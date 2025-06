Un lustro. Cinco años larguísimos. En los tiempos de la inmediatez y de la candente actualidad, son una absoluta eternidad. El mundo ha cambiado fundamentalmente a peor, cada vez quedan menos glaciares, hay retrocesos en derechos, guerras, genocidios… Cinco años han pasado desde el último disco de Alexandra Savior, The Archer (2020), la cantante apadrinada por Alex Turner, y que nos ofrecía con ese álbum y su debut, con sólo 22 años, Belladonna of Sadness (2017), un sonido elegante, sugerente y vintage, una especie de Lana del Rey con tintes mucho más británicos y más añejos, a pesar de que Savior es de Oregon. Más lejos de Europa, imposible.

Así que en este 2025 no todo iban a ser malas noticias. La vuelta de Savior con Beneath the Lilypad vuelve a incluir en nuestra rotación de artistas diaria ese sonido lánguido y misterioso heredero de tantas influencias, desde Dusty Springfield o Marianne Faithfull pasando por Hope Sandoval. Más que una herencia es una actualización, es traer los años 60 a la tercera década del siglo XXI. Es contraponer los sonidos clásicos de la canción ligera a la maquinaria urbana y electrolatina de los 2020. Savior no llenará estadios durante diez noches seguidas -ni tiene intención-, pero rinde culto a aquellas artistas que iniciaron todo.

Eso sí, no esperéis un cambio radical respecto a sus dos primeros álbumes. Beneath the Lilypad continúa la senda marcada, no introduce ningún cambio sustancial. Pero en el fondo, de eso se trata. De hecho es lo que hace a Savior especial. Unforgivable, un tema fundamentalmente luminoso, feliz y en clara disonancia con la realidad material de la actualidad, es el encargado de iniciar este viaje en el tiempo sin un DeLorean, un jacuzzi o una cabina azul de policía.

The Mothership enlaza a la perfección con sus dos anteriores discos, un tema que podría ser intercambiable con cualquiera de los temas que los componen. Una clásica canción de amor casi correspondido con esa pátina de club de jazz inundado de humo de tabaco. Una línea que siguen temas como Goodbye, Old Friend y el riff acústico de All of the Girls recuerda rinde tributo al folk sesentero de Joni Mitchell, hasta que una vez más, la excelente sección de cuerdas transporta al oyente a un delicado mar de elegancia.

Venus es quizá uno de los temas más destacados y que mejor consiguen transportar al oyente a un mundo de televisión en blanco y negro, coreografías estáticas y largos vestidos de noche llenos de pedrería que brillan a la luz de los focos del estudio 2 de la BBC. A partir de ahí, el álbum navega por aguas más oscuras por las que no todo está tan bien como al principio. Let me out suena en cierto modo claustrofóbica y en Old Oregon, Savior recuerda su infancia con una buena carga de nostalgia por los tiempos pasados.

Finalmente, You make it easier cierra con un tono de despedida y de luz un excelente regreso de Alexandra Savior, un álbum que si bien no plantea nada nuevo en lo estilístico a su carrera, sí prolonga un sonido característico que en la música actual constituye ya una rareza, y que reivindica tiempos pasados, no necesariamente mejores, pero que actualizados sirven como enriquecimiento de un panorama musical que no siempre es visible. A nivel oyente, Beneath the lilypad os transportará, os enamorará y os emocionará. Os hará sentir cosas, algo que es más necesario que nunca en la línea temporal que nos ha tocado vivir a todos.

Escucha aquí el disco de Alexandra Savior, Beneath the Lilypad