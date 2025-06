A Day to Remember – Big Ole Album Vol. 1

Big Ole Album Vol. 1 es la octava entrega (2025) de la banda estadounidense A Day to Remember (Ocala, Florida), un disco que marca un momento importante en su trayectoria, consolidándose como un proyecto que combina su característico estilo con nuevas influencias y matices que fusionan elementos de post-hardcore, punk rock y metalcore con toques de rock alternativo y pop-punk. La banda tiene previsto actuar en Barcelona el 19 de junio 2025 en Sala Razzmatazz, y en Madrid 20 de junio 2025 en Sala La Riviera. El disco ha sido lanzado a través de Fueled by Ramen.

Sin embargo, en esta entrega, la banda experimenta con sonidos más amplios y producciones más pulidas, integrando arreglos más melódicos y una variedad de texturas instrumentales. Las canciones muestran un equilibrio entre la agresividad característica y momentos más introspectivos y melódicos, reflejando una evolución en su estilo sin perder su esencia.

El álbum evidencia influencias de bandas como Linkin Park, Paramore y Foo Fighters, en particular en las líneas melódicas y en la producción. La incorporación de elementos más accesibles y hooks pegajosos recuerda a las tendencias del pop-punk de los 2000, pero con la intensidad y dureza propias del post-hardcore. La banda mantiene su sello distintivo de combinar voces agresivas con coros melódicos, similar a lo que han logrado en trabajos anteriores como For Those Who Have Heart (2007) o Homesick (2009).

La formación actual incluye a Jeremy McKinnon (voz), Neil Westfall (guitarra rítmica, bajo y coros), Kevin Skaff (guitarra líder y coros) y Alex Shelnutt (batería). La producción estuvo a cargo de Jeremy McKinnon y Andrew Wade, quienes han colaborado en anteriores proyectos, asegurando la coherencia y calidad del sonido. La mezcla fue realizada por David Bendeth, aportando una sonoridad moderna y contundente.

Las letras de Big Ole Vol.1 abordan temas como la superación personal, las relaciones, la lucha interna y la introspección, reflejando un tono más maduro y reflexivo. La narrativa lírica combina el descontento juvenil con mensajes de esperanza y resiliencia, manteniendo la autenticidad que caracteriza a la banda. Como álbum presenta una instrumentación diversa, con riffs potentes, líneas de bajo prominentes y arreglos de batería dinámicos. La producción limpia permite apreciar cada capa instrumental, desde los punteos de guitarra hasta las texturas electrónicas.

«Hay muchísimas bandas de rock que están haciendo cosas más grandes y mejores que nunca. Hay más bandas de nuestro mundo tocando en estadios y arenas. Están Sleep Token y Bad Omens y está surgiendo una nueva ola de bandas increíbles. Es muy emocionante formar parte de ello» (A DAY TO REMEMBER)

Big Ole Vol.1 reafirma a A Day To Remember como una banda en constante evolución, capaz de fusionar su estilo clásico con nuevas influencias y sonidos frescos. El álbum consta de 12 pistas, casi 40 minutos que demuestran madurez en sus composiciones, letras y producción, consolidando su lugar en la escena del rock alternativo y post-hardcore. Sin duda, es un capítulo que invita a los fans y nuevos oyentes a explorar una banda que sigue reinventándose sin perder su esencia.

El disco arranca con Make It Make Sense, tema que agrupa influencias de bandas como Blink-182, Green Day en las partes melódicas, y bandas de post-hardcore como Underoath o Silverstein en los aspectos más agresivos. La letra trata temas de confusión, frustración y la lucha interna por entender situaciones complicadas en la vida o en relaciones. La frase Make It Make Sense («Haz que tenga sentido») irradia un deseo de encontrar claridad en medio del caos y la incertidumbre. Es una canción que invita a cuestionar y buscar respuestas en momentos de duda y desorientación: «¿Por qué lastimamos a todos los que amamos? ¿Por qué esperamos cuando no podemos rebobinar? ¿Llevamos nuestro orgullo como un arma cargada? (…) Correremos en el mismo lugar hasta que se nos acabe el tiempo».

