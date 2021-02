De Arlo Parks dicen que es la voz de una nueva generación. Es un comentario tan recurrente para definir a cada nueva artista que surge en mundos como el pop que ya te hace sospechar si no se trata de lo mismo de siempre cantado y escrito por otra persona. Y, si bien es cierto que Arlo ha nacido en este siglo y sus letras buscan un vínculo emotivo con un público juvenil desde su primer EP (Super Sad Generation, 2019), los códigos musicales que utiliza y su misión de reconfortar en situaciones de soledad distinguen una propuesta muy manida en el pop contemporáneo.

Es lo que siente uno al escuchar Collapsed in Sunbeams (Transgressive Records/PIAS, 2021), su debut en largo, arropado por una popularidad ganada en los últimos meses a través de temas propios, colaboraciones de postín o menciones de personalidades como Michelle Obama, que la incluyó en una de sus playlists musicales. Por producción y recursos, el álbum se aleja del pop de dormitorio en el que se etiquetaba a la joven vocalista y poeta británica y recoge fórmulas del trip-hop o el r&b con una personalidad solapada por un conjunto instrumental que abusa de riffs redundantes en discos del estilo. Es un repertorio tan poco arriesgado que no me extrañaría que entre de lleno en las nominaciones de los Grammy 2022.

“Mi álbum es una serie de retratos íntimos sobre mi adolescencia y las personas que figuraron en ella”, explicó Parks al anunciar el LP el pasado año. De esa serie de viñetas personales en las que la autora se nutre en ocasiones de una perspectiva observadora, voyeur en piezas como Caroline, a través de diferentes personajes (Charlie, Alice, Violet…) Arlo consigue trasladar un mensaje universal en el que se pueden sentir identificadas personas de otras generaciones.

Para ello asegura beber de influencias dispares, desde el In Rainbows de Radiohead hasta el Moon Safari de Air, pasando por Frank Ocean o Portishead, a pesar de que en el resultado queden nubladas todas ellas por una monotonía ascendente. Asimismo, referencias en las letras como Twin Peaks, Thom Yorke, Robert Smith o Sylvia Plath sirven para entender que el lenguaje que utiliza Arlo no es tan moderno como el de otras nuevas voces de la generación Z como Billie Eilish o Clairo, que colabora aquí en el lacrimógeno testimonio adolescente Green Eyes.

Además, en sus letras se entrevé una exigencia autoimpuesta de servir de consuelo y apoyo en una época de incertidumbre para muchas personas jóvenes (“You’re not alone like you think you are”), de buscar en el corazón y en la mente estabilidad ante los prejuicios que nos rodean (“Some of these folks wanna make you cry“) o los pensamientos que nos persiguen (“It’s so cruel what your mind can do for no reason“). Lo consigue en parte a través de melodías vocales sedosas y de escucha agradable en piezas como Hurt, Hope o Too Good, en las que todo suena tan idílico, demasiado sobreproducido quizá, que uno puede olvidar de que se trata del trabajo de una debutante de apenas 20 años –“too good to be true”, que diría Arlo-.

Sin embargo, Collapsed In Sunbeams está lejos de ser un debut atractivo y rompedor como conjunto. Arlo Parks es una voz más dentro de una nueva generación en la que poco va a influir y trascender con canciones tan manidas como las que integran su primer álbum de estudio. No quiere decir esto que no haya detalles a tener en cuenta, como ese introductorio spoken word –quizá un disco de este estilo hubiera tenido un resultado más favorable teniendo en cuenta sus cualidades poéticas-, pero la propuesta de la vocalista de orígenes mestizos no termina de imponer su propia personalidad en su empática visión de un mundo volátil y violento.

Escucha el debut de Arlo Parks aquí: