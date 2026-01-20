Si tenemos que fijarnos en la portada del disco no sabemos a qué nos enfrentamos. De su simpleza cualquier cosa puede desatarse. No obstante, esta imagen parece plasmar una postal del pasado, un espejo deformado del presente. Es por ello que, a veces, romper la normalidad con una buena dosis de fuerzarenueva los fluidos. Asi ocurre cuando el nuevo trabajo homónimo de Alter Bridge empieza a circular abrasivamente por el interior del tu sistema circulatorio. Este nuevo aábum llega más bien como un manifiesto lanzado de frente, con riffs que cortan el aire y letras que huelen a cicatriz reciente. Grabado a contrarreloj entre carreteras infinitas y el eco de dos décadas sobre los escenarios, el álbum suena a banda que ha decidido dejar de mirar hacia atrás y, aun así, no renuncia a cargar con todo su peso histórico a cuestas.

Credenciales sobre la mesa

El octavo álbum de estudio de la banda, Alter Bridge (2026), aparece el 9 de enero de 2026 vía Napalm Records, con la maquinaria perfectamente engrasada y sin margen para experimentos gratuitos. Se grabó en dos enclaves con mucho simbolismo: el mítico 5150 Studio de Eddie Van Halen en California y el estudio de Florida que antaño perteneció a Elvis Presley, una doble ancla entre tradición guitarrera y mito del rock que encaja bien con las ambiciones del disco. La producción vuelve a caer en manos de Michael «Elvis» Baskette, viejo cómplice del grupo, que empuja el sonido hacia un hard rock musculoso y nítido.

Trayectoria y estado de la banda

Dos décadas después de nacer en Florida, Alter Bridge se ha ganado un espacio propio en la zona gris donde se cruzan el hard rock moderno, el metal alternativo y el post-grunge. La formación sigue intacta: Myles Kennedy a la voz y guitarra, Mark Tremonti a la guitarra y voz, Brian Marshall al bajo y Scott Phillips a la batería; cuatro nombres que han sobrevivido a cambios de industria, crisis del formato físico y mareas de tendencias, sin salirse de su eje. En entrevistas recientes a New Noise Magazine, Tremonti subraya hasta qué punto resulta complicado no repetirse tras tantos discos:

«Alter Bridge es un viaje constante; cada vez se hace más difícil porque intentamos no calcarnos a nosotros mismos, ni en estructuras, ni en melodías, ni en letras. Kennedy, por su parte, reivindica el hecho casi milagroso de seguir siendo los mismos cuatro: todavía nos gustamos, seguimos los cuatro dentro y eso ya es un pequeño milagro en sí mismo»

Riffs pesados y cielos abiertos

En lo sonoro, el disco se mueve en un terreno familiar, pero afilado. Las guitarras de Tremonti vuelven a oscilar entre riffs casi metal y líneas de hard rock clásico, con afinaciones graves que empujan algunos temas hacia su lado más contundente desde los tiempos de Fortress, mientras la base Marshall/Phillips mantiene un pulso de estadio, preciso y expansivo.

Baskette trabaja con una mezcla limpia, casi quirúrgica, donde cada golpe de caja y cada línea de bajo se entienden sin enturbiar la distorsión. Hay capas de guitarras que entran y salen, arreglos discretos que engordan los estribillos, pero el álbum evita la sobreproducción pegajosa: las canciones respiran, suben y bajan, sin perder el golpe directo. Su gira «What Lies Within Tour 2026» pasará por España: 8 de febrero de 2026 – Razzmatazz 1, Barcelona, junto a Daughtry y Sevendust y 12 de febrero de 2026 – Palacio Vistalegre, Madrid, también con Daughtry y Sevendust como bandas invitadas.

La voz como brújula

La voz de Kennedy sigue siendo la gran brújula emocional del disco. Su registro navega desde un medio tono rasgado, cargado de urgencia, hasta agudos limpios que coronan los estribillos sin caer en el exceso teatral; aquí suena algo menos decorado que en trabajos paralelos, más centrado en sostener la narrativa de cada tema que en lucirse por encima de la banda.

