Bajo las cenizas y los circuitos brillantes

A veces conviene olvidar el ruido impuesto por las playlists generadas por las máquinas. Apartar esos resúmenes algorítmicos que pretenden empaquetar quiénes somos musicalmente. Esto es música de trincheras. El residuo noble que queda cuando la fiesta mainstream termina y solo persiste el brillo cruel de un underground incorruptible.

Sin embargo, más allá de todo eso, hay algo que sobresale cuando el silencio se rompe. No lo hace mediante un golpe seco, sino a través del feedback agudo que produce un cuchillo afilado al deslizarse por el neón del regreso. Daniel Ash ha vuelto. Tal vez bajo otra combinación de nombres —Ashes and Diamonds, cenizas y diamantes—, pero con la misma pulsión intacta. Lo que emerge aquí es un pacto firmado con tinta electrónica entre tres almas analógicas.

Por una parte, el bajo líquido de Paul Spencer Denman (Sade, Sweetback), un pulso que arrastra al cuerpo hacia la pista de baile aun sabiendo que el suelo está hecho de cristales rotos. Luego aparece la percusión y programación de Bruce Smith (Public Image Ltd., The Pop Group), un golpeo preciso, mecánico, como una maquinaria oxidada que aún conserva su capacidad de amenaza. Finalmente, la voz y la guitarra de Daniel Ash (Bauhaus, Love and Rockets, Tones on Tail): el susurro en la oscuridad, el arquitecto de una distorsión elegante que utiliza el E-Bow (Electronic Bow) para rasgar el velo de la realidad sónica.

Esta trilogía diamantina se reunió en un sótano de Los Ángeles para comprobar si todavía quedaba fuego bajo las brasas. Are Forever nace de esa combustión lenta. Un álbum que funciona como un manual para bailar despacio en los márgenes del fin del mundo. Es la crónica de un colapso estético tan bello como inevitable.

El triunvirato del «noir» musical

Publicado por Cleopatra Records, este disco exige un artículo grande. No de trámite. Uno de los que se leen despacio, con la luz baja, y luego se guardan. Es como dialogar sobre una alineación planetaria que nadie vio venir, pero que el underground necesitaba para sobrevivir al invierno de 2025.

Estamos pues ante un disco mayúsculo: un mix exquisito que mezcla una receta explosiva: post-punk noir, synth-pop post-punk, goth-disco y dub hipnótico, todo un cocktel de alto voltaje que te deja sin aliento. Are Forever no intenta revivir los ochenta; prefiere imaginar cómo sonarían las cenizas del presente si se las incrustara de diamantes.

Daniel Ash utiliza su característico E-Bow para levantar atmósferas que recuerdan a sirenas resonando en una ciudad en llamas. Aparecen saxofones desquiciados —como en Champagne Charlie— que quiebran cualquier tentación de monotonía. Paul Spencer Denman aporta una elegancia que el post-punk suele perder en el camino: un bajo de seda, sí, pero con peso de plomo. Bruce Smith, por su parte, fusiona loops electrónicos con pegada orgánica, construyendo ritmos que se sienten como una maquinaria corroída que, contra todo pronóstico, sigue funcionando.

Neón, cuerpos digitales e identidades en combustión

Are Forever respira como un organismo vivo. Sus doce canciones avanzan con una lógica precisa, sin baches ni redundancias. En el plano lírico, recurre a técnicas de cut-up, ensamblando fragmentos de obsesiones personales, imágenes recurrentes y restos de realidad contemporánea.

El viaje se abre con Hollywood, una oda distópica a la decadencia urbana, donde el neón y el famoseo angelino brillan como síntomas de un colapso moral elegante. Acto seguido, Teenage Robots gira el foco hacia la alienación digital, denunciando cómo hemos aceptado convertirnos en autómatas que consumen datos, estímulos y consignas sin resistencia.

Desde ahí, el disco se desliza hacia On A Rocka, un juego de palabras que evoca inestabilidad y vértigo. La letra aborda la vida al límite y la persecución con subidón, ya sea químico o emocional. Bailable, musculosa, inspirada en el pulso de The Glitter Band y en el amor de Ash por las motocicletas. El término rocka funciona como un pedestal y un punto de caída.

A continuación, ON profundiza en la alienación que genera la conexión perpetua. Estar siempre disponible. Siempre «encendido». Siempre atravesado por el ruido que acompaña a esa exigencia invisible. El tema funciona como un puente conceptual hacia Boy Or Girl, donde la mirada se posa sobre la fluidez de la identidad y la obsesión social por clasificarlo todo. Ash cuestiona las construcciones binarias mediante imágenes andróginas y camaleónicas, desmontando etiquetas con una frialdad quirúrgica.

