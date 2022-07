Me veo en la obligación de situarme ideológicamente respecto a Angel Olsen antes de empezar esta reseña: considero necesario que se enseñe su música en las escuelas. Es imperativo que cada vez que edite un álbum, sea festivo. Debería ser obligatorio que se presentara como única candidata a presidenta del planeta Tierra. Si se fundara una religión habría de ser un culto a su personalidad. Sí, quizá tenga un ligero sesgo a la hora de valorar el trabajo de la americana. Pero no es menos cierto que es gracias ella, a su amiga Sharon Van Etten y a compañeras como Weyes Blood vivamos una era dorada del indie pop femenino, una reivindicación del rock americano, una especie de versión femenina de un filón que supo explotar como nadie Bruce Springsteen y que reinterpretaron a finales de siglo XX y principios del XXI bandas como Wilco.

Pero no, esto no va de hombres como Springsteen o Tweedy. Va de mujeres. Y si hay un referente en el pop americano con tintes country, de hecho más que tintes, toda una identidad country es, por supuesto, Dolly Parton.

Porque por ahí se adentra este Big Time (2022) de Angel Olsen. El retorno en forma de LP de la artista de Missouri tras el absolutamente espectacular e incontestable All Mirrors (2019) que la catapultó al estrellato siguiendo la senda de My Woman (2016). Para entonces, Olsen se había sacudido el papel introvertido de sus inicios con el intimista Burn Your Fire For No Witness (2014) y su pasado como corista de Bonnie “Prince” Billy para construir una personalidad arrolladora, que alcanzó el clímax con All Mirrors, una obra maestra oscura, inquietante, muy personal y a la vez extravagante y grandilocuente. En Big Time, sin embargo, Olsen se embarca en la luz, en la reflexión, en la soledad y la melancolía al mismo tiempo, como estar en un porche en una casa de madera en medio de los Apalaches, donde la artista vive desde hace años. El disco nos transporta a un día de paz, con puesta de sol y las chicharras rompiendo el silencio con el viento meciendo los árboles cercanos.

Big Time es el disco country que no sabíais que necesitabais. Y sí, es más que evidente la influencia de Parton, en temas como This Is How It Works o Big Time, pero también hay espacio para la Olsen de los inicios como en All the Flowers o su versión más rockera en Right Now, que podría aparecer perfectamente en el repertorio de My Woman. Sin embargo, el pasaje más interesante del álbum aparece en los tres últimos cortes, sin duda las canciones con más quilates de todo el disco: la progresiva Go Home, la melancólica Through the fire y la épica, muy en la línea del apoteósico final de All Mirrors, Chasing the Sun.

Vemos una Angel Olsen que sigue en forma en un disco quizá no tan apabullante y contundente como All Mirrors, pero con nuevos paisajes, nuevos estados de ánimo, y lugares diferentes. Es como si Olsen hubiera tomado consciencia de su grandeza y se hubiera querido refugiar en un entorno bucólico, pero desde donde nos muestra igualmente su fuerza, su carácter y su tremenda personalidad.

Sin duda, es un trabajo que nos hace enormemente felices, que nos hace plantearnos por qué hay tantas cosas malas en el mundo. Un trabajo que quizá no ha tenido la atención mediática de su predecesor, cosa que nos parece totalmente injusta. Pero vosotros no seáis así. Escuchadlo una vez, diez veces. Lo vais a disfrutar. Es un rayo de luz en toda esta hostilidad social que vivimos. Nada importará con Big Time. Ni vuestros jefes, ni las guerras, ni los recortes de derechos sociales, ni la inflación ni la última putada que os haya hecho algún ex. Estaréis en un valle de los Apalaches, con un té helado, recordando todos esos buenos momentos, aunque el presente sea absolutamente desastroso.

Escucha Big Time de Angel Olsen aquí