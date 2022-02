9

Creo que escribir canciones se parece mucho a escribir obras de teatro porque, en ambos casos, estás construyendo una casa para que la habiten otras personas. —Anaïs Mitchell

En un mundo saciado de excitaciones fuertes, celeridad, consumo desmedido y egocentrismo, reducir parámetros de estrépito y presión, se torna cada vez más imprescindible a fin de alcanzar cierto grado de equilibrio y conciencia sutiles, doble hecho que el cuerpo y la mente agradecen. Es lo que ocurre cuando vives inmerso en ese mundo desorbitado que desbarata todo y dejas fluir los sentidos para que se liberen y se reagrupen en torno a la calidez y a la armonía. Escuchar a Anaïs Mitchell contribuye a alcanzar este estado de paz nirvánica.

Anaïs, es una cantautora estadounidense que nació en Montpelier, ciudad capital del estado de Vermont, en el Condado de Washington. Su extrema calidad como vocalista y compositora le ha valido ganarse los máximos elogios de críticos y público, hasta el punto que ha sido definida como la reina de la nueva música folk.

No es de extrañar pues que su padre, un novelista y profesor universitario, intuyera que debía llamarse Anaïs en memoria a la célebre escritora y psicóloga Anaïs Nin, probablemente tras leer una de las inolvidables reflexiones de la autora: Lanza tus sueños al espacio como una cometa, porque nunca sabes lo que te va a devolver: una nueva vida, un nuevo amigo, un nuevo amor o quizás un nuevo país.

Y es que Anaïs Mitchell es como ese cometa lanzado al aire que volvió transformado en una bellísima voz y altamente aclamada por todos los amantes de las profundas melodías acústicas de alto rango. La propia revista Acoustic Guitar se refirió a ella como una voz tiernamente emotiva comparable a Bob Dylan, Leonard Cohen y Gillian Welch. ​

Por su parte, la revista No Depresión comparó su inocente voz espiritual con el encanto hippie de Victoria Williams y Cyndi Lauper. Al mismo tiempo, la periodista musical Margaret Reges de Allmusic, la contrastó con el triple elenco de Shawn Colvin, Joanna Newsom y Ani DiFranco.

Hasta la fecha, la compositora norteamericana ha publicado ocho trabajos, The Song They Sang… When Rome Fell (2002), Hymns for the Exiled (2004), The Brightness (2007), Hadestown (2010, con Ani DiFranco, Justin Vernon de la banda indie Bon Iver, Greg Brown y Ben Knox Miller), Young Man in America (2012), Child Ballads (2013), Xoa (2014) y ahora su reciente nuevo trabajo homónimo, Anaïs Mitchell (28 de enero de 2022). Todos sus trabajos son auténticas joyas.

Su último trabajo, es una profunda reflexión sobre su vida, sus estados de felicidad, el envejecimiento inevitable que va sucediendo, el ascenso que se siente como artista reconocida, sobre las emociones que uno va tejiendo mientras deja atrás las vivencias del pasado y del presente o de las personas que parten dejando un recuerdo imborrable en la memoria. Todo ese vaivén de emociones y experiencias, se suceden en medio de un constante bombeo existencial de ida y vuelta, como una regresión catártica hacia la infancia y la juventud, y una proyección, al mismo tiempo, hacia lo que puede deparar el futuro, todo ello siempre ajustado a los cambios e imprevistos.

En definitiva, y en palabras dela propia Caitlin Wolper de Pichtfork: Anaïs Mitchell es una reflexión convincente y seria sobre los deseos y posibilidades que surgen cuando comienzas a buscar los significados de las cosas que te suceden en los pequeños momentos.

Algunos de estos pequeños momentos quedan reflejadosen elálbum, sin duda, un trabajo excelente, repleto de matices y significados vivenciales que hacen que la vida sea un periplo muy personal e intimista, aunque ésta se desenvuelva en un mundo hostil, pero con reducidos espacios que permiten la felicidad, el amor, los recuerdos y el bienestar en tu zona personal, entorno y con otras personas. Vivir en sociedad es poder abrazar estos instantes que están siempre en constante transformación.

El disco está producido por Josh Kaufman. Otros colaboradores en el álbum han sido Michael Lewis, JT Bates, Thomas Bartlett, Aaron Dessner y Nico Muhlu, quienes han proporcionado arreglos de cuerdas y flauta y otros aportes sónicos.

Los diez temas del álbum ofrecen un conjunto homogéneo de country rock, con algunos toques de electrónica leve, piano y guitarra acústica. A pesar de ser fiel a un estilo concreto, la artista aborda rasgos diferenciales en cuanto a ritmos, lo que evita que el trabajo sea plano y repetitivo. Sin duda, es un disco íntimo, personal, que hace honor a un largo recorrido sensible por diversos estados vivenciales de la artista.

La voz, junto a las letras, forman una amalgama sónica de altos quilates. No es facil destacar cuáles son los mejores temas ya que todos poseen ese encanto que hace vibrar las neuronas y la piel hasta el corazón. Aun así, destaco Bright Star, un tema que penetra profundamente, tanto por su construcción sonora e instrumental, como por sus registros, entonaciones vocales y letra: Estrella brillante, cuando te vi por primera vez, me invadió el anhelo de estar contigo en la oscuridad.

Otros temazos geniales son Revenant y On Your Away (Felix Song),éste últimodedicada a su gran amigo y compositor Felix McTeigue: Recuerdo cuando eras un buscador (…) cuando tu cinta estaba aún rodando (…) Sin arrepentimientos ni errores (…) Siempre tuviste esos ojos risueños (…) Nunca hubieras querido que llorara (…) Nunca te gustó decir adiós. Según ella misma: Escribí la canción para mi amigo Felix McTeigue, quien murió inesperadamente en 2020 (…) Félix era realmente intrépido y (…) siempre tenía una guitarra a la espalda, siempre estaba escribiendo algo, amaba el acto de escribir y grabar. Es una lección a la que volveré por el resto de mi vida.

Como conclusión y sin restar calidad del resto de temas, On Your Away (Felix Song) junto a Bright Star, Brooklyn Bridge, Revenant y Little Big Girl, son las pistas más top del álbum, pero Real World, Backroads, Now You Know, The Words y Watershere, son también complementos que endulzan el envoltorio que Mitchell trata de transmitir convirtiendo el álbum en un trabajo excelente,

Merece especial atención lapieza Little Big Girl, quizás porquerompe el sonido acústico y protagonista hacia una cadencia sonora de mayor espectro. Es un tema que se incrusta en los recuerdos pasados, cuando ella era un niña y los recuerdos le afloran en perspectiva retro desde el subconsciente: Sigues envejeciendo, pero te sientes como un niño. Ahora te tratan como a una dama, pero todo lo que quieres es llorar como un bebé en los brazos de mamá (…) Creces bajo la mirada de los ojos de muchos hombres adultos pero tal vez deberías afrontar que estás avergonzada de no ser más joven. Una maravilla de canción.

Como buena gestora de las emociones sonoras, ella misma lo dejó muy definido dentro del concepto global del álbum. La última canción del mismo, Watershere, explora el propósito que tiene una persona en la vida y cómo esa experiencia, a veces, puede parecer gradual e imperceptible: algún día la cumbre más alta que admiras, te parecerá pequeña. Así es la vida, cuanto más te acercas al final percibes que todo ha sido un breve espacio en un tiempo determinado y corto.

Escucha aquí Anaïs Mitchell de Anaïs Mitchell