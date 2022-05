Tras 5 largos años de espera, el colectivo favorito de Montreal ha regresado con su sexta entrega titulada WE. En palabras de Win Butler, Régine Chassagne y compañía, el álbum se divide en dos: en el «yo» y el «nosotros». Además, la primera mitad del álbum se centra en el «miedo y la soledad del aislamiento», mientras que la segunda parte gira en torno a la «alegría, disfrutar y el poder de la reconexión».

Arcade Fire siempre dará de qué hablar. Con su primer álbum para saber que revolucionaron la escena musical, pero no fue hasta el tercer disco que se consolidaron como uno de los colectivos de indie rock más prolíficos y reconocidos a nivel mundial. WE se siente como una fusión entre The Suburbs y Reflektor. Por un lado, reivindica las señas de identidad de la banda, reflexionando sobre el cambio de climas internos que podemos llegar a tener. Por otro, posee todas las encantadoras idiosincrasias que hacen de Arcade Fire lo que es hoy en día. El disco ha sido producido por Nigel Godrich, reconocido por el trabajo que hace con Radiohead, cuya influencia es notable a lo largo del álbum.

El viaje inicia con Age of Anxiety I, que muestra un piano delicado con la voz angustiada de Win Butler durante la primera mitad de la canción, para después, dar paso a los sintetizadores y hermosa voz de Chassagne, donde hacen hincapié al aislamiento emocional y cómo buscamos salir de él: Gotta get the spirit out of me / this anxiety that’s inside of me…

En la destacada Age of Anxiety II (Rabbit Hole) pareciera que el espíritu de Donna Summer se hace presente. Una canción digna para una noche cálida en la pista de baile. Posteriormente llega la saga de canciones que da por finalizada la primera parte del disco: End of the Empire I–III hace alusión a un paisaje distópico, remontándonos a nuestro memorable Bowie en The Man Who Sold the World y The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, un tema que se siente como la culminación de una era: One last song, here at the end of the movie / they seemed so sure, at least that’s the way I remember the war, dice la letra. Para finiquitar, como si ya no hubiera esperanza y se buscará trascender a otro plano, End of the Empire IV (Sagittarius A) apunta: I unsubscribe, this ain’t no way of life… / we’ll see one day, what’s on the other side.

La segunda mitad inicia con los primeros singles del disco, The Lightning I y The Lightning II, dos canciones que desbordan esperanza entre la tempestad: I was trying to run away / but a voice told me to stay. Luego suena Unconditional I (Lookout Kid), inspirada en la relación de Win con su hijo y del amor incondicional de la familia. En Unconditional II encontramos la participación de Peter Gabrel y a Régine como voz principal.

Después de haber pasado por una ola de emociones y donde pudimos notar a Butler y Chassagne conectados nuevamente, culmina el disco con esta pregunta: When everything ends, can we do it again?. La respuesta definitivamente es sí.

Con solo 40 minutos, WE es su álbum más conciso, sincero y esforzado. No llega a la pulcritud del Funeral pero sí muestra una mejora respecto a su predecesor. Actualmente ya están de gira por el mundo, un espectáculo que nadie debería perderse. Probablemente, cada escenario que pisen será un sold out absoluto.

Las que destacan: Age of Anxiety I, Age of Anxiety II (Rabbit Hole), End of the Empire I – III, The Lightning I y Unconditional I (Lookout Kid).