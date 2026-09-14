Un retorno a todo gas

Después de casi siete años de silencio discográfico, Airbourne regresan con un álbum que no necesita demasiadas explicaciones. Desde los primeros compases queda claro que Joel O’Keeffe y compañía no han vuelto para reinventarse, sino para hacer aquello que mejor conocen: rock and roll de alto voltaje, riffs afilados, estribillos concebidos para ser coreados y una batería que empuja cada canción hacia delante sin tregua.

Su sexto álbum de estudio, titulado simplemente Airbourne, no pretende cambiar las reglas del juego. Su objetivo es mantener viva una determinada manera de entender el rock and roll sin convertirla en una pieza de museo. Los riffs hacen inevitable pensar en AC/DC, pero también están la voz desgarrada de O’Keeffe, los estribillos de estadio y ese imaginario de carretera, excesos y resistencia que la banda ha convertido en una identidad propia. Escucha aquí su impresionante concierto del 12 de agosto de 2026 en el festival Summer Breeze à Dinkelsbühl, Allemagne.

El riesgo de la repetición

La fidelidad puede ser una virtud y, al mismo tiempo, una limitación. Entre la celebración de una fórmula conocida y su repetición existe una frontera muy fina, y Airbourne camina sobre ella durante casi cincuenta minutos. Algunos de sus mejores momentos aparecen cuando se permite mirar más allá del simple homenaje, mientras que en otros resulta imposible no pensar que ya hemos escuchado esa canción antes. La pregunta, por tanto, no es si Airbourne suena a Airbourne, sino si, seis álbumes después, ha desarrollado una identidad suficientemente propia como para que AC/DC deje de ser la primera referencia al hablar de ellos.

Energía por un tubo

El álbum homónimo Airbourne representa el sexto trabajo de estudio de la banda australiana de hard rock y su regreso discográfico tras Boneshaker (2019). Fiel a su estilo deudor de la vieja escuela de AC/DC, apuesta por una producción masiva grabada en Music Farm Studio y procesada a través de la histórica consola Neve de Alberts Studios.

La formación la integran Joel O’Keeffe (voz principal y guitarra líder), Ryan O’Keeffe (batería y percusión), Justin Street (bajo y coros) y Brett Tyrrell (guitarra rítmica y coros). El resultado es un disco de hard rock directo, alegre, potente y muy ganchero, concebido para escucharse a volumen alto y trasladarse después al escenario.

Airbourne no ofrece aquí grandes cambios estilísticos ni estructuras experimentales. La producción limpia y contundente, los riffs afilados y los estribillos de estadio responden a una fórmula que la banda conoce perfectamente. El verdadero debate está en saber si esa fidelidad sigue siendo una virtud o empieza a convertirse en una limitación.

Airbourne plantea una cuestión interesante sobre la supervivencia artística: ¿puede una banda permanecer relevante precisamente porque se niega a participar en la lógica de la evolución constante? En un contexto musical donde cambiar suele considerarse sinónimo de crecer, Airbourne convierte la permanencia en una postura estética

El piloto fantasma marca el camino

El personaje de la portada del disco muestra a una especie de road warrior esquelético, a medio camino entre un motorista, un piloto de carreras y un veterano de guerra vestido con los colores australianos, gafas de aviador, puño en alto y rodeado de una estética oxidada y desgastada resume perfectamente el espíritu de la banda: exceso, carretera, actitud y rock and roll sin concesiones. Incluso el pequeño sello «Australian Made» refuerza una referencia directa al origen australiano del grupo. El detalle funciona como una especie de sello de fabricación, como si la banda fuera una herramienta industrial producida en Australia: robusta, ruidosa y preparada para el uso extremo.

El piloto kamikaze convertido en calavera encarna la mortalidad desafiada y el espíritu inmortal del género, sugiriendo que la banda ha encriptado su música a través de zonas de guerra sónicas y continúa en pie tras haberlo arriesgado todo. Las perforaciones de bala y la chapa oxidada funcionan como una metáfora de las cicatrices de la carretera, los años de giras ininterrumpidas y el desgaste de una industria implacable donde solo los más duros logran perdurar. El puño alzado y el dedo acusador hacia el público simbolizan un ataque frontal e ineludible, buscando implicar directamente al oyente en la contienda para transmitir la descarga de energía cruda y sin concesiones que define su identidad artística.

