AFAR – Changing Rules

«Changing Rules es un mantra personal y una llamada colectiva. Se trata de convertir la ira en acción y la insensibilidad en poder, desafiando las cosas que nos envenenan» (AFAR)

Sumergirse en las profundidades del océano sonoro es la forma de hallar valores poco conocido pero que brillan con luz propia. Es el caso de AFAR y su reciente disco Changing Rules, un trabajo de electrónica experimental con aires kraut, oscilando entre lo psicodélico, lo minimal y lo hipnótico.

AFAR, dúo afincado en Berlín, ha venido construyendo una identidad sonora propia, mezclando electrónica analógica, psicodelia y krautrock. Su nuevo disco, publicado el 26 de septiembre de 2025, confirma esa exploración: un trabajo que no solo propone texturas y atmósferas, sino un auténtico viaje sonoro inmersivo donde cada pista funciona como un capítulo de una narración emocional.

UN DÚO BERLINÉS EN EXPANSIÓN CÓSMICA

El nombre del grupo tampoco es casual. AFAR significa literalmente a lo lejos o desde la distancia. En entrevistas publicadas en medios como Digital in Berlin, el dúo explica que este nombre refleja su filosofía artística: música que tiende puentes entre lo cercano y lo remoto, entre lo natural y lo industrial, explorando la paradoja entre lo orgánico y lo electrónico. Este concepto es una clave para entender la música de Changing Rules como un viaje que invita a mirar más allá, a explorar nuevos territorios sonoros sin fronteras.

AFAR está compuesto por Elena Gniß (compositora y vocalista principal). Su voz hipnótica y letras introspectivas son el alma del proyecto. Y por Joseph Varschen (compositor y productor), responsable de las texturas electrónicas y de la atmósfera única de la banda. El sello discográfico que ha apoyado la distribución del álbum es Laut & Luise. Su trayectoria discográfica arranca en 2019 con Music From Afar y prosigue con Rational Ecstasy (2021), Tell Me (2023), The Refuge (2023) y The Refuge Remixes (2024). Changing Rules es su tercer álbum de estudio y representa un punto culminante en su carrera.

CUANDO LA ELECTRÓNICA CAMBIA LAS REGLAS: EL ESPÍRITU DE «CHANGING RULES»

En un mundo donde prácticamente se dice que está todo inventado, cambiar las reglas marca el terreno. Significa romper con lo previsible, dejar atrás el pulso lineal para abrirse camino hacia un sonido hipnótico, meditativo y expansivo. Sintetizadores, guitarras procesadas, cajas de ritmos y voces espectrales se funden en una mezcla que oscila entre lo tangible y lo astral. Más que un álbum de canciones, Changing Rules funciona como un estado mental, cuyo espacio atrae tanto la contemplación como la danza interior. Es por ello que AFAR define su estilo como psychedelic krautwave, un término que encaja dentro del krautrock, la densidad psicodélica y fluidez electrónica. Se percibe la herencia de Cluster, Tangerine Dream y Brian Eno, pero reinterpretada bajo sensibilidad contemporánea.

DESCIFRANDO EL CÓDIGO VISUAL

La elección monocromática de la portada del álbum aporta un aire atemporal y contemplativo. Elimina las distracciones cromáticas y centra la atención en la forma y el movimiento. Esto sugiere introspección, minimalismo y un vínculo emocional más puro. Aparecen dos figuras cubiertas por capas de ropa oscura, capturadas en un instante dinámico y decisivo. Una parece estar saltando o girando, transmitiendo energía, libertad o ruptura. La otra está sumergida en el anonimato, como forma imprescisa y inapreciable. Parece serla consecuencia de la primera o quizás su detonante.

El fondo difuso, casi brumoso, aporta misterio. El cielo es blanco puro, la máxima expresión de la luz. La superficie muestra la hierba, símbolo de vida y crecimiento. Ambos representan una sensación de indefinición, de estar en un espacio entre mundos —posiblemente entre lo conocido y lo desconocido—, reforzando la idea de cambio o transición. El nombre AFAR aparece en letras simples, discretas, lo que mantiene el foco visual en la imagen y transmite sobriedad.

La portada parece querer expresar un concepto central del disco: la ruptura de reglas y la apertura hacia lo desconocido. El movimiento y la ausencia de detalles nítidos simbolizan la transformación y la libertad frente a las estructuras rígidas. El entorno nebuloso refuerza la idea de alejarse de certezas y aventurarse hacia un espacio nuevo. El nombre AFAR («lejos», «a distancia») cobra sentido aquí. Visualmente es una invitación a desplazarse emocionalmente, a mirar desde fuera, a experimentar el cambio como una danza entre lo estable y lo incierto.

