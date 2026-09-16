El despertar furioso del Titán

Bajo una portada que parece irradiar el colapso de una civilización, Accept emerge como una fuerza de acero forjada a lo largo de cinco décadas. Entre ruinas humeantes, ciudades devastadas y helicópteros que sobrevuelan el desastre, un gigantesco número 50 se alza como un monumento: no a la nostalgia, sino a la resistencia.

Aquí el metal cae con la violencia de una tormenta eléctrica y la precisión de una maquinaria de guerra. Es el rugido de una banda que nació en la Alemania de 1976 y que, lejos de oxidarse, continúa haciendo temblar los cimientos del género. Medio siglo después, el Titán sigue despierto, avanzando entre el humo y el acero con los riffs afilados, la garganta en llamas y la maquinaria todavía a pleno rendimiento.

Cincuenta años después de que aquel rugido comenzara a tomar forma en su tierra natal, Accept continúa aferrada a una manera de entender el heavy. Sus guitarras afiladas, baterías que golpean como una prensa industrial y estribillos destinados a ser coreados con el puño en alto, muestran una actitud que convirtió a la banda en uno de los pilares del metal europeo.

Diecinueve canciones atraviesan las distintas etapas de su historia y regresan al presente acompañadas por una auténtica legión de músicos. Nombres que pertenecen a generaciones diferentes, procedencias distintas y escenas que, de una manera u otra, crecieron escuchando aquellos riffs. El pasado se encuentra con el presente, las viejas trincheras vuelven a llenarse de amplificadores y lo que podría haber sido una simple celebración se transforma en una enorme reunión de supervivientes. Porque medio siglo de Accept no cabe en una fotografía antigua. El titán vuelve a levantarse entre los escombros. Y viene acompañado de cincuenta testigos.

Cincuenta años de acero, pólvora y memoria

No cabe duda de que hay aniversarios que se resuelven con una gira, una camiseta conmemorativa y un best of convenientemente remasterizado. Accept ha decidido complicarse bastante más la vida. Para celebrar medio siglo de trayectoria, Wolf Hoffmann ha abierto el archivo, ha escogido diecinueve canciones de la etapa clásica y ha llamado a medio planeta metal para volver a ponerlas en circulación. El resultado es Teutonic Titans 1976-2026 un disco que dura 1 hora y 16 minutos y convierte la celebración en una auténtica reunión de viejos camaradas de armas.

Y sí, hay una pequeña coincidencia personal que me obliga a sonreír: el álbum llegó a las tiendas el 4 de septiembre de 2026, exactamente el día de mi cumpleaños, mientras yo celebraba la jornada en Cracovia. Difícil imaginar una banda sonora más apropiada para soplar las velas.

Pero aquí interesa mucho más lo que sucede dentro del disco. Teutonic Titans 1976-2026 no intenta sustituir los originales. Tampoco pretende demostrar que Accept pueda mejorar aquello que escribió hace cuatro décadas. La operación es diferente: recuperar esas canciones, ponerlas en manos de músicos que crecieron escuchándolas y descubrir qué ocurre cuando el pasado se encuentra con quienes ayudaron a construir el presente del heavy metal. La propia banda define el proyecto como un manifest of metal, y la expresión no resulta exagerada.

La historia de Accept no se conserva en formol. ‘Teutonic Titans 1976-2026’ representa el pasado convertido en una voraz materia viva

El metal alemán abre las puertas de su guarida

Publicado por Napalm Records el 4 de septiembre de 2026, el álbum reúne a Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikkey Dee, Rob Halford, Matthias Jabs, Rex Brown, Tobias Forge, Billy Corgan, Hansi Kürsch, Sebastian Bach, K. K. Downing, Chris Jericho y muchos más. La magnitud del encuentro está fuera de discusión.

El propio Wolf Hoffmann explicó que nunca había sido especialmente partidario de las celebraciones nostálgicas, pero que los 50 años eran una excepción. Y ahí está probablemente la clave del proyecto. No quería mirar al pasado desde una vitrina. Quería hacerlo sonar otra vez. No buscaba clonar las canciones, sino que cada músico aportara su propio estilo respetando el espíritu original.

