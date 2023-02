«Se que es importante compartir mis pensamientos sobre las cosas que he experimentado, porque muchas personas se enfrentan a situaciones y sentimientos similares. Quiero que la gente se conecte y se relacione con el álbum, y sé que todos experimentan las cosas de diferentes maneras, pero al final del día, todos somos seres humanos y el proceso de compartir estas canciones con la gente es conocerme a mí misma»

(Aoife Nessa Frances)

Muchas veces ciertos músicos pasan inadvertidos por diversas circunstancias, pero cuando escuchas sus trabajos te das cuenta de que merecen una especial atención. Es lo que ocurre cuando, por casualidad, descubrí a Aoife McCarthy, un artista dublinesa de 31 años más conocida profesionalmente como Aoife Nessa Frances.

Estamos ante una mujer que emergió intensamente desde sus primeros años musicales (2013-2015) con Princess, una banda de shoegaze, variante de indie y rock alternativo que mezcla voces etéreas y oscurecidas, distorsión y efectos de guitarra, así como retroalimentación y un volumen opresor. Princess pronto cautivó la atención de los medios especialistas hasta tal punto que el soporte informativo The Irish Times los nombró en 2015 como «una de las próximas grandes sucesos en la música».

Reconvertida ya como una artista en solitario, Aoife lanzó su primer álbum en 2020. Lo tituló Land of No Junction o Tierra sin Cruces, haciendo referencia a Llandudno Junction, un pueblo galés célebre por ser un empalme ferroviario en cuya estación central se alzaba el Old Station Hotel, más conocido localmente como The Killer. Se cuenta que el hotel adquirió ese nombre porque los maquinistas se emborrachaban en su interior y al salir conducían ebriamente los trenes convirtiéndolos en posibles asesinos potenciales. También hay quien afirma que el hotel era el lugar donde los trabajadores ferroviarios disfrutaban de un tiempo muerto para almorzar y descansar.

Dentro de este extraño y misterioso entorno, Aoife desata sus canciones entre múltiples reflexiones crípticas que fusiona en un espacio único. Allí las personas se cruzan emocionalmente como los pasajeros de esos trenes que llegan de distintas partes. Su música, es pues, como un empalme profundo de minimalismo de pop alternativo. Frances fue catalogada por su trabajo como una de las Hot for 2020 por la revista Hot Press.

Protector, es el segundo trabajo de Aoife Nessa Frances. Se publicó a finales de 2022 a través de Partisan Records, sello discográfico que alberga artistas como Idles, Sam Burton, Beth Orton, Cigarettes After Sex, Fela Kuti, Fontaines D.C., o The Black Angels, entre otros. El album salió al mercado bajo los formatos CD, digital descargable y vinilo prensado de color blanco, como si de la pureza lumínica se tratara.

Podemos decir que Protector es un desplazamiento íntimo y místico de autodescubrimiento a través de la dislocación, metamorfosis y regeneración existenciales, un disco que navega por las distintas capas de la mente a fin de construir un acuoso mundo de sonidos ecofónicos bajo oscuros trasfondos. La nostalgia y la novedad van y vienen como un eterno vaivén de intrínsecas emociones entre conexiones y alejamientos: «Podría haber estado huyendo de mis propios problemas. Estaba desconectada de mí misma y de la naturaleza, pero encontré la paz lejos de la ciudad, donde no había distracciones. Me aislé sin nada que hacer. Solo estaba para hacer música». Es lo que nos dice la propia artista. En definitiva, estamos ante ocho pistas llenas de misterio, ambigüedad y desorientación bajo una humeante luminiscencia que pugnan por un renacimiento existencial.

La grabación del album tuvo lugar en una pequeña casa de Annascaul, una tranquila villa situada en el condado de Kerry. El trabajo se llevó a término junto a Brendan Jenkinson (productor, teclados, bajo, sintetizador, clarinete) y Brendan Doherty (batería, tambores y diversos artilugios percusivos). Según ellos la experiencia fue inolvidable: «Nos despertábamos temprano todos los días y nos bañábamos en Inch Beach antes de hacer música. Este ritual fue crucial para nuestro proceso. Hubo una alegría inexplicable entre nosotros tres». Son las sinceras palabras de Aoife Nessa Frances.

Los arreglos del disco se complementaron con las contribuciones posteriores de Ailbhe Nic Oiroictaigh (cuerdas), Meabh McKenna (arpa) y Conor O’Brien (trompas). Frances nunca dejó que el trabajo se desviara de un enfoque central sobre las verdades más profundas. «Protector reconoce esa parte de mí que me guía hacia un camino más brillante. El poder casi psicotrópico de la naturaleza me dio una conexión que nunca antes había sentido».