El bloque se cierra con The A Listers, una crítica frontal a la jerarquía de la fama y la cultura de la celebridad. Aquí el glamour se revela como una máscara hueca, sostenida por privilegio, superficialidad y decadencia moral. El brillo se apaga. Queda el vacío.

«No hay jerarquía, nadie que controle el barco. Cada canción tiene que sentirse correcta para los tres» –Daniel Ash

Plástico, hielo y el amor como anomalía

Tras ese primer bloque de descenso, Are Forever abre el segundo proceso adentrándose en territorios aún más incómodos. Le sigue Plastic Fantastic, que funciona como un comentario mordaz sobre la artificialidad contemporánea. El «plástico» simboliza tanto la belleza fabricada —cirugías, filtros, retoques— como las emociones sintéticas. La canción oscila entre la celebración y la condena de esa fascinación por lo falso, lo desechable, lo intercambiable.

Desde ahí emerge Ice Queen, un arquetipo de poder frío y belleza inaccesible. La canción explora la dinámica entre seducción y frustración frente a una figura admirada y temida, donde la indiferencia se convierte en la forma más sofisticada de dominio.

El tono se vuelve más vulnerable en Setting Yourself Up For Love. Aquí Ash reflexiona sobre la predisposición al desamor, sugiriendo que la búsqueda obsesiva del amor lleva implícita la preparación inconsciente para la decepción. Amar, parece decirnos, es aceptar de antemano la herida.

Esa sensación de desconexión se radicaliza en Alien Love, donde la metáfora de lo alienígena expresa la imposibilidad de una conexión íntima real. El amor se percibe como algo extraño, incomprensible, casi de otro mundo, reflejando la incapacidad contemporánea para vincularse desde la empatía profunda.

Más adelante, Champagne Charlie introduce un retrato ácido del bon vivant decadente. Un dandi autodestructivo que utiliza el lujo, la fiesta y el champán como mecanismos de evasión frente a una realidad interior vacía. El exceso, aquí, no es placer sino anestesia.

Finalmente, aterriza 2020, pista que cierra el disco anclándolo en un contexto histórico concreto. La pandemia, el aislamiento, el colapso de la normalidad. La canción funciona como una meditación final sobre la distopía hecha carne, dejando al oyente suspendido en una sensación de extrañeza realista, sin redención fácil ni moraleja impuesta.

El vórtice gráfico del «cover album»

La estética visual de Are Forever es minimalista, severa y profundamente noir. Nada en su portada es casual. Su concepto dialoga directamente con la película polaca homónima de 1958, Popiół i Diament (Cenizas y diamantes), y articula una dialéctica tan antigua como vigente: lo que queda tras la destrucción frente a lo que resiste al paso del tiempo.

La imagen en si funciona como un manifiesto visual. Rehúye el exceso, el ornamento y la saturación cromática para concentrarse en un impacto conceptual directo, casi violento. No busca seducir; busca imponer una atmósfera. Las cenizas simbolizan el residuo del colapso: la decadencia social, la ruina de los ideales, la fugacidad de las modas y de las promesas culturales que se consumen a sí mismas. Son el resto incómodo de una purga necesaria. Frente a ellas, los diamantes, que representan lo imperecedero. El arte que sobrevive. La verdad que no se desgasta. La visión creativa que permanece intacta incluso después de la devastación. En esa tensión se sitúa Are Forever, como obra que asume la ruina del presente sin renunciar a la permanencia.

La composición visual incorpora círculos concéntricos como efecto de vórtice. Este elemento refuerza la sensación de hipnosis y absorción. Una espiral que arrastra al espectador hacia el centro, como la propia música del disco. Es una metáfora visual del bucle obsesivo que atraviesa las letras. De la vorágine de información, alienación y conexión perpetua que Daniel Ash disecciona en piezas como ON o Teenage Robots.

La portada condensa cierto aire a presentaciones 007. En conjunto, la imagen del cover album funciona como un embudo visual hacia una eternidad oscura y elegante. Un umbral. Lo que queda cuando todo arde… y lo que, contra todo pronóstico, permanece.

«Puedes tener de todo… y aun así sentirte completamente vacío»– Daniel Ash

La voz como textura y alegoría

El estilo vocal de Daniel Ash tiende a moverse hacia registros bajos y confesionales, aproximándose al susurro o a la declaración sombría más que a la exaltación dramática. Eso lo convierte en la pieza central y emocional de la música que lidera. Su voz tiene un carácter oscuro y brooding (inquietante), una calidad que ha complementado de manera natural las atmósferas introspectivas y densas de sus proyectos, desde Bauhaus hasta Love and Rockets y ahora en Ashes and Diamonds.

Como consecuencia, Ash canta para tejer un diálogo con el oyente. Rasga cuando es necesario y se repliega cuando el momento lo pide. Esa voz puede sonar como un susurro seductor lleno de sarcasmo, o como una línea casi parlada que sugiere desidia punk. Pero siempre hay un filo que atraviesa el texto y lo convierte en algo emocionalmente incisivo.

