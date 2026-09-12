Angus & Julia Stone – Karaoke Bar

Los hermanos australianos regresan con Karaoke Bar, su nuevo álbum. Diez canciones que muestran una etapa más madura y con una mayor conexión, tal y como ellos mismos han confesado. Este trabajo nace de la espontaneidad, de los viajes y de esas experiencias que terminan convirtiéndose en canciones casi sin buscarlo. Sus voces se entrelazan una vez más en ese territorio que conocen tan bien, el de la intimidad y la emoción, pero se permiten explorar nuevos caminos sonoros sin perder la esencia que les ha acompañado durante casi dos décadas.

No hay una ruptura con lo que hemos escuchado anteriormente, ni parece que el dúo necesite buscarla. Siguen apareciendo esas melodías tranquilas, tiernas tal vez, sus voces tan reconocibles y esa forma de crear canciones que parecen hechas para escucharlas sin prisa. Esto no significa que todo suene exactamente igual. Hay pequeños cambios, algunos sonidos que amplían su propuesta y momentos en los que se atreven a salir un poco de ese terreno más íntimo al que nos tienen acostumbrados. Es una evolución, pero sin perder de vista quiénes son.

Uno de esos momentos aparece en «Celestial Bodies», probablemente la canción más movida del disco. Su ritmo hace que sea difícil no quedarse con ella después de varias escuchas. Un ritmo hipnótico, sintetizadores cálidos y una producción de tintes psicodélicos acompañan una canción que se mueve en torno a cuestiones tan grandes como quiénes somos, dónde pertenecemos o qué sentido tiene todo. Angus & Julia Stone consiguen así que una reflexión casi existencial se convierta en uno de los momentos más luminosos y enérgicos de Karaoke Bar. Y dejan claro que pueden incorporar nuevos elementos sin dejar de sonar a Angus & Julia Stone.

«Monroe» también cambia un poco el paso con un ritmo más marcado y un sonido funky, mientras que «Brightest Place» apuesta más por los sintetizadores y los efectos vocales. Son dos ejemplos de esos pequeños cambios que aparecen a lo largo del disco sin que la esencia del dúo desaparezca. En el otro extremo está «The Cherry Farm», una de las canciones más emocionales del disco. Julia se acerca aquí a la memoria y a la pérdida desde un lugar mucho más íntimo, mientras la música mantiene una luminosidad que contrasta con lo que cuenta. Y después llega «Mexico City», encargada de cerrar el álbum recuperando esa calma tan característica de Angus & Julia Stone y dejando sus voces, una vez más, como una de las grandes protagonistas.

Karaoke Bar no busca reinventar al dúo y, quizá, tampoco lo necesita. Es un disco que continúa el camino que ya habían empezado, con algunas novedades y una esencia que sigue estando ahí. No sorprende por alejarse de todo lo anterior, pero tampoco defrauda.

Escucha aquí Karaoke Bar de Angus & Julia Stone