La bestia que aprendió a sobrevivir

La historia de Accept está íntimamente ligada a la ciudad de Solingen, conocida internacionalmente por la calidad de su acero. Hoffmann es el único miembro fundador que permanece en la formación. Su guitarra ha sido una de las constantes más reconocibles del grupo desde aquellos años y el propio músico explica que controla todas las guitarras de estudio de Accept desde Restless and Wild (1982). Esa continuidad explica por qué, pese al desfile de invitados, Teutonic Titans 1976-2026 nunca deja de sentirse como un disco de Accept.

Al frente de la ofensiva permanece Wolf Hoffmann, guardián de los riffs que ayudaron a definir el ADN del heavy metal europeo, acompañado por la voz curtida de Mark Tornillo, el guitarrista Philip Shouse, el bajista Martin Motnik y el batería Christopher Williams. Sin embargo, Teutonic Titans 1976–2026 no funciona como un disco de formación cerrada: es una cumbre de aliados, un homenaje de 19 clásicos reconstruidos junto a medio centenar de invitados que convierten el aniversario en una auténtica invasión metálica.

El poder aplastante de la caballería metálica

Pero el álbum abre al mismo tiempo las compuertas para dejar entrar a una auténtica legión de cómplices, como si Accept hubiera convocado a medio mundo del metal para volver a echar fuego a sus viejas máquinas. Fast as a Shark reúne la garganta abrasiva de Phil Anselmo, los solos de Kirk Hammett, el bajo musculoso de Billy Sheehan y la pegada implacable de Mikkey Dee. Es como una persecución a toda velocidad por una autobahn ardiendo.

Balls to the Wall, el grito de Rob Halford, se suma para elevar el estribillo a territorio sagrado, mientras que Matthias Jabs, Rex Brown y Jason Bowld aportan sus respectivas armas de seis, cuatro y cinco piezas. El resultado es una muralla sonora construida entre veteranos que conocen el peso de un riff convertido en consigna.

La oscuridad ceremonial de Save Us recibe a Tobias Forge, cuya presencia añade una sombra teatral al tema, respaldado por el bajo de Frank Bello y la artillería precisa de Ray Luzier. Más adelante, en Love Child, Billy Corgan presta su personalidad vocal, acompañado por David Ellefson y el veterano Tommy Aldridge, una alianza que conecta mundos distantes bajo el mismo trueno eléctrico.

Y cuando llega Restless and Wild, Accept convoca otro escuadrón salvaje de alto voltaje: Chris Jericho se enfrenta al micrófono, K. K. Downing aporta el filo clásico de su guitarra, y la base rítmica vuelve a quedar en manos de Billy Sheehan y Ray Luzier.

El disco también incorpora a Hansi Kürsch, John Bush, Ralf Scheepers, Sebastian Bach, Joe Lynn Turner, Bobby “Blitz” Ellsworth, Jeff Loomis, John Norum y Ola Englund, entre muchos otros. Más que una colección de colaboraciones, el álbum funciona como una asamblea metálica para certificar que, cincuenta años después, la bestia teutona sigue rugiendo.

Hay algo especialmente poderoso en escuchar el universo de Accept. Es la prueba sonora de que aquellas canciones viajaron mucho más lejos de lo que sus autores podían imaginar



El riff como columna vertebral

Musicalmente, Teutonic Titans 1976-2026 parte de una ventaja considerable: las canciones ya son resistentes por naturaleza. La arquitectura de Accept siempre se apoyó en riffs directos, baterías contundentes, melodías reconocibles y una utilización muy precisa de la guitarra. La banda ayudó además a abrir el camino hacia el speed metal y, posteriormente, influyó de forma decisiva en el thrash metal.

Aquí Zeuss tiene una misión complicada. Debe modernizar el sonido sin convertir estas canciones en piezas irreconocibles. La impresión general de las primeras reseñas apunta precisamente hacia ahí: una producción potente y contemporánea que conserva la estructura de los originales. La fórmula más interesante aparece cuando las canciones dejan de ser simples ejercicios de fidelidad. No todos los invitados intentan cantar, tocar o atacar como lo habría hecho el músico original. Y esa diferencia es la que da sentido al proyecto.

