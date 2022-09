Dicen que los grandes discos surgen del talento y la reflexión, pero se materializan gracias a la habilidad con los instrumentos y la dedicación. Es así como lo intuye el propio Darius Keeler, miembro excelso de Archive, cuando afirma que «reflexionar sobre estos tiempos en los que los artistas sacan a relucir la oscuridad y la ira, es una inspiración inquietante que nos hace apreciar el poder de la música y lo afortunados que somos por poder expresar nuestros sentimientos. Parece que hay luz al final del túnel, aunque siempre existen sombras dentro de la misma».

Super 8 es, sin duda, un extraño nombre para denominar un album discográfico, pero como todo en esta vida tiene su razón de ser. En primer lugar, se trata de un disco compuesto por 10 temas totalmente instrumentales pero que, a pesar de publicarse como independiente en 2022, es un apéndice del doble album de 17 pistas denominado A Call To Arms & Angels, tambien publicado en el mismo año. Existe una versión deluxe que reúne los tres álbumes en una sola entrega.

Sea como sea, los tres discos forman una majestuosa tríada denominada Super 8: A Call To Arms & Angels, un génesis sónico que relata el trasfondo oscuro que habita en el mundo actual y que progresivamente trata de evolucionar hacia una construcción más luminosa, pero sin saber si logrará conseguirlo.

Todo ello resultó ser la base para la creación de un documental que expresó la pandemia que asoló al mundo, las restricciones y bloqueos que supuso para las personas y artistas que les obligó a encerrase en sus micro mundos con todas las consecuencias que ello conllevó. El resultado pues, culminó con una serie de sesiones que se grabaron en los estudios RAK en Londres. Es así como nació este triple album y su plasmación fílmica.

El documental en sí fue filmado con una cámara Super 8 descubierta en la casa familiar de Darius Keeler, de ahí la vinculación con el nombre del disco y el documental. La idea era reflejar ese ambiente retro en un intento de rememorar y recuperar cosas pasadas como una autenticidad más artesana frente a mundo tecnológico que lo da todo muy mascado. Los discos y el documental son también una profunda reflexión sobre los 25 años de historia de Archive, desde sus inicios hasta que logró convertirse en una de las bandas más enigmáticas del UK.

Filmar con cámara y película Super 8 fue todo un reto y una experiencia emocional únicas. Este tipo de cámaras fueron muy famosas en las décadas de los 60, 70 y 80 entre los aficionados y cineastas amateurs. Actualmente se utiliza entre directores de cortometrajes y artistas de vídeo para obtener una estética desigual al vídeo convencional. Todas las pistas de la trilogía han sido compuestas por Darius Keeler, Holly Martin y Danny Griffiths, el triángulo maestro de Archive y producidos por el ingeniero de sonido Jérome Devoise.

Tanto Super 8 como A Call To Arms & Angels están apoyados por un colectivo ilustre de doce músicos diversos como Graham Preskett (piano, violin, viola y harmonica), Matt Round (double bass), Jim Rattigan y Paul Pritchard (French horn), Mickey Hurcombe (guitar), Lisa Mottram (vocals), Dave Pen (guitar y vocals), Eat Gas (guitar, piano & effects & keyboards) Pollard Berrier (vocals, guitar), Holly Martin (vocals), Maria ‘Q’ Quintile (vocals) y Steve ‘Keys’ Watts (Hammond).

Ciñéndonos en el album extra de Super 8 cabe decir que es un trabajo instrumental difícil de catalogar, ya que en él se aglutinan diversas formas compositivas que van desde al art rock, el vanguardismo experimental y el indie progressive, hasta las connotaciones electrónicas de ambient o industrial music. Más que canciones son desarrollos conductivos que evolucionan a partir de principios que derivan hacia escalados dramáticos con desenlaces desconcertantes. En definitiva, podrían definirse como masterpieces surgidas como historias propias dentro de una enorme epopeya de atmosferas hipersónicas.

Ruidos, silencios, franjas de ascenso y caída, letargos o ensoñaciones son tan solo algunos de los múltiples elementos que se fusionan en este entramado complejo de creatividad y emociones incandescentes. Al no existir voces, el oyente planea sondeando imaginarios espacios de alto contraste. Son diez temas que deja boquiabierto a todo aquel que ama la música de altos vuelos.

El disco arranca con el tema Super 8 cuyas notas recuerdan esa escena mítica de La muerte tenía un precio, donde una extraña melodía surge de un reloj que anuncia la muerte en un duelo final. El álbum se cierra con la misteriosa Throwing Stars (estrellas arrojadizas) que a modo de Surikens surcan el espacio del oyente envolviéndolo en un profundo caos electrónico. Entre medio, diversos temas se desarrollan en torno a sinuosas arquitecturas electrónicas y experimentales, como un viaje oscuro y agónico por dimensiones interastrales.

Zeitgeist, por ejemplo, despega bajo una rítmica electrónica hacia un vaivén de ecos reverberados en su trasfondo. Night People se inicia con un solemne piano que abre puertas hacia corrientes electrónicas y efectos de descarga que, en ciertos momentos, recuerdan al krautrock alemán.

De repente, aparece Picking of Pieces. Notas incipientes de piano que se van diluyendo para dar paso a un bajo electrónico junto a efectismos que eclosionan entre sí en una espiral hasta desaparecer. Por su parte, Fall Outside es como un reptil que se arrastra hacia su escondrijo, mientras que It is and isn’t es un juego de palabras que se inspira en el Hamlet de William Shakespeare, cuando éste trata la síntesis de los procesos mentales entre la indecisión y la duda: ser o no ser…

Otras pistas como Digging Holes y Is this Me nos conducen a las áridas superficies de Arrakis, el planeta refugio de las tribus Fremen en Dune, y lugar donde crece la ansiada Melange custodiada por el gran gusano que devora todo lo que pisa su superficie. Finalmente, My Window es la penúltima canción del album. Pura armonía Tangerine Dream que, en muchos aspectos, recuerda al mítico disco Phaedra.

Recapitulando, Super 8 es un trabajo puramente experimental, donde la electrónica hace alarde de sus capacidades cuando el talento de las mentes que la ejecutan, demuestra que se puede alcanzar cualquier dimensión propuesta. No es un trabajo apto para todos los públicos, pero si una masterpiece para aquellas personas que bucean por la música en busca de nuevas emociones, sonidos y creatividad ingeniosa y aplastante. Super 8 es, por tanto, una oportunidad especial para subir el volumen en un buen equipo y perderse por esa recóndita arquitectura sónica repleta de parajes en constante transformación.

