Amarok – Hope

Personalmente siempre he creído que la escena progresiva polaca es uno de los secretos mejor guardados, con muchas bandas que no reciben el reconocimiento que realmente merecen, como también suele pasar con formaciones de otros países ajenos a la dominancia británica y norteamericana. No cabe duda de que Polonia está en un gran momento creativo, tal como lo demuestra su tendencia ascendente en cuanto a magníficas bandas discográficas, películas y series de TV.

Musicalmente, Amarok, es un buen ejemplo de ello. Con una trayectoria que progresa desde el año 2001, esta magnífica banda polaca de rock progresivo melódico, lanzó el pasado 2024 su séptimo álbum de estudio Hope. Lo hizo a través de Oskar Records, una editora musical, también polaca, que trabaja con diversos artistas independientes, como Maya, Pendragon, Crystal Palace, Black Noodle Project, Departures, Antimatter, etc. Originalmente Amarok estuvo influenciado por el sonido de Mike Oldfield y Pink Floyd, pero a través del tiempo ha ido desarrollando su propio estilo. Hope es un sublime testigo de esta madurez y perfeccionismo.

«Creamos música que dé esperanza a la gente, que los lleve a los rincones más remotos de viajes increíbles y que les dé alegría, COMO Todo lo que nosotros mismos hemos experimentado y QUE seguimos percibiendo al explorarloS» (AMAROK)

En Hope han colaborado artistas como Colin Bass (Camel), Mariusz Duda (Riverside, Lunatic Soul) y otros tantos nombres referenciales de la escena musical, especialmente la polaca. Conviene recordar que Amarok ha compartido escenario con Nick Mason (Pink Floyd), Gazpacho, Bjørn Riis, Riverside, etc. Asimismo, como banda, posee una cartelera discográfica que consta de 7 trabajos de estudio, a saber: Amarok (álbum debut, 2017), Neo Way (2017), Metanoia (2017), Hunt (2017), Storm (2019), Hero (2021) y Hope (2024). Todos ellos recibieron grandes elogios y la aprobación de la crítica más exigente que la situó, junto a Riverside, como la mejor banda progresiva de Polonia.

Amarok, está compuesto por Michał Wojtas (vocals, electric & acoustic guitars, keyboards, percussion, e-drum), Kornel Popławski (bass, violin, cello, lead vocals), Marta Wojtas (backing vocals, gong, percussion) y Konrad Zieliński (drums, lead vocals). El album ha sido mezclado por Michal Wojtas, y masterizado por Robert Szydło. La portada es creación de Kacper y Justyna Kwiatkowski. Representa la esperanza ante la escisión de dos mundos en conflicto y contrapuestos.

Como álbum, Hope es una colección de 10 pistas elaboradas, que irrumpen magistralmente en el oyente, a fin de hacerle reflexionar mientras su cabeza navega sónicamente por los máximos estados sensitivos y de sosiego. Estamos pues frente a un disco hipnótico, cuyas letras mantienen una profundidad trance inspirada bajo una inmensa curvatura de emociones diversas. Su excentricidad se autogenera a base de percusiones, sintetizadores suaves y letárgicos, así como en solos de guitarra con reverberación etérea. Toda esta arquitectura sonora sumerge a la audiencia en el interior de un misterioso viaje repleto de parajes atmosféricos, y penetrantes melodías que destilan flujos inmersivos. La totalidad del álbum es un repertorio de pistas de alto rango, con múltiples matices sonoros que, junto a los registros vocales, ofrecen un panorama acústico de sublimes dimensiones. Los fragmentos de guitarra solista recuerdan muchas veces a los desarrollos de David Gilmour.

«La tecnología actual permite todo lo que antes solo se podía lograr en estudios de grabación profesionales. Además, existen infinitas posibilidades sonoras. Estos factores, junto con el talento de la gente, están dando lugar a una gran variedad musical. No es fácil abrirse paso en este océano, pero la fe en lo que haces siempre es una fortaleza que te permite dar a conocer tu existencia» (AMAROK)

Uno de los puntos fuertes del álbum es el tema de apertura denominado Hope Is, donde Marta Wojtas canta: «La esperanza corta el aire, como la hoja de un cuchillo similar a unas alas». En este instante, la guitarra eléctrica se eleva para expresar el sonido de la desolación, al mismo tiempo que simboliza la expectativa luminosa frente la negrura circundante. Otro de los grandes cortes es Trail, un desarrollo sutil que conduce un crescendo hacia su éxtasis: «Valora el camino que tienes y disfruta del mismo. Te permitirá evolucionar».

