Por la hierba es un disco que no parece tener prisa por demostrar nada. El cantautor cántabro Ángel Stanich vuelve con un nuevo álbum tras más de cuatro años sin publicar un trabajo largo, y lo hace con un disco más calmado y menos impulsivo que otros, pero también más consciente de su propio lenguaje.

El sonido del álbum es variado, pero no disperso. Stanich se mueve entre el pop y el rock, incorpora ciertos matices electrónicos e incluso introduce guiños rítmicos inesperados, como el toque de Una bachata nueva, que aporta al conjunto un aire fresco y colorido. Todo queda envuelto en un clima algo grisáceo e introspectivo, a ratos irónico y a ratos melancólico, con un humor más contenido y un surrealismo menos desbordado, más integrado en lo cotidiano.

Una de las sensaciones que deja el disco es la de un artista que ha aprendido a bajar el tono. Por la hierba suena menos nervioso que trabajos anteriores, más atento a los silencios y a los matices. En ese espacio aparece un Stanich más vulnerable, capaz de detenerse en estados emocionales apagados sin necesidad de disfrazarlos de sarcasmo. En algunos momentos, especialmente en los pasajes más desnudos y melódicos, como en Súper Gris, se percibe una sensibilidad que remite a la tradición de la canción de autor española de los años setenta, con ecos claros de figuras como Cecilia, tanto en la forma de narrar la tristeza como en la manera de convertir lo cotidiano en algo profundamente emocional.

El disco no se apoya en grandes estribillos ni en una narrativa clara de principio a fin, sino en una suma de sensaciones: caminar sin rumbo fijo, observar, aceptar cierta confusión como parte del trayecto. Esa idea de avanzar “por la hierba”, fuera del camino marcado, atraviesa todo el álbum y funciona casi como una declaración de intenciones.

Por la hierba no entra por la vía rápida, pero gana peso con las escuchas. No hay una búsqueda de impacto ni de reafirmación, sino una sensación de regreso tranquilo, casi lateral, como quien retoma una conversación sin necesidad de levantar la voz. Y en esa renuncia a lo inmediato encuentra su mayor fuerza, confirmando a Stanich como un artista que avanza a su manera, sin prisas.

