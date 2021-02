Cuando se habla de los “parques nacionales españoles”, se hace mención a un conjunto de tierras que en común tienen ser grandes, preciosos y estar en España, porque por lo demás… son cada uno de su padre y de su madre. Tal vez fuera eso lo que hizo que Alejandro Martínez, Alexanderplatz, decidiera llamar así a su álbum: no hay dos canciones iguales, y no hay ninguna canción que sobre.

No es desde luego la primera incursión musical del murciano. Ya fue guitarrista, compositor y productor de los extintos Klaus&Kinski y, en este proyecto solitario ya presentó un álbum, Muera Usted Mañana (2018). Sí es, posiblemente, su disco más sosegado y contemplativo. Me atrevería a llamarlo costumbrista.

Se nota que Martínez tenía muchas ideas que quería desarrollar. Así, en vez de querer usar un único tema y conjunto de sonidos, decidió que predominara el eclecticismo. Por ejemplo: el tema que abre el álbum y que también sirvió de adelanto del mismo, Isabel como Fernando. Empieza con un riff de guitarra eléctrica que casi da ganas de gritar “no será mejor de lo que era”. Cuando acaba esa canción, cerramos el capitulo rock del álbum. A otra cosa, mariposa.

Esto pasa innumerables veces a lo largo de las 11 canciones que componen el disco. Un Tal Vez Rotundo (mención para los títulos, son maravillosos) es la canción más electrónica del álbum, llena de sintetizadores, y Todo Es Verdad Salvo Alguna Cosa tiene la instrumentalización de un momento “baile pegado” en los setenta. Y las tres canciones se suceden, una detrás de otra.

Honestamente, me encantaría ponerme tonto. Decir “es que el álbum no tiene una dirección clara, no tiene un buen ritmo, está descentrado”. El problema es que todas las canciones son buenas, tal vez no geniales, pero sí muy entretenidas. Incluso en sus peores momentos (en mi opinión, Callejón de Verbena y Reyerta, que parece un lado B de Manolo García) pasan cosas interesantes. Además, se pasa de una a otra de una manera sorprendentemente natural: cada vez que termina una canción quiero saber qué va a pasar en la siguiente. ¿Será un casi-tango como Mausoleo? ¿Pop más clásicón al estilo de Spanien? ¿O instrumentalización de sonidos orgánicos, de guitarra española, como pasa en Murcia Delenda Est? Canción que, por cierto, ha incluido después de aparecer en el EP que ya presentó el año pasado como adelanto a este álbum.

Cuenta Alejandro Martínez en una entrevista en La Opinión De Murcia que si bien Parques Nacionales Españoles no es un disco nacido en la pandemia, sí que se ha visto afectado por ella (tanto es así que tendría que haber llegado el año pasado, pero no pudo ser). Y tal vez, acabe siendo muy buen paralelismo de cómo estamos ahora: en todas las letras hay duda, incertidumbre, miedo. Pero a veces te lo cuenta en clave de rock, y en otras con el sosiego de un Paseo Por El Río, canción que cierra el álbum. Uno nunca sabe con qué animo se va a levantar mañana, pero ojalá lo pudiéramos contar todos con la brillantez de Alexanderplatz.

