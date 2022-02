Quizá A Place to Bury Strangers no os sean desconocidos. Muy probablemente sea así porque de otro modo no estaríais ahora mismo en esta selecta y elegante web de crítica e información musical, pudiendo estar, no sé, viendo el reality ese de copla de Canal Castilla la Mancha. Pero si no los conocéis, la mejor forma de definirlos es como una banda que hace música pop con acento. Y ese acento es el que les confiere una personalidad única, un sonido propio e inconfundible. Es música pop rodeada de un halo de destrucción, con una pátina tenebrosa y con un puntito de odio. Es algo así como el español y el andaluz. El inglés y el escocés. Es lo mismo, sí, pero no se entiende del todo bien, suena muy distinto. Y es mejor que el original.

15 años después del fulgurante debut con su disco homónimo, A Place to Bury Strangers (2007) presentan su sexto álbum de estudio. En todo este tiempo, el sonido de la banda apenas ha permanecido inalterable, dando una vuelta de tuerca más a la propuesta de bandas como The Jesus and Mary Chain en la época del Psycho Candy (1985), el kraut y el sonido industrial de Bauhaus o Neu!, con esas melodías pop sumergidas en toneladas de rabia, con esa frenética caja de ritmos que dio paso a un batería humano para la obra maestra, uno de los discos más influyentes en el shoegaze contemporáneo, el espectacular frenesí cometido en Exploding Head (2009) que llegó a influir a tantas bandas, incluso en España (¿alguien se acuerda de Celica XX?), disco en el que, asumámoslo ya, alcanzaron el clímax compositivo y estilístico y que nunca igualarán.

Desde esa piedra angular que es el Exploding Head, la evolución de la banda ha permanecido más o menos inalterada, quizá con un sonido más oscuro y reflexivo. Exploding Head era el terremoto, la revolución. El resto de álbumes sucesivos tenían cada uno sus matices, el complicado Worship (2012), el más que acertado Transfixiation (2015) -con quizá un pequeño toque punk-pop de más-, Pinned (2018), siguiendo con la senda abierta en Transfixiation con la inclusión de voces femeninas para acompañar a la voz de Oliver Ackermann -aportadas por la baterista Lia Simone Braswell– para desembocar en este See Through you (2022), que, seamos sinceros, no es de escucha fácil, incluso para los estándares de la banda neoyorquina.

Se trata de un álbum que debe dejar poso. De inicio nos propone dos canciones extremadamente oscuras, casi claustrofóbicas, como son Nice of you to be there for me y I’m Hurt, volviendo a sus inicios de caja de ritmos con el sempiterno y carismático o bajo taladrante de Dion Lunadon, el esqueleto del sonido de la banda, para, poco a poco, ir acelerando como si se tratara de una montaña rusa estropeada, sin frenos y con un motor de reacción en el último carrito, zarandeándonos de un lado a otro con So Low, Dragged in a Hole o Ringing Bells y acabar en un pequeño respiro de lumínico pop marca de la casa con el mejor corte del disco, Anyone but you. A partir de ahí, nuevo descenso a los infiernos y la catástrofe ultravioleta con My Head is Bleeding para cerrar el álbum con referencias clarísimas a los primeros New Order, cuando no sabían muy bien qué hacer sin Ian Curtis, en la que es la canción más sorprendente del álbum, I Don’t Know hoy you do it y Love Reaches Out, en la que parece que el mismísimo Peter Hook les ha echado una mano en el estudio. Así es este See Through You, un álbum al que pretendíamos suspender tras una primera escucha pero que conforme se abre paso en nuestra corteza cerebral, va haciéndose querer, siendo un trabajo notable. Es el siguiente capítulo de una historia que empezó con una chispa en 2007 y se convirtió en incendio en 2009. Si Exploding Head fue una revolución violenta, una demostración de poder y músculo, este See Through you es mucho más reflexivo, consciente de su poder. Es como afiliarse a un sindicato, con su organigrama, su plan de acción pautado y su lucha dirigida y focalizada, un órgano totalmente integrado en un sistema que cambió hace 13 años.