UNA TRAVESÍA ENTRE EL KRAUTWAVE Y LA ELECTRÓNICA AMBIENTAL

AFAR se sitúa en una intersección creativa donde convergen krautwave experimental, electrónica ambiental y pop atmosférico, construyendo un universo sonoro que prioriza la textura, el mantra y la inmersión por encima de la estructura pop tradicional. Aunque AFAR posee un estilo único, en ellos se encuentran resonancias con referentes contemporáneos como Kaitlyn Aurelia Smith, Bicep, Jon Hopkins, Holly Herndon y Telefon Tel Aviv. Todos ellos apuestan por capas melódicas profundas que generan atmósferas introspectivas y cinematográficas, consolidándose como propuestas singulares y estimulantes dentro de la escena experimental actual.

DESMENUZANDO EL INTERIOR DE LAS REGLAS

Para entender bien un disco hay que penetrar en su mensaje. En su concepto, filosofía y en el significado de sus canciones y letras. Un disco es sonido y lirica. De ahí su importancia. Lamentablemente, vivimos una época donde prima la superficialidad, el desinterés por profundizar, pero debajo de la flotación del iceberg habita el verdadero motor de la realidad y el conocimiento. Sin ello seguiríamos en los albores de la Humanidad. Vayamos pues a cambiar las reglas de la frivolidad. Las letras de Changing Rules son una llamada a la acción colectiva y personal. Cada canción del álbum refleja este enfoque, invitando al oyente a cuestionar las normas establecidas y a buscar una transformación personal y colectiva.

Born and Die es la pieza que abre el disco. Es como un amanecer comprimido en siete minutos. Un ciclo vital donde los crescendos y las caídas se entrelazan como respiraciones profundas. Aquí AFAR construye un universo en bucle, una oda sonora al tránsito entre principio y fin. Es la primera página de un diario que promete explorar cambios constantes. Nacer y morir, esta es la cuestión…

Seguidamente No More Advice emerge sin transiciones bruscas. Son mantras vocales flotantes sobre un bajo sintético remiten al espíritu experimental de Can o Neu!. Este tema actúa como una meditación rebelde, una negación consciente del ruido externo, invitando al oyente a entrar en un estado de escucha interior.

Casi de manera natural, el viaje se transforma en algo sensorial con Body on Body. Voces susurradas se funden con un pulso tribal-electrónico que rememora danza, cercanía y ritualismo. Aquí, la música no solo se escucha, se concibe como un instante íntimo suspendido en la electricidad del aire.

Y entonces llega el respiro. Forming Wind es una pieza aérea hecha de drones y corrientes de sintetizador, que se expande como una brisa cósmica. Sirve de puente meditativo, un momento de contemplación antes de adentrarse en territorios más luminosos.

Como si emergiera de esa calma, Moon Body Eyes despliega uno de los momentos más melódicos del disco. Arpegios brillantes se deslizan sobre capas etéreas de voz, evocando paisajes nocturnos donde la luz lunar se refleja en la piel. Un canto a la introspección y la belleza efímera.

De pronto, Something Special nos arrastra al corazón del krautwave. Repetición hipnótica, trance sutil y una euforia difusa que crece sin prisa. Es un puente sonoro hacia la idea central del álbum: la experiencia como cambio constante.

Changing Rules, el tema que da nombre al disco, se erige como una declaración. Entre loops y texturas, AFAR proclama que la única norma es la transformación. Aquí convergen las ideas previas, como un manifiesto musical que articula la identidad del proyecto.

Tras esa declaración, la música se vuelve ritual con Embodied. Percusión profunda y densidad chamánica nos invitan a un viaje interior, un descenso hacia un estado primitivo donde la vibración se convierte en símbolo. Es la materialización del cambio en carne y espíritu.

Finalmente, el disco cierra como un paseo al amanecer. Walking Meditation se manifiesta como un mantra sereno que funciona como despedida y renacimiento. Una meditación en movimiento que invita a cerrar el círculo y prepararse para volver a empezar.

CONCLUSIÓN SOBRE UN MANIFIESTO SONORO EN CONSTANTE TRANSFORMACIÓN

Changing Rules no es un disco de escucha rápida, sino una obra que exige entrega y atención. AFAR logra un álbum hipnótico y transformador, un manifiesto sonoro que confirma que las reglas, en la música, siempre están para romperse. Desde la urgencia vital de Born and Die, hasta la meditación final de Walking Meditation, el dúo berlinés despliega un repertorio de texturas, ritmos y atmósferas que desafían las reglas convencionales, abrazando la idea de que la única constante es el cambio.

Con un equilibrio magistral entre la pulsión krautwave, la densidad emocional y la introspección electrónica, el disco se erige como un manifiesto: una invitación a escuchar no solo con los oídos, sino con el cuerpo, la mente y el espíritu. AFAR no ofrece respuestas definitivas; propone un camino sonoro, abierto e inacabado, donde cada escucha se convierte en un acto de descubrimiento. En definitiva, Changing Rules es más que música: es un ritual moderno, una declaración de principios y un recordatorio de que, en un mundo mutable, adaptarse y transformar es la mayor forma de resistencia.