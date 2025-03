Alabaster DePlume – A Blade Because A Blade Is Whole

Pronunciar su propio nombre ya inquieta de por sí. Según la etimología de la palabra, la designación proviene del griego antiguo αλάβαστρος («alabastros»), material que usaban los antiguos para elaborabar vasijas de perfume sin asas. Cuando penetras en el sonido de Alabaster DePlume descubres por qué.

Se trata de un compositor diferencial, uno de esos personajes que se salen del círculo dominante y generan su propia geometría junto a su peculiar aromática y esencia. Resulta imposible encajarlo, especialmente si se vive dentro de las esquemáticas musicalmente generales, aunque ciertas lenguas describen su sonido como improvisación alternativa y electrónica, new music jazz of London, Manchester new sound o simplemente indie jazz. Sea como sea, las etiquetas no importan, lo destacable es saber que Alabaster DePlume, cuyo nombre real obedece a Angus Fairbairn, es un compositor original y un saxofonista que da distintas vidas a su instrumento. Al mismo tiempo, cubre su espectro profesional como poeta de palabra hablada y por ser un prolífico activista inglés.

A Blade Because A Blade Is Whole es el último trabajo de este peculiar artista. Ha visto la luz hace escasos días, y lo ha hecho a través del sello independiente International Anthem. El álbum se compone de 11 inquietantes pistas, las cuales se ciernen sobre el empuje, la supervivencia y la presencia. El fin de los tres conceptos consiste en desafiar los dolores de la vida en lugar de evitarlos; es decir, el disco se autodefine como una estrategia vital para deportar el escapismo existencial y aprender que la dignidad y la autodeterminación son indispensables para lograr la sanación personal y la plenitud.

«Cada vez que digo ‘yo’, significa algo diferente, Porque crezco. La gente no dura. No queremos que duren. PERO SI Queremos que crezcan» (ALABASTER DEPLUME)

Gracias a este proceso existencial, Alabaster DePlume desnuda y desarma la pesadez de la existencia, ese lastre que llevamos todos en nuestro paso por la vida y que, por tanto, desgasta nuestras fortalezas y oportunidades. Todos los temas del álbum viene a ser como espadas que rasgan las vestiduras de la vulnerabilidad y sacan a la luz la necesidad del perdón entre los hilos de la fuerza y la integridad.

El tema de apertura, Oh My Actual Days, perfila un mundo instrumental y extravagante acerca de ese mundo vacío y la necesidad de reconvertirlo. Thank You My Pain, en contrapartida, está inspirado en el monje vietnamita Thích Nhất Hạnh, un activista por la paz, cuyo mensaje insta a la necesidad de escuchar al propio dolor a fin de superarlo: «Hola mi pequeño dolor, sé que estás aquí. Estoy en casa para cuidarte. No quiero cubrirte más con tuberculosis».

Invincibility, es el tercer track del álbum, una oda que delibera sobre el acto de vivir con las fuerzas que buscan destruirnos, pero que deben ser superadas hasta lograr convertirlas en invencibles. Form a V, en cambio, se alza como un desafío más amplio que hinca, su fuerza en la yugular del mundo. Se inspira en la resiliencia y en la cultura japonesa, concretamente en los dojos, espacios destinados a la práctica y enseñanza de la meditación y de las artes marciales.

«Cada vida humana tiene valor y la dignidad es un derecho humano al que todos tenemos derecho. Sin embargo, la dignidad humana también plantea indignidades cotidianas que están normalizadas en un mundo de sufrimiento. La falta de acceso al agua potable, al aire, a la vivienda, a la atención médica. Estas necesidades son básicas para la vida y la dignidad de las personas. ¿Y cómo puede la gente conocer la dignidad si vive bajo un estado constante de ataque militar, si vive como el blanco de un genocidio?» (ALABASTER DEPLUME)

Prayer for My Sovereign Dignity es un himno a la auto posesión mientras que Too True nos habla de dos pérdidas: la de un ser querido y la de un ‘yo’ ‘que solo puede existir en relación con el primero. Por su parte, That Was My Garden, es una poesía cargada de dolor, donde el protagonista se enfrenta a la frustración de haber descuidado las oportunidades que tuvo vida para sanar la misma pero que desperdició por falta de tiempo y miedo.