Welcome es una melodía que viene sellada por un ritmo percusivo, insistente, conductor. La voz de Kornel Popławski se cristaliza insólita, rasgada y recóndita. Reflexiona sobre los peligros de la ‘Inteligencia Artificial’, una alternativa que en manos erróneas puede llevarnos a un nievo sistema de control y de esclavitud. Queen, al contrario, es una suspensión flotante en las coordenadas del espacio/tiempo, con fluidos ingrávidos y retornos ampulosamente épicos. Sus florituras instrumentales a base de sintetizadores y cuerdas floydianas, embriagan el espíritu hacia una experiencia planeadora y onírica. Es la reina que se alza y deambula entre los opuestos en busca de la esperanza perdida.

Por lo que respecta a Stay Human, Insomnia y Perfect Run son 3 pistas que despreden mensajes diversos. La primera pugna con los opuestos y la frágil humanidad que tenemos. La segunda nos adentra en la oscuridad de los sueños, y la tercera es una pieza instrumental que arrastra al oyente a una especie de montaña rusa de constante cadencia electrónica. En cuanto a Don’t Surrender, cabe decir que brota como un síntoma que devuelve la vida pero a su vez advierte que puede ser arrebatada. Es como una metáfora acerca del conflicto que azota a Europa del Este, con la esperanza de que los oprimidos usen el poder para vencer a las fuerzas oscuras que buscan destruirlos. Es como la fuerza del agua que surge en medio del antagonismo con la esperanza de irrigarb y preservar la vida y la libertad.

«Está mal tratar la música y el arte como algo añadido. La duplicidad es algo común hoy en día. Sin embargo, duele ver que las cosas que vale la pena destacar y que son fenomenales, sean mucho más difíciles de ver… ¿Qué cambiaríamos si pudiéramos? Daríamos más igualdad de oportunidades para promover diferentes tipos de arte, incluso el más complejo» (AMAROK)

Simple Pleasures es otra de las canciones atmosféricas, llena de sobriedad y delicadeza. Su letra expresa la necesidad de mantenernos fuertes, libres y unidos contra los impulsos sombríos que se agolpan. ¿Puede la esperanza unirnos y encontrar la manera de vencer las propias contradicciones? Finalmente, Dolina es la pista precisa para cerrar el álbum. Está cantada en polaco, matiz que se agradece a fin de liberarnos de esa dependencia del inglés en la música actual. Hace referencia al amor y a la belleza que renace libre tras las batallas que ha tenido que librar para sobrevivir. Simplemente es un final esperanzador que refuerza el concepto del principio y fin que encierra el mensaje del álbum.

En total, son 57:52 minutos de epopeya sensitiva que no deja espacio ni tiempo para las indiferencias. Las experiencias obtenidas, tras su audición, son abundantes, rebosantes de ácidos mentales y vitaminas emocionales. El concepto es determinante. La esperanza se materializa como un impulso hacia lo desconocido. Sacude el presente desde sus propias rutinas y aparece cuando la ausencia encuentra la comprensión y la necesidad de permanencia. La desesperación, el miedo, la muerte y las amenazas sobre nuestra supervivencia, son realidades que nos rodean. ¿Podrá entonces la esperanza ofrecernos un camino para escapar de esa fatalidad?

Hope (esperanza) es, en definitiva, una plataforma que surge como una imperiosa necesidad. Nos abre la puerta hacia lo desconocido, con la luminosidad de un futuro mejor como estandarte, que nos ayude a salir de la insatisfacción reinante y de la desalentada inercia en la que nos encontramos como sociedad. Necesitamos trascender. Superar nuestra debilidades, vencer nuestras amenazas y bridarnos las oportunidades necesarias para lograr los objetivos que merecemos como raza supuestamente inteligente. La cuenta regresiva ha comenzado… y ahora solo no queda agarrarnos a esa urgente esperanza que surge en medio de nuestros mundos completamente desquiciados y escindidos, tal como muestra la propia imagen del álbum.