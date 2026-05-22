Dos frentes al descubierto

Estamos ante una doble reseña del proyecto de All India Radio, un reto que conviene tratar como si se tratase de dos caras de una misma moneda mental. Por un lado, está Liminal Space, el nuevo álbum de nueve cortes dark ambient que bha publicado Martin Kennnedy a través de Spectra (enero de 2026). Y, por otro, tenemos a The Silent Surf (Reissue), una reedición especial de su original, The Silent Surf (2010), que se se reedita en 2026 como una versión ampliada que incluye variantes, maquetas y mezclas alternativas.

Tanto uno como el otro, son trabajos que se iluminan reciprocamente. La reedición deja ver un ADN melódico, guitarras reverb y un pulso space rock, mientras que el disco nuevo, Liminal Space, radicaliza la escucha y la empuja hacia una penumbra electrónica más abstracta, más pensada para habitar el borde que el centro. Ambos se configuran pues como dos fuerzas opuestas dentro del mismo proyecto.

A nivel narrativo, la comparación entre ambos trabajos permite jugar con la idea dual de la «marea» y el «vacío», es decir, la ola luminosa y cósmica de The Silent Surf frente al corredor urbano y fantasmagórico de Liminal Space. La jugada es elegante. Mientras el primero vuelve para mostrar cómo envejece una idea cuando se limpia el polvo sin quitarle la sal, el segundo, en cambio, no busca respuestas sino suspensión. Convierte el tránsito en destino y hace del vacío un lugar habitable.

Dos títulos y su pulso sónico

Como álbum, The Silent Surf (Reissue) resuena como un recuerdo que no se resigna a quedarse quieto. El título junta dos fuerzas que no deberían convivir pero que, sin embargo, encajan: la superficie, esa piel que el mar mueve sin descanso, y el silencio, que aquí no significa calma sino suspensión, distancia y eco. Esta reedición trabaja justo en esa franja, donde la memoria flota como una tabla de surf y las guitarras rozan el agua y el silencio sin hundirse del todo. Musicalmente manda su mensaje con guitarras reverb, arquitectura post-rock, reflejos surfeados, todo ello bajo una dimensión cinematográfica que mira tanto al mar como al espacio exterior. La voz de Steve Kilbey aparece como un cuerpo extraño y precioso, un timbre que introduce humanidad, sombra y relato dentro del paisaje instrumental que entorna el disco.

Liminal Space, en cambio, apunta todavía más lejos. Su nombre describe el umbral, esa zona intermedia donde nada termina de fijarse y todo parece estar a punto de transformarse. En términos sonoros, marca su naturaleza dark ambient, es decir, se cristaliza como una esencia intangible que no quiere afirmar, sino sugerir. No busca derribar muros, sino habitar la grieta. Se trata de un disco que prescinde de la batería como columna vertebral y se apoya en texturas, capas, vibraciones y una electrónica de contorno difuso. Aquí la instrumentación funciona por acumulación de atmósferas más que por golpe, por persistencia más que por estribillo. El resultado es más desnudo, más abstracto y más hipnótico.

En ‘The Silent Surf (Reissue)‘ asoma Steve Kilbey, la voz emblemática de The Church, quien aporta su presencia en algunos cortes y refuerza el pulso melódico del disco. en ‘Liminal Space‘, en cambio, el protagonismo recae casi por completo en Martin Kennedy, sin apenas invitados que desvíen la mirada de su arquitectura sonora

El hacedor de sonidos

Recordemos que All India Radio siempre se ha movido por territorios donde el ambient, el chill-out, el post-rock y la ciencia ficción sonora, no compiten sino que se contaminan con naturalidad. Eso explica por qué estos dos discos no se sienten como accidentes, sino como dos capítulos coherentes de una misma carrera. Y es que Martin Kennedy entiende el estudio como un laboratorio y un refugio, una doble tensión entre melodías consecuentes.

La voz, cuando aparece, no viene a dominar. En The Silent Surf (Reissue), por ejemplo, entra como una señal humana entre la inmensidad, y precisamente por eso pesa tanto. No necesita exhibirse; basta con su roce y mezcla para cambiar la temperatura de los temas. En contraposición, en Liminal Space, la presencia vocal casi se evapora, y ese silencio de garganta refuerza la sensación de paisaje mental, de tránsito sin testigos.

Cabe decir que All India Radio es el proyecto australiano de Martin Kennedy, un músico y productor que ha hecho de la atmósfera su idioma principal. Su obra se ha movido durante años entre ciertas texturas cósmicas que lo acercan tanto al paisaje como a la deriva emocional. Kennedy, nom obstante, no trabaja como un compositor de golpes rápidos, sino como alguien que levanta climas. Su discografía se entiende mejor como una constelación amplia más que una secuencia lineal. Es por ello que estos dos discos no parecen salidas aisladas, sino derivaciones naturales de una misma forma de entender el estudio: un espacio en contínua mutación.

