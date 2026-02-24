«Tenemos el trueno de la música rugiendo en nuestra alma. Cuando prendemos fuego al blues lo llamamos rock ‘n’ roll»

Alabemos el ruido

Praise the Loud es el 14º álbum de estudio de Anthony Gomes, un trabajo de blues rock musculoso donde endurece el sonido respecto a discos anteriores, pero mantiene una veta muy marcada de soul y blues tradicional. A lo largo de 12 cortes y unos 42 minutos, refuerza su identidad de bluesman eléctrico: guitarras afiladas, ritmos high–energy y una narrativa centrada en la vida del músico, la redención y la celebración del rock.

Editado el 25 de abril de 2025 por Rat Pak Records tras el éxito de High Voltage Blues, que lo consolidó en listas de Billboard. Gomes lo presenta como un disco en el que empujan «los límites en todas direcciones»: más duro en lo rockero, pero con un poso más soul y bluesero. El propio artista resume el espíritu en un verso de Rock and Roll Bluesman: «No me importa si nos quieren u odian, vamos a subir el volumen para que no se olviden de nosotros», declaración de principios sobre tocar blues rock a su manera, sin concesiones.​

La base del disco es un blues rock muy eléctrico, con riffs pesados, producción poderosa y enfoque de power–trio que prioriza la guitarra solista. Se perciben matices de hard rock clásico, toques de southern rock y pinceladas de soul, especialmente en los temas más melódicos y las baladas. La producción de Peter Carson y el propio Gomes, mezclada por Chris Collier, potencia un sonido compacto, directo, pensado para el vivo más que para el experimento de estudio.​ Como miembros acompañantes de Anthony Gomes figuran Jacob Mreen (bajo) ​y Chris Whited (batería).​

Orígenes y formación

Anthony Gomes es un guitarrista y cantante de blues rock canadiense afincado en EE. UU. Su carrera de casi tres décadas mezcla blues eléctrico, rock sureño y soul. Su trayectoria combina una base académica fuerte en historia del blues con una vida de carretera: clubs, giras constantes y una discografía amplia que lo ha situado en las listas de Billboard y en escenarios junto a leyendas del género.

Nacido en Toronto en 1970, hijo de padre portugués y madre francocanadiense; empezó con la guitarra en la adolescencia fascinado por B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, ACDC, Eric Clapton y Jimi Hendrix. Mientras tocaba en bares de blues por las noches, estudiaba Historia en la Universidad de Toronto y completó un máster sobre la evolución racial y cultural del blues, logrando premios académicos por su expediente. Esa doble vertiente (erudito del blues y músico de club) marcó su enfoque: respeto profundo por la tradición afroamericana, pero con mentalidad de rockero contemporáneo.

Salto a la escena estadounidense

A finales de los 90 se mudó a Chicago en busca del blues real, donde trabajó brevemente como sideman de Magic Slim & The Teardrops y ganó el concurso de Best Unsigned Blues Band del club Buddy Guy’s Legends. Discográficamente debutó en 1998 con Blues in Technicolor, que lo presentó como guitarrista de alto voltaje. En 2000 sorprendió con el acústico Sweet Stringin’ Soul, mostrando sensibilidad más soul y de cantautor. Posteriormentese estableció en St. Louis (Misuri), desde donde empezó a girar regularmente por EE. UU., Canadá y Europa con la Anthony Gomes Band.

Evolución de la discografía

A lo largo de los 2000 encadena discos que van del blues eléctrico al rock con tintes soul, hasta llegar a Music Is the Medicine (2006), producido por Jim Gaines, que alcanza el nº4 en la lista Billboard Top Blues Albums.​ Su directo LIVE (2008) debutó en el nº1 de esa misma lista, consolidando su reputación como artista de escenario.​

La década de 2010–2020 reforzó su línea de blues rock moderno, con trabajos como Up 2 Zero, Before the Beginning o Peace, Love & Loud Guitars, y culminó en High Voltage Blues (2022), recopilatorio/relectura de temas propios con sonido más duro.