Arranca la explosión

El primer golpe del álbum llega con GUTSY, y no hace falta esperar demasiado para descubrir qué clase de disco tenemos entre manos. El riff entra con contundencia y Joel O’Keeffe convierte la canción en una declaración de intenciones. No hay introducción atmosférica ni intento de crear suspense: guitarras, batería, bajo y voz ocupan inmediatamente todo el espacio disponible. El tema, que Airbourne ya había incorporado a sus directos antes de la publicación del álbum, funciona como manifiesto de la banda. Su propio título resume buena parte de su filosofía: coraje, descaro y una energía que demuestra una de sus grandes virtudes: Airbourne sabe construir canciones que funcionan desde la primera escucha.

La onda expansiva

Alive After Death (Last Plane Out) introduce uno de los momentos más personales del álbum. Joel O’Keeffe escribió la letra durante una noche en el autobús de gira, reflexionando sobre cómo los grandes músicos continúan vivos a través de las canciones que dejaron atrás. El resultado es un homenaje a los héroes musicales de Airbourne y una pieza más emotiva de lo habitual. Musicalmente, sin embargo, la banda no abandona su terreno conocido: el riff mantiene el músculo, el ritmo avanza con decisión y el estribillo está construido para ser compartido entre escenario y público. Esa combinación entre contundencia y emoción convierte la canción en uno de los puntos fuertes del álbum.

Estribillos que piden estadio

Con Here She Comes aparece uno de los elementos más interesantes del disco. La canción fue coescrita con Bryan Adams y Mutt Lange, una colaboración que sobre el papel podría parecer extraña dentro del universo de Airbourne, pero que aquí acerca a la banda al hard rock melódico y al AOR, con una construcción más amplia y vocación de himno. Es uno de los momentos en los que más claramente se percibe que Airbourne puede apartarse ligeramente del modelo AC/DC sin dejar de resultar reconocible. Las guitarras siguen sonando contundentes, pero la estructura busca algo más grande.

Kid In A Candy Store vuelve a poner los pies sobre el acelerador. Riff sencillo, batería musculosa, actitud macarra y un estribillo inmediato. No hay demasiados secretos detrás de la canción, pero tampoco parece necesitarlos. Airbourne utiliza herramientas conocidas con una eficacia que lleva perfeccionando desde Runnin’ Wild.

Un clímax de puro nervio

Sky High introduce el componente más descaradamente sexual del álbum. El sentido del humor entre gamberro y adolescente forma parte inseparable de la personalidad de la banda y aquí vuelve a aparecer sin demasiados filtros. La canción no busca profundidad, sino mantener el ritmo y esa actitud provocadora que también forma parte de su identidad.

Después llega Who Put The Rhythm In You?, uno de los cortes que mejor resume la vocación festiva del conjunto. Su objetivo es conseguir movimiento, participación y un estribillo que pueda crecer todavía más cuando sea trasladado a un escenario. Y es precisamente ahí donde Airbourne empieza a tener verdadero sentido. Estas canciones parecen concebidas para ser tocadas, no para ser diseccionadas en busca de pequeñas innovaciones. La producción refuerza esa sensación con guitarras cortantes, baterías enormes y una mezcla diseñada para potenciar el impacto.

Christmas Bonus es probablemente el corte más gamberro del álbum. Airbourne juega con el imaginario navideño para llevarlo a su terreno, sustituyendo la inocencia de los villancicos por sexo, alcohol y rock and roll. Su función dentro del conjunto es sencilla: introducir humor y mantener la actitud descarada que ha acompañado a la banda desde sus comienzos.

Una canción no necesita complejidad para ser efectiva. Hay una diferencia entre la sencillez como recurso consciente y la falta de recursos, y Airbourne demuestra que dominar estructuras elementales hasta hacerlas irresistibles requiere bastante más oficio del que pueda parecer

El superviviente

Con Last Man Standing reaparece una de las constantes temáticas del grupo: la supervivencia. La idea de mantenerse en pie cuando todo alrededor se derrumba encaja con la trayectoria de una banda que lleva años defendiendo una forma de rock que muchos consideran anclada en otra época.

Musicalmente tampoco hay grandes sorpresas. El riff avanza con paso firme, la batería de Ryan O’Keeffe mantiene la maquinaria en movimiento y Joel vuelve a ocupar el centro con esa interpretación áspera que constituye una de las señas de identidad del grupo. Last Man Standing no necesita reinventarse: necesita contundencia, actitud y un estribillo reconocible.

