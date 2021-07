Modest Mouse – The Golden Casket

The Golden Casket es el séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock alternativo Modest Mouse, publicado el 25 de junio de 2021 por Epic Records.

Producido por Dave Sardy y Jacknife Lee, el álbum fue precedido por los sencillos We Are Between, Leave a Light On y The Sun Hasn’t Left.

Escúchalo en Apple Music y Spotify

Tracklist

1. “Fuck Your Acid Trip” 3:11

2. “We Are Between” 3:52

3. “We’re Lucky” 2:44

4. “Walking and Running” 3:01

5. “Wooden Soldiers” 5:55

6. “Transmitting Receiving” 5:40

7. “The Sun Hasn’t Left” 4:23

8. “Lace Your Shoes” 5:25

9. “Never Fuck a Spider on the Fly” 4:56

10. “Leave a Light On” 4:18

11. “Japanese Trees” 3:05

12. “Back to the Middle” 3:52