«Los arquitectos sónicos de ‘All India Radio’ han creado relucientes edificios sonoros bajo una fusión de psicodelia, prog rock, ambient y puro dream pop que genera algo mayor que la suma de sus partes: un monumento a la creatividad y la visión del compositor Martin Kennedy» –Spotify

«Face to Face»

La portada de The Silent Surf (Reissue), pintada en acrílico por el ilustrador Steve R. Dodd, conversa con la música desde el color y la amplitud. Sugiere una escena cósmica, marina, casi mística, como si el disco quisiera convertir el horizonte en materia. Trabaja el misterio por sustracción. Su imagen no grita, no explica, no vende una idea cerrada; sugiere tránsito, distancia, una especie de corredor mental donde la claridad nunca termina de asentarse. Esa elección visual encaja muy bien con el disco, porque refuerza la sensación de umbral y de desorientación controlada.

En cambio, la portada de Liminal Space, trabajada en blanco y negro y desde la penumbra fotográfica, manda una idea de desasosiego, pasillo, tránsito y aislamiento. Encierra una paradoja más física. Hay ruido pero también silencio. No es una habitación ni una salida, sino un portal entre ambas cosas, ese instante raro en el que todo parece inerte y nada permanece. Por eso el título le sienta como un guante: la música no avanza con prisas, sino que flota, duda, se disuelve y vuelve a aparecer como una señal lejana. Es la tensión entre el movimiento y la quietud, lo qu,e podemos llamar como espacio limitado.

Navegando por el espacio limitado

Mientras el recorrido por Liminal Space puede entenderse como una lectura continua, como si el disco fuese un corredor de luz fría en el que cada pista abre una puerta distinta, en The Silent Surf (Reissue) conviene distinguir entre lo que podemos definir como un bloque central y el tramo ampliado de maquetas, mezclas y variantes.

Subliminal es la pieza de arranque el primer álbum. Funciona como una entrada. Su nombre marca un tipo de terreno subyacente, como una onda de baja frecuencia que genera un estado de suspensión y misterio. Pulsar, el segundo tema, introduce un latido más claro, casi como una señal astronómica que corta la neblina sin romperla del todo. Seguidamente, Dark Arperol oscurece el plano y vuelve el viaje más íntimo, más clínico, más raro.

The Guided Way Pt. 1 y The Guided Way Pt. 2 parecen dos estaciones del mismo tránsito, con una idea de dirección que nunca se convierten en destinos cerrados. Entre ambas, Cosmonol y Superluminal elevan el disco hacia una abstracción casi espacial, donde la sensación de velocidad importa menos que la de deriva. Interferon y Ephemerol cierran el círculo bajo un clima más orgánico y extraño, como si el cuerpo y la máquina se confundieran en una solitaria señal.



En el núcleo y eco del oleaje silencioso

En The Silent Surf (Reissue) el corazón del album lo conforman temas como The Bomb, Night, Saucer, Crystal Waves, Purple Sky, Voices, Ratbags, Silk, Rippled, Clouds, Shimmer y Ghost Song, núcleo y eco que da vida a la obra con una cascada de guitarras reverb, pulsos space rock, melancolías de costa lejana y esa mezcla entre viaje exterior y recogimiento emocional. El tramo ampliado —las versiones tempranas, las mezclas inéditas y cortes como Drone – Unreleased 2025 Mix o Twisted Metal— no funciona como un simple relleno, sino como una ventana que abre la capacidad del taller sónico. Ahí se escucha cómo el disco se desarma y se recompone, cómo la memoria sonora cuando la sacas del centro y la colocas en el borde. Es, sin lugar a dudas, un disco para disfrutarlo mientras la mente se diluye por los recovecos del oleaje silencioso.

Cerrando el espacio y penetrando en el silencio

La clave de ambos discos reside en que no necesitan de la literalidad para contar su historia. Liminal Space habla de tránsito, aislamiento y suspensión sin levantar la voz; su discurso nace de la atmósfera, del hueco, de la espera. The Silent Surf (Reissue), por el contrario, habla de memoria, de costas, de distancias y movimiento, pero lo hace sin nostalgias: no idealiza el pasado, lo reordena. Esa es la diferencia entre un regreso decorativo y una reedición con peso. Es el cierre del espacio para entrar en el silencio desconocido. ¡Buen viaje!

Escucha aquí «Liminal Space» y «The Silent Surf (Reissue)» de All India Radio