Emotividad en estado musical es lo que nos comparte ANOHNI como nuevo trabajo. Ya de por si la voz de la artista nos evoca melancolía, fragilidad, pureza. Junto al productor Jimmy Hogarth, quien ha compartido estudio con gente de la talla de Amy Winehouse, Duffy, SIA o la recientemente fallecida Tina Turner, el proyecto del disco comenzó en 2022.

Ella al piano y él a la guitarra, grabaron las demos basándose en las letras que ANOHNI tenía ya plasmadas. Las grabaciones duraron tan solo dos semanas, dando lugar a la entrada al estudio de forma inmediata. Carecería de importancia decir que las pistas vocales están tomadas en una sola toma si no fuera por la maravillosa interpretación que hace ANOHNI en el disco. A la lírica canción protesta de Go Ahead, maravillosamente hilada por un entorno musical de guitarras saturadas disonantes, le precede Silver of Ice, donde el canto se torna sereno y harmonioso para cantar a su amigo y mentor Lou Reed. En una de las últimas conversaciones que compartieron, Reed comentaba a la artista sobre las sensaciones que le producía masticar hielo. ANOHNI rinde un precioso homenaje con retazos como: I never knew it before / I love you so much more.

La artista británica retorna con su banda reestructurada tras trece años de viaje en solitario y aquella incursión a la música electrónica que hizo con Hopelessness como último trabajo, influenciándose por el hito músical que es What’s Going On de Marvin Gaye, el jazz vocal de Nina Simone y Jimmy Scott, junto a otro referente contemporáneo como el ya mencionado Jimmy Hogarth. Nos envuelve en un disco sutil, hermoso, visceral, altamente reivindicativo, de múltiples matices y dinámicas, pero con una cohesión que no deja lugar a la flaqueza o la pérdida del conjunto total del disco. Desde aquella incursión que lanzaron a modo de single y que da apertura al disco llamado It Must Change, se presagiaba un retorno de principios. En la letra, habla de todos esos prejuicios que tanto la artista, por su condición transgénero, como todo el colectivo viven día a día.

La portada del álbum es ya una declaración de intenciones, donde ocupa un retrato de la activista y luchadora por los derechos homosexuales Marsha P. Johnson. Ella es la musa para la creación de este trabajo. La activista es considerada por ANOHNI como una guía espiritual, por todo ese legado que dejó en su camino. Ambas se conocieron tan solo seis días antes de la muerte de Marsha, cuando ANOHNI estudiaba teatro experimental en New York allá por el 92. El nombre de la banda es adoptado como homenaje a ella.

Rest es el culmen del dinamismo musical y el tema blues por excelencia que aporta el disco, teñido de agresividad en el último tercio del track donde la letra no para de repetir «She´ll come home” mientras es arropado por un coro que acompaña con “Rest your soul”. Un tema que te va elevando por tramos.

El disco cierra con la preciosa y dura You Be Free. Cantar “I danced by violent times / It was hard to live”, “Then i whised in the aftermath / That the earth would take my life / Like she took the lives of my mother and my sisters”, mientras unos arpegios a la guitarra van repitiéndose en bucle para apagarse de forma natural quedando todo en silencio para escuchar la respiración de ANOHNI y poner fin a este relato maravilloso, hace que se te estremezcas y caigas rendido ante tan apabullante obra. Un viaje por la introspección de la artista que con esa voz tan personal, consigue dejarnos absortos y colapsar con la belleza de los distintos pasajes que encontramos a lo largo de estos diez cortes.

Caemos rendidos a los pies de ANOHNI and The Jonshons y su maravilloso My Back Was a Bridge for You to Cross.