A Certain Ratio – It All Comes Down to This

En el dilatado y laberíntico paisaje de la música post-punk y dance, pocas bandas han logrado la longevidad y la capacidad de reinvención de A Certain Ratio, una formación altamente entregada a la fusión esperimental entre diversidades estilísticas. Con una carrera que se extiende por décadas, este grupo de Manchester (UK) ha explorado sin miedo los cruces entre el funk, el jazz, el post-punk, el disco y la electrónica. Su álbum de 2024, It All Comes Down to This (todo se reduce a esto) es una prueba viviente de esa audacia y una declaración de su continua relevancia.

La banda, liderada por los miembros originales Martin Moscrop, Jez Kerr y Donald Johnson, ha mantenido una formación estable en los últimos años, lo que se refleja en la cohesión y la fluidez del álbum. Sus influencias abarcan un tapiz rico y complejo. Que se se manifiestan de diversas maneras. El pulso rítmico es innegable.

La herencia de James Brown, Parliament Funkadelic y la música disco de los 70, se siente en las líneas de bajo contagiosas, los ritmos de batería precisos y el uso de metales y percusión. Los elementos del jazz están muy presentes, particularmente en el uso de vientos y en la improvisación sutil dentro de la estructura de las canciones, hecho que añade capas de sofisticación y espontaneidad.

La base post-punk sigue presente en la actitud experimental, en el uso de guitarras angulares y en la atmósfera a veces tensa y minimalista. Finalmente, la integración de sintetizadores y elementos electrónicos, aunque no dominante, añade texturas modernas y un toque futurista a su sonido.

«Somos la generación del baby boom y el mundo ha resultado mucho peor de lo que esperábamos, lo cual se refleja en nuestra música. También estamos llenos de optimismo musical, y poder hacer música a estas alturas de nuestras vidas es un verdadero regalo que agradecemos de todo corazón. Deseamos de verdad que el mundo sea un lugar mejor y nuestra voz es nuestra música» (MARTIN MOSCROP)

La diferencia esencial entre este nuevo álbum y sus predecesores más inmediatos quizás estriba el proceso de grabación. Para ello la banda recurrió, Dan Carey productor de bandas como Black Midi, Kae Tempest, Black Country New Road, etc. Los diez temas del disco están brillantemente estructurados bajo una decena de estados de ánimo distintos, que van desde la vigorisidad premonitoria hasta la inclusión sintretizada de emociones ligeras. Todos los temas son explosivos y rebosan vitalidad, resistencia y desafío.

El sonido de It All Comes Down to This es, a la vez, familiar y fresco. La producción es nítida y orgánica, permitiendo que cada instrumento respire por sí mismo, sin solaparse. La sección rítmica (bajo y batería) es la columna vertebral del álbum. Los ritmos son hipnóticos, a menudo repetitivos pero llenos de micro variaciones que mantienen el hechizo. La interacción entre los músicos es clave. Las guitarras se entrelazan con los metales, el bajo serpentea alrededor de los patrones de la batería, y los sintetizadores añaden un toque etéreo o percusivo.

El álbum en sí genera atmósferas que oscilan entre lo bailable y eufórico hasta lo introspectivo y contemplativo. El uso inteligente de efectos y la superposición de capas sonoras contribuyen a esta riqueza textural. La voz de Jez Kerr, a menudo hablada o semi cantada, se integra en la mezcla como un instrumento más, añadiendo una dimensión humana y narrativa sin dominar el sonido. El estilo general es una fusión fluida de géneros, donde la línea entre el rock y el dance se difumina por completo. Es música para moverse, para agitarse libremente, pero también para escuchar con extrema atención. Los detalles son inmensos.

«Las melodías oscuras con ritmo han sido la base de nuestra banda desde el principio. Por ejemplo, Surfer Ticket es una máquina de ‘dub’ inquietante y agitada, un sistema de sonido fantasmal destrozado por la artillería de taladros de alta potencia en medio de una carretera que rezuma humo y aceite» (JEZ KERR)

La instrumentación desarrollada en el disco es la típica de A Certain Ratio, pero con un enfoque en la interacción y en la textura. La línea de bajo es fundamental, a menudo groovy y melódica, actuando como un ancla rítmica y melódica. La batería es precisa y funky, con un énfasis en los patrones de hi-hat y caja que impulsan el ritmo. Las guitarras son angulares, rítmicas y a menudo con efectos, añadiendo texturas y contrapuntos a las líneas de bajo. Los metales (saxofón, trompeta) son un elemento distintivo del sonido de A Certain Ratio, aportando melodías, improvisaciones y secciones rítmicas. Los sintetizadores se utilizan para añadir estructuras, líneas armoniosas y elementos percusivos, integrándose de forma orgánica en el sonido de toda la arquitectura sónica. Por su parte, los elementos de percusión adicionales (congas, cencerro, etc.) refuerzan el aspecto rítmico y tribal de algunas canciones.

Las canciones de It All Comes Down to This, once en total, son variadas en cuanto a su estructura y atmósfera, pero todas comparten un hilo conductor rítmico, como el guion de una novela, con sus tramas, giros y desenlaces. Algunas destacan por su inmediatez bailable, mientras que otras exploran terrenos más experimentales o introspectivos.

Las letras, a menudo minimalistas o repetitivas, se centran en la observación, la reflexión y la experiencia cotidiana. No buscan contar historias complejas, sino evocar sentimientos y atmósferas. Temas como la vida en la ciudad, la conexión humana, la perseverancia y la aceptación parecen subyacer en las letras. La repetición de frases o palabras clave en algunas canciones crea un efecto hipnótico que refuerza el aspecto rítmico y meditativo de la música. En conjunto, las canciones y las letras del disco invitan a la inmersión, a dejarse llevar por el ritmo y a encontrar significado en la repetición y la sutileza.

En definitiva, It All Comes Down to This estamos ante un álbum que reafirma la posición de A Certain Ratio como una de las bandas más interesantes y perdurables surgidas del post-punk británico. Es un trabajo que mira hacia atrás en su rica historia, pero que suena decididamente contemporáneo. La banda sigue indagando los fondos entre géneros con maestría, creando música que es tanto intelectualmente estimulante como físicamente irresistible. Es un recordatorio de que, incluso después de décadas, A Certain Ratio todavía tiene mucho que decir y, lo que es más importante, mucho ritmo que ofrecer. Es, en esencia, el sonido de una banda en plena forma, haciendo lo que mejor sabe hacer: crear música que te mueve.

No cabe duda de que el disco explora la falsedad en la sociedad y la importancia de ser uno mismo, de no fingir y de mantener los pies sobre la tierra, es decir, expresa una filosofía de vida que valora la sencillez y la verdad por encima de las apariencias. Sabemos que el mundo actual es una morada subyugada, un panóptico, una pantomima, un manicomio, un entramado circense que lanza sus estacas en todas direcciones mientras su oscuridad infecta los terrenos circundantes como los patógenos de un parásito que dominan al huésped esclavizado.

A Certain Ratio propone la búsqueda y consolidación de las necesidades humanas consideradas universales, como el amor, la conexión, la seguridad, lejos de la inmundicia vírica del mundo, e incluso ir más allá de todo eso a fin de alcanzar algo más abstracto y espiritual. Al fin y al cabo, todo se reduce a esto.

Temas predilectos: All Comes Down to This, We All Need, Surfer Ticket, Estate Kings, Dorothy Says.