Rock and roll como declaración

Rock ‘N’ Roll Ya lleva todavía más lejos esa filosofía. El propio título podría funcionar como lema para toda la carrera de Airbourne y la canción se comporta como tal: guitarras al frente, ritmo contagioso y una estructura pensada para que el público pueda apropiársela inmediatamente. Es uno de esos temas en los que resulta fácil imaginar a O’Keeffe recorriendo el escenario mientras las primeras filas responden a cada frase. Porque si algo ha entendido Airbourne desde el principio es que el rock and roll también es una experiencia física. No basta con escucharlo: hay que sentirlo, cantarlo y dejarse llevar por el ruido.

Una parada en Bogotá

Bogotá aporta uno de los cambios de escenario más interesantes del álbum. La canción introduce una dimensión de viaje y carretera que encaja con el imaginario de una banda acostumbrada a vivir entre aeropuertos, autobuses, camerinos y escenarios. No supone una ruptura estilística radical, pero sí permite que el tramo final respire algo diferente. Airbourne mantiene intacto su ADN y, al mismo tiempo, introduce una pequeña variación dentro de una fórmula que podría resultar excesivamente previsible. Es el tipo de desvío que podría explorar más a menudo sin renunciar a su identidad.

El infierno puede esperar

Con Hells Got No Vacancy, Airbourne vuelve a pisar el acelerador. Las guitarras dominan el conjunto y el objetivo vuelve a ser un golpe de hard rock directo y contundente, sin espacio para sutilezas ni atmósferas innecesarias. A estas alturas, sin embargo, aparece con claridad una de las debilidades del álbum: la eficacia empieza a confundirse con previsibilidad. Cuando una banda utiliza durante tantos años un mismo lenguaje, la frontera entre tener una identidad propia y repetirse resulta cada vez más estrecha.

Y entonces llega Send Me To Rock ‘N’ Roll Heaven, un cierre que cambia ligeramente la perspectiva del álbum. Después de tanta fiesta, carretera, exceso y actitud, Airbourne termina mirando hacia atrás. El tema funciona como homenaje a algunos de los músicos que ayudaron a construir su universo musical. Lemmy, Bon Scott, John Bonham y Little Richard aparecen entre las figuras evocadas, convirtiendo la canción en una particular ceremonia de despedida.

Aquí aparece una de las ideas más interesantes de todo el disco: Airbourne no solo está defendiendo un sonido; está defendiendo una tradición. Habla de una generación que convirtió el rock and roll en una forma de vida y de una banda que, décadas después, sigue intentando mantener encendida aquella llama.

Por eso el título del álbum cobra una dimensión diferente al llegar al último corte. Airbourne no es únicamente el nombre de la banda ni el de su sexto trabajo. Es también una reivindicación de pertenencia: siguen aquí, todavía tienen algo que tocar y, mientras quede un amplificador encendido, el rock and roll continúa vivo.

Más allá de AC/DC y de las referencias concretas que aparecen en el álbum, Airbourne representa algo parecido a una transmisión de legado. No son los inventores de ese lenguaje, pero sí una de las bandas que lo mantienen circulando entre generaciones que no vivieron el momento en que ese sonido se convirtió en cultura popular. Ahí reside quizá una parte de su verdadera relevancia

La identidad está en el escenario

Airbourne puede no haber inventado nada nuevo en 2026, pero tampoco parece especialmente preocupada por hacerlo. Su mérito consiste en haber convertido influencias muy reconocibles en una identidad escénica propia. Cuando sus canciones funcionan, lo hacen porque parecen pedir a gritos un escenario, amplificadores a pleno rendimiento y miles de personas cantando el mismo estribillo. Airbourne no es un disco revolucionario. Puede resultar repetitivo, sonar demasiado familiar y dejar al oyente con ganas de mayor riesgo compositivo. Pero también posee algo que no se puede fabricar mediante producción ni estrategia: entusiasmo.

Cuando una banda consigue que esa intención resulte tan evidente, quizá la ausencia de experimentación deje de ser una carencia y empiece a formar parte de su propuesta. El problema aparece cuando la fórmula deja de generar canciones memorables y empieza simplemente a repetirse. Y Airbourne se acerca peligrosamente a esa frontera en algunos momentos. Airbourne sigue creyendo profundamente en aquello que toca. Y mientras esa convicción continúe trasladándose a sus canciones y, sobre todo, a sus conciertos, quizá no necesiten reinventarse tanto como algunos esperan.

Porque después de todo el ruido, los riffs y las comparaciones, Airbourne plantea una pregunta sencilla: ¿todavía queremos escuchar rock and roll tocado con ganas? La respuesta de la banda es inequívoca. Sí. Y cuanto más alto, mejor.

Escucha aquí «Airbourne» de Airbourne