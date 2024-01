«Me fascina la manipulación de las emociones con el sonido. Es misterioso para mí. A veces, poner en una escena la música opuesta a la que esperarías tiene el mayor impacto» –Anna Calvi

Lamentablemente no habrá temporada 7, la sexta será la última, como confirmó meses atrás Anthony Byrne, director de las últimas entregas de Peaky Blinders. Byrne aseguró que «el final es perfecto». Sin embargo, las aventuras de Thomas Shelby y familia no terminarán con la temporada 6. El creador de la ficción, Steven Knight, confirmó que en 2023 arrancará el rodaje de una película que continuará con la historia y servirá para cerrar las tramas que queden abiertas. Esta película sustituirá a la séptima temporada que había sido anunciada en el año 2019 y descartada posteriormente.

Pero… ¿qué significa Peaky Blinders? Durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial se formaron muchas pandillas callejeras entre los jóvenes ingleses. Los Peaky Blinders fueron una de ellas. Se ubicaron en la ciudad industrial de Birmingham (Reino Unido) y la serie se inspira en estos brummies, nombre que define los habitantes de esta ciudad.

Si la música de las anteriores temporadas fue tremendamente intensa y espectacular, la perteneciente a las nuevas entregas son obra de Anna Calvi, cantante y compositora británica capaz de cruzar cualquier límite sónico. Ambos discos se han lanzado a través de Domino Soundtracks y la producción ha corrido a cargo Nick Launay. Cada temporada tiene su banda sonora y un lanzamiento independiente, pero se han publicado al mismo tiempo. La propia Anna Calvi habla de sus sensaciones: «Me encariñé muchísimo con los personajes de Peaky Blinders. Además de Tommy, sentía especial apego por los personajes femeninos, como Polly Shelby. Quería hacer lo mejor con estos personajes, quería darles la música más increíble que pudiera escribir, como un homenaje a ellos. Cuando la actuación es tan buena como en Peaky Blinders, tu trabajo como compositor se siente como un toque muy ligero porque los actores expresan una emoción muy intensa. Volver a componer tras el nacimiento de mi hijo Elio, las seis semanas posteriores fueron muy penetrantes. Estaba amamantando con una mano y componiendo en el piano con la otra. Me despertaba por la noche para alimentar a mi hijo y luego me quedaba despierta componiendo música»

Para la artista componer ambos trabajos ha sido una experiencia de fusión entre atmósfera y espacio como bien afirma en su página web: «Existen muchos matices a la hora de componer para una película. Se trata más de lo que dejas fuera que de lo que dejas dentro. Tuve que dejar que la voz de los actores hablara por sí sola, pero encontrar la manera de transmitir esta emoción. Me obsesioné completamente con Tommy Shelby, soñaba con él cada noche mientras trabajaba en las partituras, tenía que habitar realmente el espectáculo» (Anna Calvi).

Recordemos que la artista ya publicó en mayo del pasado 2023 un EP llamado Tommy. Incluía cuatro canciones originales basadas en la serie: una versión de Red Right Hand (tema principal de Peaky Blinders de Nick Cave & The Bad Seeds, dos canciones escritas para la serie, Ain’t No Grave y Burning Down y una versión de All The Tired Horses de Bob Dylan. Al respecto, Anna comentó: «La única forma de escribir para esta serie era entrar en su cabeza: He soñado con el protagonista todas las noches y durante meses. Cuando tomo mi guitarra trato de sentir y tocar sus pensamientos internos. Mi guitarra es su violencia y mi voz su esperanza. Es el último antihéroe: asesino, frío, aterrador y, sin embargo, tiene un profundo amor por su familia y una ingenua esperanza infantil de que algún día se levantará por encima de todo. Quería creer que Aint No Grave era la canción que rondaba en su cabeza mientras caminaba a cámara lenta por su vida. ¡Creo que Tommy será parte de mí para siempre!» (Anna Calvi).

Anna Calvi nació en el barrio londinense de Twickenham, Reino Unido. Hija de padre italiano, pasó la mayor parte de sus primeros tres años de vida en el hospital debido a problemas de salud.​ Posteriormente, tras licenciarse en música, lanzó su primer disco en 2011 (Anna Calvi). Desde entonces Nick Cave la apadrinó y Brian Eno la consideró como «la mayor cosa desde Patti Smith».

