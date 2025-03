And Also The Trees – Mother-of-Pearl Moon

Independientemente de los estilos, en la música más minoritaria es donde podemos encontrar auténticas vertientes de diferencia y creatividad, lejos se estar sujetados a los corsés e intereses del sistema. Las bandas independientes tienen el lujo y la libertad de poder hacer la música que surge de su alma. Pero además, poder entrar en su mundo es una cuestión actitud personal, de esa necesidad por descubrir y evolucionar más allá de lo cotidiano. Es evidente que cada cada cual tiene su posición selectiva ante la música pero siempre es recomendable buscar sonidos que generen nuevas inquietudes.

Dentro de esta espiral de curiosidad e investigación, descubrí hace poco una formación realmente inquietante. Me refiero a And Also The Trees, una banda británica de post-punk y rock alternativo formada en 1980 en el condado de Worcestershire, conocida por ser la residencia de los tradicionales coches deportivos Morgan. Su último álbum, Mother-of-Pearl Moon (2024) es una propuesta musical que combina elementos del post-punk, rock alternativo y música gótica. La portada es obra de SH Jones y representa en blanco y negro unos girasoles en estado de caída. Según la simbología china, los girasoles son reconocidos como el símbolo de la felicidad, la vitalidad, el positivismo y la energía, hechos que en la imagen demuestran lo contrario.

«El éxito es un concepto subjetivo y nosotros hemos evitado el éxito durante más de 40 años» (And Also The Trees)

La banda es reconocida por su estilo atmosférico y poético mezclando una exquisita voz y instrumentos diversos como el clarinete, el piano, la percusión, la autoarpa y el moog. Los miembros actuales son los hermanos Simon Huw Jones (voz, letras) y Justin Jones (guitarras), junto a Paul Hill (batería), Colin Ozanne (teclados, clarinete, guitarra) y Grant Gordon (bajo).

La banda surgió en una época sociocultural marcada por el auge del post-punk y la música alternativa, una respuesta crítica a los estilos más comerciales de la década 70/80. Lamentablemente fueron comparados erróneamente con bandas como Joy Division, The Cure, Leonard Cohen, Crime And The City Solution o The Smiths, sin embargo, desarrollaron un sonido distintivo marcado por la sensibilidad estética del romanticismo británico y la melancolía de la poesía y de las artes, hechos que les permitió destacar singularmente en la escena independiente británica.

A lo largo de su carrera, han lanzado varias producciones discográficas desde su álbum debut And Also the Trees (1983) hasta Mother-of-Pearl Moon (2024), dejando hasta el momento un total 16 discos de estudio, 3 directos, varios EP, sencillos y compilaciones. Su música evoca paisajes sonoros mustios y líricas poéticas llenas de simbolismo y reflexión íntima. combina guitarras etéreas, ritmos sutiles y un enfoque lírico que se centra en la introspección y la naturaleza.

Mother-of-Pearl Moon es una muestra del crecimiento continuo de la banda y su capacidad para reinventarse mientras se mantiene fiel a sus raíces. El álbum explora temas relacionados con la maternidad, el quebranto y la conexión con la naturaleza. Las letras tratan de experiencias personales profundamente arraigadas en la vida de los miembros de la banda, lo que añade un nivel de autenticidad y vulnerabilidad a su música.

«Hubo un tiempo en el que se referían a nosotros como aspirantes a The Cure, lo que nos molestaba porque no era correcto. Siempre hicimos un gran esfuerzo para no sonar como nadie. Sin embargo, Nos relacionaban con The Cure porque les GUSTÁBAMOS y nos animaban, no porque fuéramos como ellos… ESa COMPARACIÓN ERA periodismo vago» (And Also The Trees)

«Tampoco nos gusta que nos etiqueten como una banda gótica, aunque cuando tocamos en festivales oscuros y góticos nos encontramos con muchas personas realmente agradables y genuinas que son góticas» (And Also The Trees)