La presencia vocal de Tremonti se entrelaza y se reparte con peso intenso y melódico, algo que ya se ha convertido en marca de la casa. Ese juego a dos timbres aporta relieve y refuerza la sensación de grupo compacto, más allá del carisma natural de Myles. La forma en que frasea las líneas más introspectivas, a menudo sobre progresiones menores, subraya uno de los temas recurrentes del álbum: la lucha interior por sostener la confianza cuando todo alrededor se tambalea.

La identidad destilada

La elección de un diseño casi tipográfico, con el gran «AB» ocupando el centro y el nombre de la banda en vertical, funciona como uns afirmación de intención visual. No hay figuras, no hay narrativa explícita ni símbolos obvios; lo que se expone es la marca en estado puro, como si el grupo quisiera recordarle al oyente que, más allá de las modas, sigue siendo reconocible con solo dos letras.

El fondo ligeramente sucio, con textura de papel envejecido, aporta un punto orgánico, casi analógico, que contrasta con la limpieza sonora del álbum y su producción moderna. Ese diálogo entre pulido y desgaste —entre logo impecable y superficie rugosa— encaja con el mensaje de banda veterana que ha acumulado golpes, pero aún proyecta una silueta nítida.

Concepto: Confianza, grietas y apuestas

Sin tratarse de un disco conceptual al uso, la secuencia de canciones dibuja un mapa bastante claro alrededor de la confianza, la traición, las segundas oportunidades y el deseo de seguir apostando por uno mismo cuando el mundo parece fracturarse. Tremonti lo resumía en una entrevista: quiere que cada oyente se monte su propia película: «todo el mundo debería ser su propio director», decía, reivindicando la ambigüedad como parte esencial del viaje.

Kennedy, por su parte, habla de un disco en el que vuelcan sus pruebas recientes, tanto personales como de negocio, y de cómo han tenido que apostar fuerte por sí mismos para seguir adelante, algo que se filtra en esa constante tensión entre caída y resistencia que recorre las letras. En ese sentido, el homónimo se siente menos como un punto de partida y más como un balance crudo de lo que significa existir dos décadas dentro de la industria sin perder la fe en la propia voz.

Heridas, nudos y viajes largos

La playlist de Alter Bridge (2026) funciona como un viaje en caída y ascenso constante: cada pista abre una grieta distinta en el mismo muro, alternando golpes frontales de metal moderno con momentos de respiro vulnerable que terminan desembocando en una odisea final de nueve minutos.

I. Del impacto inicial al reset emocional

La apertura estalla con Silent Divide que, desde el primer segundo, establece la grieta que vertebra el álbum: guitarras densas, base de batería urgente y un estribillo que habla de esa «división silenciosa» entre lo que se siente y lo que se muestra, como si el tema definiera la fisura interior con la que juega todo el disco. Desde ahí, Rue The Day recoge la antorcha con un tono más vindicativo, casi de ajuste de cuentas, donde la voz de Kennedy parece susurrar que un día «lamentarás» las decisiones tomadas, inclinando la balanza hacia la rabia controlada.

«¿Cuánto tiempo te callarás esta vez mientras tu buen nombre se ve empañado por estas mentiras descaradas? La única manera de que la verdad vea la luz es exponiendo al mártir culpable de los pecados que esconde» –Silent Divide

Con la irrupción de Power Down el grupo pisa el pedal de metal moderno, riffs entrecortados y sensación de estar apagando los ruidos externos para centrarse en una especie de interrupción emocional, casi un reset forzado antes de seguir avanzando. Trust In Me, por su parte, introduce uno de los leitmotivs centrales: la confianza como moneda en peligro; líneas que sugieren algo así como «confía en mí mientras el mundo arde», siempre en castellano libre, pero manteniendo esa mezcla de promesa y amenaza que la banda maneja bien.

En el corazón del álbum, rugen Disregarded y Tested and Able dos pistas donde el sentimiento de ser desestimado, de quedar fuera del cuadro, se transforma en una reivindicación de capacidad: la idea de haber sido «puesto a prueba» y, aun así, seguir «siendo capaz». Son temas que suenan diseñados para directo, con estribillos enormes que encajan en el imaginario de fans que han crecido con ellos, pero también con suficientes matices en las estrofas como para que no parezcan simples rellenos.