Sin lugar a dudas, no es fácil componer la banda sonora de una serie televisiva tan potente como es Peaky Blinders, y a su vez, mantener dicha intensidad en la confección. Imagen y sonido deben estar perfectamente sincronizados a fin de construir un proyecto común de coherente coexistencia. Las 17 pistas que componen la temporada 5 y las 20 que conforman la 6, son realmente espeluznantes. Logran erizar la cabellera y que la piel se transforme en un mapeado de escalofríos. Anna Calvi ha logrado sintetizar con su música el complejo líquido emocional que alimenta las arterias de la serie. Ella misma lo matiza en su website: «En la banda sonora de las temporadas 5 y 6 terminé tocando muchos instrumentos. Con algunos no me sentía tan cómoda, como el violín, el piano y la percusión. Pero cuando lo que buscas es puramente emoción, la técnica es menos importante. Esta fue una buena lección para mí».

El primer tema que abre esta tremenda explosión emocional es You’re Not God, un pavoroso grito que te conduce a un sobresalto inesperado. Nadie espera un arranque tan poderoso y atroz. Ese estallido es un grito de dolor y miedo que busca desesperadamente liberarse de la tragedia que se avecina. Un consejo… escuchad la música de ambas temporadas con calidad de sonido y volumen alto.

Todo el álbum mantiene un estilo y una personalidad muy fuertes. Es pura corriente alterna, chispazos continuos, quebranto, desolación, angustia, desenfreno, parálisis en el tiempo. Pocos son los adjetivos que enumero. Hay momentos que el sonido evoluciona como adherido a un time lapse, mientras que en otros amenaza con caídas repentinas y subidas estrepitosas.

Es más, a veces la arquitectura sónica se detiene, ipso facto, produciendo un silencio breve y frío entre bajas y altas frecuencias que se transforman en una slow motion. El sonido es sincopado, con múltiples contrapuntos y oscilaciones. La guitarra chirria, pincha, llora, se lamenta, escuece y se distorsiona. Las cuerdas se deslizan como cristales que rozan superficies de metal pulidas. A ello se añaden muchos ecos, slide guitar y reverberación, hechos que confieren un clímax de pavor y profundidad. Existen pasajes que exhalan demencia que asustan al oírlos. Todo es muy eléctrico y percusivo, gélido y cálido a la vez. Son los oscuros ensayos sobre la turbulencia y el drama.

La música de tan preciada serie es un devaneo continuo, un oscilograma atmosférico y cacofónico cuyos espectros ascienden o descienden hasta quedar completamente suspendidos en su propio clímax. Junto a ellos, los coros se tornan ecográficos, cavernosos, acompañados de perversas sonoridades etéreas. Existen fragmentos donde los opuestos pugnan entre sí. En esa lucha, el amor, la devoción, el dominio y la venganza se enfrentan a causa de las muertes, los sollozos, las quiebras, las traiciones, las alianzas y el sexo que se producen. La brutalidad escénica y los instantes más suaves se dan cita en este vertiginoso océano de emociones.

Los personajes de la serie se manejan en torno a los conceptos descritos. Son criminales violentos que matan fría y apasionadamente, pero a la vez, aman y protegen sus valores (amistad, fraternidad, familia, respeto, moral). Tienen sus propios códigos éticos sobre los cuales definen la vida o la muerte. Es la ley de la supervivencia vista desde la perspectiva Blinder.

Si tuviera que comparar su arquitectura sónica con la de otros artistas o bandas sonoras me acercaría a David Lynch, a Angelo Badalmendi, Bohren & Der Club of Gore, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble y diversos autores de dark ambient y electrónica industrial oscura.

Peaky Blinders Original Score Season 5 & 6 es una obra maestra. Anna Calvi, junto Nick Launay se han superado a sí mismos. La enorme cantidad de sonidos que manejan, su instrumentación diversa, las mezclas, los efectos electrónicos, el juego de voces y coros, las percusiones… todos ellos enlazados para destilar momentos muy duros, violentos, tiernos y tristes, demuestran el poder creativo y emocional de ambos artistas. La guitarra visceral de Calvi y las habilidades productivas de Launay, hacen que toda esta ingeniería construya un espectáculo sonoro imbatible sobre una tremenda época de turbulencia histórica británica.

Solo me queda decir que Peaky Blinders Original Score Season 5 & 6 es un trabajo impresionante, donde se han invertido montones de horas, esfuerzos, pasión, talento, e imaginación y que solo por eso ya merece el mayor de los reconocimientos. Aviso… no es un disco para sensibilidades acostumbradas a la comercialidad. Es tremendamente atmosférico y ambiental. Pero sí es un viaje sónico para flipar y meterse de pleno en el complejo mundo de la psicología Blinders y de la enorme y capacidad virtuosa de Anna Calvi y Nick Launay.

Escucha aquí los discos de ambas temporadas