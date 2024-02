«A los 27 años era el típico trabajador estadounidense que dirigía un exitoso negocio de construcción de viviendas en Massachusetts y cuando regresaba a casa por la noche simplemente tocaba la guitarra para relajarme. Nunca toqué con una banda hasta los 27 años, pero un día llegó una invitación para asistir a la boda de un amigo y me puse a tocar. Ahí empezó todo. Al cabo de un año, lancé mi disco debut, The Long Way»

-Michael Cummings

De vez en cuando es gratificante sumergirse de nuevo en las raíces de los viejos sonidos, de aquellos que nunca mueren y siempre son capaces de alzarte de la butaca, allí donde estés. Especialmente cuando se trata de discos tan bien confeccionados.

Como bien indica su nombre, Strong es un disco no puede dejar indiferente a nadie, porque cuando la música es buena no importa que estilo depure. Un buen amante de la música sabe valorar la multiplicidad y el contraste, porque nada hay más tedioso que permanecer siempre encerrado en lo mismo.

El responsable de tal maravilla discográfica es nada más y nada menos que Albert Cummings, un guitarrista de altísima cuna que mantiene según la portada del álbum cierto parecido al actor norteamericano Terry O’Quinn,más conocido por su papel de John Locke en la célebre serie de televisión Lost). Se trata del disco número 11 y ha salido al mercado hace escasos días. Lo ha hecho a través de Ivy Music Company y, sin duda, es un pedazo de álbum al más puro estilo del rock blues.

En el plástico colaboran el productor, baterista y compositor Tom Hambridge, galardonado con el premio Grammy, el bajista Tommy MacDonald, las guitarras de Kenny Greenberg y Bob Britt, los teclados de Kevin McKenree y los coros de Wendy Moten, siete elementos que conjugan un disco de altos vuelos. El álbum fue grabado en Nashville (Tennessee) en el Ocean Way Recording Studio.

El disco se compone de 10 piezas soberbias originales y de 2 versiones. El poderío del álbum se desata de entrada con el temazo Emmylou, un trepidante country rock que recuerda a los legendarios ZZ TOP. Su letra nos advierte del lujurioso hechizo de una camarera que trabaja en un restaurante local donde muestra una seductora sonrisa y un tatuaje de un corazón roto. A partir de ahí, la imaginación vuela sola.

Le sigue Live Strong,un poderoso corte que resquebraja la movida de un hombre maltrecho por una mujer que lo menosprecia y lo exhibe por la ciudad como un tipejo bajo sus dominios. El hombre trata de hacerse fuerte día a día para tomarse la venganza sobre ella: «Te mostraré lo que puedo hacer sin importar lo que digas. Créeme cuando te digo que algún día te tragarás tus palabras».

Acto seguido, suena Lookin Up, una pista que puntea la guitarra como BB King, el rey del blues. La pista vacila sobre la suerte que uno puede tener cuando por arte de magia se cruza en su camino un billete de cien dólares y un aumento en el trabajo. ¿A quién no le gustaría semejante azar?: «No puedo creer que mi suerte haya cambiado y que ahora estén mejorando las cosas».

Fallen for You, aparece como un country blues donde las voces de Albert y Wendy Moten se combinan. Es un temazo que cuenta como ese amor que nace a primera vista acaba siendo una tortura.

Llegamos a Leti t Burn, uno de esos temas que se clavan como dientes calientes en las venas. Su letraje narra el ardor de la frustración y de la desesperación. La guitarra vibra como una sacudida que asciende y se enrosca al cuerpo hasta alcanzar la garganta. La voz clama ese doble dolor, pero deja abierta una puerta a la esperanza: «Me han llamado irremediablemente optimista. Si estaba roto pensé que podría arreglarlo».

Bad Reputation comienza con un riff de guitarra intenso mientras Cummings nos cuenta la historia de una mujer con mala reputación que proyecta su infelicidad hacia todas las personas que están cercanas a ella.

Goin’ Down Slow, es una versión del tema original de Jimmy Oden. Empieza con un piano vintage como esos que suenan en los clubs nocturnos entre humo y cuerpos desperezados: «Mamá no me mandes ningún médico porque el médico no me puede hacer ningún bien. Dile que rece por mí y perdone mis pecados». Es un clásico blues que enciende las más intensas pasiones. Los punteos de guitarra y el tecleo del piano te dejan pasmado.

Con Just About Enough la letra y la guitarra crean visiones de alguien que intenta escapar de una relación que salió mal. A mí me recuerda esos bucles escénicos entre los Hijos de la Anarquía, la famosa serie de un grupo de moteros que opera ilegalmente en un pequeño pueblo de California.

Get Busy, es, por otra parte, una melodía rockabilly bajo una guitarra punzante y una voz arrastrada. La voz nos cuenta sobre tener un día de suerte en el futuro. El ritmo es cañero, muy al estilo rocker. Perfecto para recorrer esas carreteras de segunda que c cruzan los distintos estados del Oeste norteamericano.

Lately narra ese sentimiento que se gesta cuando vivimos en la soledad individual: «Últimamente me siento solo, últimamente me siento triste, No hay una buena razón para que me sienta así». Es un tema suave, de baja intensidad rítmica, pero de marcada cadencia.

Con la cosa cambia… Why Don´t We Do It in the Road (¿Por qué no lo hacemos en la carretera?) es una canción versionada del clásico de John Lennon y Paul McCartney que apareció por primera vez en White Album (The Beatles,1968). La versión de Cumming es el doble de larga y se basa principalmente en los toques explosivos de guitarra y una voz profunda y desgarrada.

Y al final llegamos a My Sister’s Guitar, el tema que cierra el disco. Se trata de una oda acústica sobre la alegría que experimentó Cummings cuando heredó la guitarra de su hermana: «Pongo una sonrisa en mi cara cuando toco la guitarra de mi hermana». Albert recuerda ese momento con gran nostalgia y cariño: «Tocar esa guitarra me trae recuerdos de cuando ella tocaba para mí. Ahora que ella ya no está, la recuerdo cada vez que toco esa guitarra».

Albert Cummings, ávido admirador de Stevie Ray Vaughan y de Double Trouble, es oriundo de Williamstown, Massachusetts. Sin lugar a dudas, es uno de esos guitarristas que te conmueven el alma por su fuerza, técnica y por la emotividad que expresa sus notas y punteos. Las canciones están hábilmente compuestas e interpretadas y las letras y ambiente sugieren esa imaginería tan típica norteamericana de tugurios, carreteras, moteles, sexo, personajes raros y rugido de motores. De ahí que los contenidos queden reflejados en el título del álbum: Strong (fuerte).

Cummings se ha ganado la reputación de ser uno de los artistas de blues más dinámicos e innovadores de la actualidad. Con sus extraordinarias habilidades con la guitarra, sus letras sinceras y actuaciones conmovedoras, ha cultivado una base de fans en todo el mundo. Strong representa pues la culminación de su viaje musical y promete ser una adición sobresaliente en su impresionante discografía.

No cabe duda de que no estamos ante un disco de novedad, pero sí ante una obra maestra de clásico rock blues que siempre encaja a la perfección en algún momento de nuestras vidas. Es un disco ideal para conducir mientras vislumbras el asfalto y los paisajes que se va cruzando en tu destino. Una colección de 12 temas perfectos para cruzar la Ruta 66 y perderse por su históricos lugares.

Escucha aquí Strong de Albert Cummings