II. La confianza bajo asedio

Seguidamente aparece What Lies Within, que da nombre a la gira, y condensa quizá mejor que ninguna otra pista el mensaje del disco: el verdadero conflicto siempre está dentro, en lo que se oculta bajo la superficie. La narración sugiere que solo enfrentando ese interior —esas sombras, esas dudas— se puede encontrar una salida, algo que encaja con la manera en que Kennedy habla de la música como herramienta para soportar tiempos oscuros.

La tensión se relaja con Hang By A Thread, donde el grupo baja la intensidad hacia un registro semiacústico, con un deje casi country en la forma de frasear y en los arreglos, sin perder del todo el pulso rock. Aquí la letra dibuja la imagen de alguien que cuelga de un hilo, agarrado a una esperanza frágil, fraseado en líneas del tipo «sigo colgando de este hilo» en castellano, que refuerzan el tono de vulnerabilidad.

En el tramo final, Scales Are Falling juega con el doble sentido entre las escalas musicales y las escamas que se desprenden de los ojos: una especie de revelación dolorosa donde la verdad se impone a la comodidad de la ceguera. Playing Aces se viste de hard rock de alto octanaje, tirando de metáforas de póker para hablar de arriesgarlo todo cuando por fin tienes buenos naipes en la mano, mientras What Are You Waiting For funciona como un empujón final para cruzar el maldito umbral de una vez.

III: Hilos y la gran odisea final

Y entonces llega Slave To Master, nueve minutos que se expanden como una pequeña odisea interior. Aquí la banda se permite estructuras más abiertas, secciones que crecen lentamente, puentes que se disuelven en pasajes casi progresivos y un final que parece preguntar quién domina realmente a quién: si somos esclavos de nuestros propios demonios o si conseguimos, por fin, dominar esa voz que susurra al fondo. El tema recoge muchos de los motivos anteriores —control, dependencia, redención— y los convierte en viaje largo, de esos que cierran un disco y también una etapa.

«Aunque esta verdad es difícil de aceptar, estamos retrocediendo, hemos perdido nuestro camino. Pero, aun así, aún lo intentamos, sin importar la muerte interior. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por favor, danos una señal mientras aún tengamos tiempo» – Slave To Master

Cerrando el circulo

Dentro de un panorama saturado de producciones clónicas, el disco no pretende reinventar la rueda, pero sí recordarte por qué la rueda sigue girando cuando suenan estos cuatro. Quizá esa sea la auténtica apuesta: no huir de su propio nombre, sino grabarlo a fuego en la portada y dejar que los riffs, una vez más, hablen por ellos.

Más que un giro de timón, el homónimo de Alter Bridge suena a círculo de fuego controlado: la banda camina por su propia línea roja, consciente de que quizá no va a convencer a quien nunca conectó con su propuesta, pero decidida a ofrecer la versión más concentrada de sí misma. Kennedy resumía la filosofía con cierta calma: «no vas a agradar a todo el mundo, pero si conseguimos agradarnos a nosotros mismos, quizá complazcamos a suficientes fans».

Al final, este Alter Bridge no es el típico disco de veteranos que bajan una marcha, sino el gesto de una banda que se mira al espejo y decide redoblar la apuesta en lugar de cambiar de cara. No hay giros forzados hacia la moda ni fuegos artificiales de postureo; hay riffs que suenan a músculo trabajado, una voz que encara las grietas en vez de maquillarlas y una colección de canciones que, más que buscar el hit instantáneo, construyen un mapa emocional lleno de cicatrices y segundas oportunidades.​

Quizá dentro de unos años no se recuerde este disco como el más arriesgado de su catálogo, pero sí como ese punto en el que Alter Bridge decidió firmar su propio manifiesto en letras grandes, reducir todo a dos iniciales sobre fondo rugoso y seguir avanzando como si el ruido alrededor fuese solo eso: ruido.​