Las restantes pistas como A Paper Man, Who Are You Telling Gu, Kuzushi y Salty Road Dogs Victory Anthem persisten en estas introspecciones personales acerca de las vulnerabilidades y esfuerzos por sobrepasar los límites de la debilidad, y alcanzar el equilibrio deseado. La vida es una constante lucha y debemos mantenernos fieles a ello si queremos crecer como personas.

En el disco intervienen Alabaster DePlume (voz, saxo tenor y barítono, guitarra acústica y eléctrica, bajo, sintetizadores), Conrad Singh (guitarra eléctrica), Donna Thompson (batería, voz), Hannah Miller (violonchelo), John Ellis (piano), Macie Stewart (violín, arreglos de cuerdas), Mikey Kenney (violín, voz), Momoko Gill (voz, batería, arreglo de cuerdas), Rozi Plain (bajo) y Ruth Goller (bajo, voz).

El álbum ha sido compuesto y producido por Alabaster DePlume, excepto Salty Road Dogs Victory Anthem, resultado compositivo de Conrad Singh, Momoko Gill y Rozi Plain. La grabación se llevó a cabo en el Total Refreshment Centre; la ingeniería de sonido y la grabación fueron obra de Kristian Craig Robinson, excepto Invincibility, Kuzushi y Too True, cuya ingeniería de sonido y grabación corrió a cargo de Alabaster DePlume. La ingeniería de cuerdas es un trabajo de Dave Vettraino, la mezcla es de Dilip Harris y la masterización está mediada por David Allen. La fotografía de la portada es firma de Chris Almeida y las ilustraciones son de Rebecca Salvadori. El diseño y la maquetación producto de la creatividad de Aaron Lowell Denton.

«Creamos historias en nuestras vidas y dentro de ellas todos estamos heridos de muchas maneras diferentes. Existen grados de lesión y de sanación, pero básicamente hacemos una cosa u otra. ¿Cómo sé que no me estoy destruyendo? Solo lo sé cuando estoy trabajando en sanar» (ALABASTER DEPLUME)

Concluyendo, podemos afirmar que A Blade Because A Blade Is Whole es un álbum atípico, introspectivo y a la vez extrovertido, que explora la sanación como medio para reunir al ser dividido y fusinarlo para alcanzar la armonía del Todo. Las referencias a la filosofía oriental son constantes, muchas de ellas inspiradas en los libros sagrados del Tao. Reflexionan sobre las complejidades de la autoestima, la dignidad y la sanación en un mundo donde estas ideas se mercantilizan. Se trata de encontrar el recto camino como via indispensable para fusionar el Todo y el Ser.

Las letras del álbum acentúan esta narrativa sobre la emancipación, la libertad y el proceso de enfrentarse a los dolores de la vida. La metáfora de la espada es un referente recurrente en el artista el cual asocia al mensaje de amenaza y lucha, de nobleza, arte y purificación. Todo ello es parte de ese acto supremo de crecimiento y de sanación que DePlume insta desde sus constantes vitales. Simbólicamente la espada es un arma doble, viva y activa, que se usa para luchar contra las debilidades y los enemigos, pero también como un medio para vencer los miedos y acercarse a la justicia y a la espiritualidad. Podemos equiparla al elemento vital que puede encarar las batallas espirituales a las que nos enfrentamos cada día.

A Blade Because A Blade Is Whole es, por tanto, un plástico espiritual que sacude la dignidad en el contexto de todas las luchas, incluso políticas, como la opresión que sufren los pueblos hoy en día. DePlume sugiere que la sanación debe ser un proceso continuo a tener en cuenta, pero requiere un esfuerzo y una deliberación constantes. Se trata de reconocer nuestros propios errores y valores, como de superar el sufrimiento individual y colectivo. Es lo que define el propio sello discográfico que representa los trabajos DePlume :