiohead fue la más importante del rock alternativo de los noventa en adelante. El sonido del grupo, a mitad de camino entre Pink Floyd y U2 y caracterizado más por la acumulación de texturas que por el virtuosismo instrumental, constituía una plataforma perfecta para las atormentadas letras del cantante Thom Yorke. La banda fue volviéndose cada vez más hermética y revolucionaria a medida que su fama aumentaba, consagrándose definitivamente con obras maestras como Ok Computer (1997) y Kid A (2000). El grupo incluso trasladaría su constante voluntad de experimentación al negocio de la música, utilizando inusuales métodos de distribución y promoción para sus cada vez más espaciados pero siempre notables lanzamientos como In Rainbows (2007), The King of Limbs (2011) o A Moon Shaped Pool (2016).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