Una imagen que vislumbra el fin del mundo

La imagen distópica de la portada plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. Sobre un paisaje devastado aparece una enorme estructura metálica con el número ’50’ convertido en monumento. Alrededor sobrevuelan helicópteros y máquinas militares. Una ciudad destruida se extiende hasta el horizonte bajo un cielo oscuro y cargado de humo. Arriba, las palabras Half a Century of Heavy Metal. Abajo, Teutonic Titans 1976-2026.

La imagen tiene una lectura sencilla y efectiva: 50 años de Accept no son una conmemoración doméstica. Son una explosión. El número cincuenta se transforma en una pieza de maquinaria gigantesca, casi como si la propia historia del grupo hubiese quedado incrustada en el suelo después de una batalla. El trabajo de Gyula Havancsák encaja además con la tradición visual reciente de la banda. Metalizado, monumental, oscuro y deliberadamente exagerado. No busca sutileza. Busca impacto. Y, en este caso, acierta

La memoria no está hecha para quedarse quieta

El concepto del álbum se entiende mejor cuando uno escucha las palabras de Hoffmann. El guitarrista explica que el proyecto empezó pequeño y fue creciendo a medida que más músicos aceptaban participar. Muchos de ellos habían escuchado Accept durante su formación musical. Para algunos, aquellos discos fueron incluso una de sus primeras experiencias con el metal. Por eso el disco funciona mejor entendido como un intercambio generacional.

No estamos ante 19 intentos de superar los originales. Sería absurdo. El Fast as a Shark de 1982 pertenece a un momento histórico que no puede repetirse. Lo mismo sucede con Balls to the Wall (1983) o Metal Heart (1985). Lo interesante es escuchar qué hacen con esas canciones quienes las recibieron como influencia. Es una especie de espejo deformado por el tiempo. Accept mira hacia atrás y encuentra allí las huellas de las bandas que ayudó a inspirar. Después esas bandas regresan, entran en el estudio y devuelven el favor.

la portada es la imagen perfecta para una banda que ha atravesado separaciones, cambios de formación y diferentes épocas del metal para seguir levantando riffs cuando otros ya forman parte de la historia

Diecinueve descargas de afilado acero

No hay respiro en la cadena de montaje de Teutonic Titans 1976–2026. El álbum despliega diecinueve cortes como diecinueve golpes de martillo sobre el yunque: canciones nacidas en distintas etapas de su historia que regresan ahora con el metal pulido, las válvulas al rojo vivo y una multitud de aliados dispuesta a celebrar medio siglo de guerra sonora.

No se trata simplemente de revisar el pasado ni de colocar una placa conmemorativa sobre los grandes éxitos. Cada tema abre una compuerta distinta de la maquinaria teutona, una selección temática que muestra cómo Accept convirtió la rudeza industrial, los estribillos de estadio y el filo de las guitarras en un idioma universal.

Estas diecinueve descargas avanzan como una columna de tanques entre el humo: algunas preservan la furia primigenia de los ochenta; otras adquieren nuevas voces, nuevos solos y una dimensión coral gracias a los invitados. El resultado no es un museo de trofeos, sino un campo de batalla donde cada riff vuelve a demostrar que el acero, cuando se golpea con suficiente rabia, puede seguir sonando peligrosamente vivo.

Los primeros arañazos del estallido

La travesía comienza con Fast as a Shark, procedente de Restless and Wild (1982), y lo hace con Phil Anselmo, Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mikkey Dee y hasta la participación de Harmoniemusik Hindelang en la introducción. La canción conserva su velocidad y adquiere una dimensión casi festiva en ese arranque de aire bávaro.

Después llega Balls to the Wall, con Rob Halford, Matthias Jabs, Rex Brown y Jason Bowld. El encuentro entre Halford y una de las canciones más reconocibles de Accept tiene algo de cruce histórico entre dos columnas del heavy metal. Aiming High continúa el ataque con Chuck Billy, Gary Holt, David Ellefson y Christopher Williams, mientras Run If You Can incorpora a Todd La Torre, Ola Englund, Chuck Garric y Roy Mayorga.