«La música me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre amar al planeta y al prójimo»

Reconocimientos y colaboraciones

Ha compartido cartel o escenario con B.B. King, Buddy Guy, Robert Plant, Joe Bonamassa, Heart, Sammy Hagar o Kenny Wayne Shepherd, entre otros, lo que refuerza su estatus dentro del circuito blues–rock.​Su público incluye desde actores como Morgan Freeman, John Goodman o Vince Vaughn hasta colegas como Eric Clapton, reflejando cierto prestigio entre músicos y aficionados al blues.​ Además de músico, es divulgador: su libro The Black and White of Blues fue nominado a mejor libro de 2014 por Blues 411, conectando su faceta académica con la creativa.​

Doce misiles para volar por los aires

Praise the Loud es la apertura del disco en modo stomping blues–rocker, con groove contundente y guitarras abrasivas, planteado casi como manifiesto a favor de los instrumentos reales y del volumen alto. True That es el siguiente disparo en clave blues rock, con un enfoque más melódico y pegadizo, jugando con call & response vocal y guitarra dentro de un esquema bastante clásico.

Sobreviene Netflix and Chill, un tema con groove marcado y guiño ZZ Top en el riff, cruza el imaginario moderno del título con una base de boogie–rock grasiento y lúdico.​ Acto seguido se lanza Inside Out en faceta más soul/blues y luego Meet My Maker con un aire de confesión espiritual donde se explora el lado introspectivo sin abandonar el tono épico guitarrero.

A poco rato estalla Electric Blues Crusade. Funciona casi como statement de misión; blues rock de alto voltaje donde la guitarra lidera una especie de cruzada contemporánea por mantener vivo el género. Inmediatamente aparecen Black Diamond Heavy y Rock and Roll Bluesman: ambos refuerzan el arquetipo del músico de carretera; el segundo es una pieza autorreferencial donde se define como bluesman de rock and roll sobre un riff clásico y coreable.

Tras un greve silencio, explosiona Half que aporta un respiro algo más contenido, combinando sensibilidad melódica con un solo muy expansivo que recuerda la escuela de los grandes guitarristas de blues moderno. Love Song Gone Wrong le sigue como balada/blues de desamor, donde la guitarra se luce expresiva y se acompaña con un fraseo vocal más soul; es de los cortes donde más pesa el lado emotivo frente al músculo.

Los dos últimos misiles

Nos acercamos al último misil con In the Name of the Blues, un himno devocional al propio género, con fraseo de guitarra predicador y una estructura que sube en intensidad hacia el final. Y para rematar viene Blame It on Rock & Roll, un cierre enérgico y stomper de blues rock que reafirma la idea de que el rock and roll es a la vez culpa y salvación, ideal para finalizar conciertos.

«Vivo para la música. Me despierto pensando con música y me duermo pensando en ella. Intento estar más presente en el mundo cotidiano y no pensar en él. No funciona. La música me ha enseñado todo sobre el amor, los sentimientos, la unidad, la hermandad, la fe, la decepción, etc. Me ha dado lecciones sobre la vida como ninguna otra forma de arte» –Anthony Gomes

Regresando a la base

Praise the Loud no es un disco rupturista. Prolonga la línea de Peace, Love & Loud Guitars y High Voltage Blues, pero con el oficio más afinado y una mayor confianza en el propio lenguaje de Gomes. El punto fuerte está en la ejecución: guitarra incendiaria, voz versátil (capaz de pasar de lo rasposo a lo) y un sentido muy claro del good time blues rock, pensado para el directo.​

Donde puede generar más debate crítico es en la falta de riesgo formal. Apuesta por perfeccionar un modelo de blues rock moderno, potente, con letras tongue–in–cheek y autorreferenciales, más que por explorar territorios nuevos. Si lo miras desde la escritura, es un álbum ideal para hablar de cómo un guitarrista consolida su marca personal. Combina clichés del blues rock (carretera, redención, volumen, mito del bluesman) con una producción contemporánea y un discurso muy autoconsciente sobre ser músico de blues en pleno 2025.

El disco articula un relato bastante coherente sobre identidad de músico, fe en el blues/rock y relaciones sentimentales vistas con humor y cierta espiritualidad. No hay letras rupturistas, pero sí un uso consciente de tópicos del blues (pecado, redención, carretera, engaño) actualizados con juegos de palabras y referencias contemporáneas. Como afirmó en una entrevista: «Sigo creyendo en un mundo de héroes de la guitarra. Me esfuerzo por un mundo donde no tengas que tener 19 años para vender muchos discos y entradas y para dejar huella. Soy de los que no creen que el rock o el blues estén muertos. Busco nuevas maneras de unirlos. Estoy en la mesa, tirando los dados en nombre del blues y el rock ‘n’ roll. Sé que nunca ha habido un momento más emocionante para la música, y estoy aquí para el viaje».

Escucha aqui «Praise the Loud» de Anthony Gomes