Le sigue Feedback, habla sobre la experiencia de recibir constantes críticas y estímulos externos, y cómo estos afectan la percepción personal. La canción puede interpretarse como una reflexión sobre la importancia de mantener la autenticidad y no dejarse afectar demasiado por las opiniones del entorno, usando el concepto de feedback como metáfora de esa influencia constante: «Ven y quema esa gasolina justo delante de mí».

«La verdad es que estas canciones se basan en que el mundo se siente mucho más negativo. Parece que hay una yuxtaposición extrema entre amor y odio. No parece el momento más positivo, y parte de las composiciones reflejan esa energía. El estribillo de ‘Make It Make Sense’ plantea esa pregunta. ¿Por qué nos tratamos así? ¿Por qué no podemos tener desacuerdos sin que el mundo se derrumbe?» (A DAY TO REMEMBER)

Así es como llegamos a Bad Blood, pista queaborda la traición, los conflictos personales y las relaciones rotas. Trata de sensibilizarnos hacia la superación, la liberación de sentimientos negativos y la denuncia de traiciones. A través de su letra y energía, la banda expresa que, aunque haya «mala sangre» o heridas del pasado, es posible avanzar y dejar atrás esas lesiones y afrontar con fuerza y determinación las dificultades: «Sé que te gusta reescribir la historia (…) Puedes mentirte a ti mismo, pero no puedes mentirme a mí».

All My Friends, por su parte, busca indagar sobre la amistad, la celebración y el valor de pasar tiempo con las personas que nos apoyan. Tiene un tono positivo, nostálgico y de disfrute de los momentos simples con amigos, resaltando la idea de que esas relaciones son fundamentales en la vida. La letra también refleja un espíritu de libertad y felicidad juvenil. El mensaje principal es que, a pesar de los altibajos, los amigos son una constante que dan sentido y alegría a la vida, y que esos instantes de diversión y conexión son valiosos y dignos de ser festejados: «No hay vuelta atrás(…) Pon tu bebida en el aire y brinda por el aquí y el ahora mismo. Quémala esta noche».

To the Death es, en cambio, un compromiso intenso y una determinación inquebrantable, acerca de la lealtad, la lucha y la resistencia. La frase «to the death» refuerza el tema de la fidelidad absoluta a una causa, sin rendirse, a una persona o a uno mismo, en un tono de desafío y perseverancia. La canción busca inspirar a quienes enfrentan dificultades, recordándoles la importancia de mantenerse firmes y comprometidos, incluso en las peores circunstancias: «Lucha como si fueras a muerte (…) Ningún lugar hacia onde correr y ningún lugar donde esconderse (…) Vive para la caza y captura por la emoción. Cuando es un deporte sangriento, solo puedes matar o morir».

Con Flowers el amor, la pérdida y la esperanza toman protagonismo. La letra parece explorar la fragilidad de las relaciones y la búsqueda de la belleza, el paso del tiempo y el significado del dolor. La palabra «Flowers» se erige como un símbolo de algo delicado y hermoso en medio de la adversidad). La canción transmite un mensaje de resiliencia y la aceptación del dolor como parte del crecimiento personal: «No sabes que dejaste los buenos viejos días hasta que fueron polvo en el viento (…) Ahora los años se sienten más cortos. Nadie quiere oírlo, pero nos estamos haciendo mayores. Así que no voy a esperar (…) para darte tus flores».