Hellhammer recupera Eat the Heat (1989) y presenta una excepción muy interesante: Jason McMaster se ocupa de las voces junto a Zeuss, Philip Shouse y Christopher Williams. Metal Heart incorpora a Dino Jelusić, Joel Hoekstra, Ava Rebekah Rahman y Jason Bowld, añadiendo incluso violín a la fórmula.

La segunda mitad del primer bloque continúa con Losers and Winners, donde Hansi Kürsch, Paul Gilbert, Chuck Garric y Tommy Aldridge aportan una energía diferente; Save Us encuentra a Tobias Forge junto a Frank Bello y Ray Luzier; Up to the Limit reúne a John Bush, Alex Skolnick, Rudy Sarzo y Shannon Larkin; y Wrong Is Right cierra esta parte con Ralf Scheepers, John Norum y Ken Mary.

La embestida final del temible Titán

El segundo tramo abre con Starlight, donde Joseph Michael, Phil Demmel y Michael Cartellone reconstruyen uno de los temas más queridos del repertorio. Fight It Back coloca juntos a Marc Lopes, Bumblefoot, Billy Sheehan y Shawn Drover. Luego aparece Love Child, una de las apuestas más inesperadas, con Billy Corgan y David Ellefson acompañados por Tommy Aldridge. El contraste funciona precisamente porque Corgan no pertenece al territorio natural de Accept.

Breaker recupera la crudeza de Breaker (1981) con Girish Pradhan, Glen Drover, Shawn Drover y Chuck Garric. Demon’s Night incorpora la voz de Bobby Blitz, la guitarra de Andy Sneap, el bajo de Ellefson y la batería de Ray Luzier. T.V. War suma a Joe Lynn Turner, Fredrik Åkesson, Rudy Sarzo y Ken Mary.

Y entonces aparecen London Leatherboys, con Sebastian Bach, Rex Brown y Shawn Drover; Monsterman, con Jeff Scott Soto, Jeff Loomis, Rudy Sarzo y Michael Cartellone; y finalmente Restless and Wild, que cierra el viaje con Chris Jericho, K. K. Downing, Billy Sheehan y Ray Luzier. El final posee un simbolismo especial: volver al tema que daba título al disco de 1982 para cerrar medio siglo de historia.

Cincuenta años sin pedir permiso

La gran pregunta es sencilla: ¿hacía falta volver a grabar estas canciones? Probablemente no. Pero tampoco era esa la pregunta que Accept quería responder. Teutonic Titans 1976-2026 no nace de una necesidad artística convencional. Nace de una celebración que puede permitirse ser excesiva, ruidosa, multitudinaria y hasta un poco desvergonzada.

Lo importante es que detrás del desfile de nombres todavía queda una banda que ruge como un ciclòn. Hoffmann sigue sosteniendo el edificio con esos riffs que parecen diseñados con acero industrial. Tornillo aporta la voz contemporánea. Y alrededor de ellos aparecen músicos que, en muchos casos, están aquí porque Accept formó parte de su propio camino. Eso convierte el álbum en algo más interesante que una simple colección de nuevas versiones. Es un reconocimiento entre generaciones.

Y quizá por eso la portada tiene sentido. La ciudad está destruida, el cielo amenaza con venirse abajo y el gigantesco 50 permanece en pie. Accept no aparece celebrando medio siglo de tranquilidad. Aparece después de la batalla. Todavía cubierto de polvo. Todavía haciendo ruido. Y todavía con ganas de tocar. Wolf Hoffmann nunca imaginó que Accept duraría cincuenta años. Cinco décadas después, aquel joven guitarrista sigue ahí.

El álbum no necesita demostrar que Accept continúa siendo relevante. Su propia existencia ya lo demuestra. Lo verdaderamente estimulante es comprobar que las canciones siguen teniendo suficiente fuerza para provocar la respuesta de músicos pertenecientes a generaciones diferentes.

Como celebración, Teutonic Titans 1976-2026 es descomunal. Como ejercicio de memoria, es divertido. Como documento histórico, resulta revelador. Y como disco para poner el volumen alto, cumple con una misión mucho más sencilla: hacer que el cuerpo recuerde por qué aquellos riffs siguen funcionando. Cincuenta años después, el acero continúa caliente y sus efectos son devastadores.

Escucha aquí «Teutonic Titans 1976-2026» de Accept