Protector es también un disco que construye paisajes pastorales a través de florituras lumínicas y espacios abiertos. Las canciones flotan sin esfuerzo, permaneciendo ancladas por la voz profunda de Frances. Los tempos soñadores tiran de sintetizadores atmosféricos, bajos mínimos y notas brillantes de guitarra, transmitiendo un todo como la serenidad de un amanecer: «Escribir y grabar este álbum fue una experiencia espiritual. Experimenté el amor por mi familia en un nivel que no sabía que existía, mientras lentamente me recomponía y veía crecer mucho más al protector en mí» (Frances).

El disco comienza con Way To Say Goodbye, una cadencia rítmica que se adhiere como la miel. Se trata de una canción sobre finales y comienzos. Refleja esos sentimientos cuando una relación termina, la dificultad que transcurre a renunciar a algo. Es como el miedo a la soledad, puede hacer que te aferres a algo durante demasiado tiempo, pero ves que después ya no te sirve. Es así como la autora lo describe en Hot Press, «el proceso de escribir esta canción fue increíblemente catártico y sanador». La letra lo deja muy claro «El amor es para siempre, permanece en mi mente / pero no hay una manera fácil de decir adiós / porque es difícil reconocer la verdad».

Acto seguido sobreviene This Still Life. Suave como un guante de seda, fluye para evocar la calma matutina en Inch Beach. Es un tema que se viste con órganos y arpegios de guitarra y la voz flotante de Frances: «Veo la inmensidad de mi nacimiento reflejando la luz / Esparzo motas de ceniza por todo el horizonte / Ahora estoy aquí, esperando pacientemente y tratando de evitar caer en lo más profundo de ese mar azul».

Con ello llegamos a Emptiness Follows, donde el arpa, las cuerdas, los vientos y el sonido agudo del fiscorno, capturan una sensación global de armonía nebulosa, cacofónica y extrañamente ecléctica. Su letra destila frases que dejan la mente en suspenso: «El peso del agua te retiene y tortura / El tiempo está lejos de mí (…) y el vacío me persigue».

Only Child es una maravilla, quizás el tema que más me eleva o me sumerge, dependiendo de cómo te pille el ánimo. Subidas y caídas liricas bajo una constancia rítmica como una maquinaria y sutilmente precisa. Sin duda, es un tema que condensa un fuerte resplandor de cadencias, que profundiza sobre los diversos estados de la conciencia amorosa:«Todo mi amor / No será suficiente, esta vez / pero puede ser (…) como un flujo entrando en las olas…»

Chariot surge como el hipnótico alarido de un corazón herido. Se retuerce suavemente hacia esa capa curativa que salvaguarda la existencia de las intemperies y cicatrices: «¿Sabes dónde termina esta historia? / ¿Puedes adivinar dónde terminaré? / Incluso entonces tendré que olvidar / ¿Te imaginas la vida sin amor?».

Back to Earth es como un intento de volver a las raíces, a ese sonido de un nuevo despertar que va avanzando hacia un punto final donde todo es o nada puede volver ser: «Como una sombra que estoy proyectando, pensé que el amor no podría durar (…) Ahora estoy sola en este baile…»

Por otra parte, Soft Lines es un tema que reflexiona e ilumina. bajo cierta calidez, ese dolor psíquico de querer permanecer al mismo tiempo en dos lugares distintos, de estar atrapado en dos polaridades pero que precisan una transición suave a fin de evitar una quiebra. De ahí su título: líneas suaves. Su letra es concluyente: «Toda esta sensación de anhelo / de colgar el corazón y dejarlo seco / de encontrar tus miedos en la línea de mis ojos / mientras cuento las horas fuera de aquí…»

Con Day Out of Time llegamos al final del disco. Se trata de una canción que recuerda el suspiro de las marejadas que rompen moribundas en las arenas de la costa. Rezuma levedad, pero irradia por su recovecos un trasfondo doloroso que clama una necesidad curativa: «Veo tu forma caminando a través de la luz / corriente abajo / Siento el peso del dolor mental / un mundo de vida y tensión sutil en mi espalda (…) No puedo aguantar más / no puedo continuar (…) Esto es un sueño sin fin».

Concluyendo, Protector es un espejo que explora la condición humana, una narración introspectiva hacia la quietud y el autodescubrimiento, cuya sensibilidad y vivencias nos sumergen en una frondosa bruma que se desvanece como resultado de un renacimiento. La voz inquieta e interpreta al personaje principal de esta historia y la música de fondo se convierte en un sostén escenográfico e inmersivo.

Bajo una sonoridad letárgicamente ambiental, flotante, sensualmente evocadora, Protector se alza como una gigantesca esfera chill out o jazz lounge que te atrapa hacia su hado serpenteante hasta pulverizar los sentimientos como moléculas atomizadas. No cabe duda de que este album hace honor a su nombre, a ese filtro o paladín preventivo que resguarda o impide que alguien reciba un daño irreparable. Frances es capaz de llevarnos de la mano a través de un desplazamiento interior donde el amor, la pérdida, la angustia y la esperanza son vivencias desencriptadas de esos¡s abruptos oleajes que producen las tempestades emocionales.