El maestro del «feedback» y de la atmósfera «E-Bow»

Daniel Ash centra su estilo de guitarra en la textura, el espacio y el ruido controlado. El uso del E-Bow (Electronic Bow) es, sin duda, la firma sónica de sus tonos sostenidos infinitos y etéreos. Estos sonidos no se parecen a la guitarra, sino más bien a violines, sintes o sirenas. Generan una atmósfera espectral y desolada que caracteriza el goth-disco del álbum.

Ash es también un maestro en el uso del feedback (retroalimentación o efecto Larsen). Utiliza el volumen alto y la posición de su guitarra frente al amplificador para generar un ruido armónico y sostenido. En Ashes and Diamonds, este feedback actúa como una capa de tensión industrial que se mezcla con el ritmo mecánico de Bruce Smith. No es solo ruido; es una textura que da a la música una sensación de inestabilidad y urgencia.

Ash utiliza también el delay como forma rítmica y no solo atmosférica, creando una sensación de pulso y repetición hipnótica. Esto se escucha claramente en On A Rocka, donde el eco se integra en el ritmo bailable. Al mismo tiempo, se utiliza una reverberación profunda para hacer que los sonidos parezcan provenir de un espacio cavernoso y aislado, reforzando el sentimiento de noir soul.

Por otra parte, el saxofón de Ash es parte fundamental de su paleta sonora y juega un rol similar a un segundo instrumento de cuerda en el álbum. Lo toca de manera disruptiva y procesada, a menudo con efectos de modulación y delay. Por ejemplo, en Champagne Charlie, el saxofón rompe la monotonía y añade una cualidad de cabaret distópico semejante a un sonido esquizofrénico.

Arte, simplicidad y supervivencia en tiempos de ruido

Para Ash la creación nunca ha sido un ejercicio de virtuosismo técnico o de complacencia con las tendencias culturales dominantes. Desde sus primeros días en Art School hasta hoy, su enfoque ha sido despojar lo innecesario para dejar que lo esencial hable con fuerza propia. Esa misma visión —de ir siempre hacia lo crudo, lo directo y lo emocional— está presente en Are Forever.

Ash habla sin tapujos de su rechazo a las etiquetas y a los clichés. Considera esos nombres como una caja que limita más de lo que explica. Esa mirada crítica ante las categorías culturales se traduce también en sus comentarios sobre la música popular. Para Ash, «el arte no debe quedar atrapado en modas pasajeras ni en fórmulas de consumo fácil». Esa libertad creativa ofrece la posibilidad de experimentar sin dogmas ante la saturación cultural y a la complejidad vacía.

Ash ha sido claro al expresar su desconfianza ante los fenómenos tecnológicos que prometen conexión, pero, a su juicio, promueven desconexión humana real. Ha criticado la tecnología moderna —incluyendo la inteligencia artificial— como un riesgo para la creatividad, señalando que su avance puede «hacer que nadie sepa qué es real y así dañar la capacidad de pensamiento independiente y crítico de las nuevas generaciones».

Esa tensión está en el corazón mismo del álbum, desde los ritmos que evocan máquinas corroídas hasta las letras que exploran alienación, identidad y desasosiego moderno. Ash no canta para entretener; lo hace para interrogar, para poner al oyente ante el espejo y preguntarle dónde está su actitud frente la cultura contemporánea. Esta posición personal se extiende incluso a su vida cotidiana. Ash ha hablado abiertamente de su amor por las motocicletas como «una forma de conexión física con el mundo real», una práctica que lo mantiene en contacto el cuerpo y la experiencia sensorial. En sus propias palabras:

«La libertad que se encuentra en una carretera abierta es una forma de salud mental, una manera de contrarrestar la alienación de una cultura cada vez más sedentaria y virtual»

Conclusión: Cenizas que brillan eternamente

Are Forever no es, por tanto, un disco que busque aplausos fáciles ni algoritmos complacientes. Es un ritual sonoro, una exploración de lo efímero y lo eterno, un testimonio de que la música puede ser intensa, delicada y rebelde a la vez. Ash, Denman y Smith demuestran que la madurez artística no implica renunciar al riesgo; al contrario, les permite mirar el caos del mundo y convertirlo en belleza oscura y precisa.

Cada canción es un espejo. Nos enfrenta a la alienación, al artificio y a la fragilidad humana, pero también nos recuerda que la creación auténtica sobrevive al tiempo, como un diamante en las cenizas. Este álbum no solo se escucha; se siente, se habita y se recuerda. En el universo de Ashes and Diamonds, las brasas nunca mueren, pero el brillo de lo verdadero permanece… Forever.

Escucha aquí «Are Forever de Ashes» and Diamonds