«El álbum es simplemente el resultado de un sentimiento, lo que nos inspiró a escribir, lo que pensamos que era genial en ese momento, también se apresura a rendir homenaje a las fuerzas que los ayudaron a desbloquearlo» (A DAY TO REMEMBER)

LeBron parece centrarse en la inspiración y la determinación, usando la figura de LeBron James como símbolo de esfuerzo y éxito. La canción motiva a los oyentes a seguir luchando por sus sueños, destacando que la grandeza requiere dedicación y resistencia: «Estamos aquí en un escenario. Todo el mundo puede ver. Somos nosotros contra el mundo (…) Así que a la mierda con lo que pienses».

Alcanzamos Die for Me, donde el amor y la amistad verdadera implican un compromiso total, incluso hasta el sacrificio. La expresión «morir por mí» puede interpretarse como una metáfora de una devoción absoluta hacia alguien, o una declaración de la intensidad de los sentimientos que uno está dispuesto a soportar por un ser querido. La letra refleja un deseo de protección, sacrificio y la complejidad de las relaciones humanas, con un tono apasionado y directo: «¿Recuerdas cuando dijiste que morirías por mí? ¿Qué caminarías por el fuego y arderías vivo por mí? Hiciste un juramento firmado con sangre, y ahora ni siquiera hablamos».

Miracle sobreviene como la reencarnación de la esperanza, de la redención y la pelea personal por superar los problemas. Existe un tono emocional en el que la banda parece hurgar en el autodescubrimiento y la búsqueda del sentido en los momentos de incertidumbre. La referencia a «milagros» puede interpretarse como una metáfora para los cambios positivos o las victorias internas que uno experimenta en la vida. La letra de la canción habla sobre sentirse seguro de su propia fuerza y ​​de tomar lo que uno merece cuando está listo para ello, sin tener que esperar que alguien o algo te lo entregue: «La presión solo aumenta hasta que se rompe (…) Solo hizo falta un disparo para demostrar que no estoy hecho de cristal. No hay dolor que puedas causar y que no pase eventualmente».

Vamos llegando al final. Same Team se eleva como una declaración de unión y apoyo mutuo, una invitación a recordar que, independientemente de las diferencias, todos compartimos los mismos objetivos y desafíos. Es una celebración de la comunidad, la empatía y la resistencia colectiva: «Los que más amamos tenemos los cuchillos más afilados».

Silence, antepenúltimo corte del álbum, sugiere quietud, pero también opresión, incomunicación o necesidad de encontrar una voz en medio del silencio. La canción transmite un mensaje de preocupación sobre la importancia de rasgar el silencio para poder restablecerse, comunicarse y entenderse a uno mismo: «Levantando el velo del engaño. Ahora no hay ningún lugar al que puedas correr (…) El silencio ya no será suficiente».

Como sugiere su título, Closer Than You Think, es la última pista del esférico. Se trata de una canción que motiva a no subestimar la propia fuerza y a reconocer que, incluso en los lapsos más oscuros o difíciles, la solución o la resistencia están más cerca de lo que se piensa, solo hay que tener la voluntad de encontrarlas: «El mundo solo está girando, como una bomba de relojería. Entonces ve y cierra esa puerta, y puedes tirar esa vieja llave».

«Lo genial de ese disco es que probamos cosas nuevas; la mitad tenía influencias diferentes a lo que habíamos hecho antes. Siempre buscamos ese momento que conecta con las personas a un nivel profundo» (A DAY TO REMEMBER)

Como cierre cabe decir que A Day to Remember continúa demostrando su alto brío y tonelaje para fusionar géneros diversos y melodías pegajosas con riffs enérgicos al compás de letras sinceras. El álbum es la síntesis de una banda en su pleno progreso, que se atreve a explorar nuevos sonidos a fin de consolidarse como marca. Bajo una producción primorosa y un enfoque audaz, Big Ole Vol. 1 deja una impresión duradera como referente del punk rock y post-hardcore contemporáneos. Sin duda, es una declaración de intenciones que invita a la fanarea a seguir disfrutando de la versatilidad y pasión que caracteriza a A Day to Remember.

Temas predilectos: Feedback, Bad Blood, All My Friends, Miracle.