Atomic Fruit – Sketches Of The Moon

Dicen que la fruta atómica (atomic fruit) es el ejemplo perfecto de una forma experimental de agricultura conocida como jardinería atómica, que utiliza el cobalto-60 radiactivo para estimular las mutaciones en las plantas. Durante los años 50 y 60, la dicha jardinería fue bastante popular, especialmente en el Reino Unido, donde la Sociedad de Jardinería Atómica distribuyó semillas radiadas para que los agricultores las cultivaran y reportaran los resultados.

Pero a medida que la energía nuclear se volvió cada vez más desfavorable, la jardinería atómica pasó también a ser menos popular. Algunas de estas mutaciones llegaron incluso a ser beneficiosas y resistentes a enfermedades. Gracias a esta técnica hoy en día tenemos variedades mejoradas de frutas y verduras en nuestros supermercados.

Conscientes de este avance científico, la banda alemana Atomic Fruit se inspiró en este concepto a fin de crear su propio nombre y un símil capaz de formar un álbum de sonido radiado, donde los sintetizadores, las guitarras y las baterías electroacústicas, adquiriesen un rol mutante a fin de dar vida a nuevas composiciones que evolucionasen hacia nuevas alternativas de rock psicodélico, trip-hop y ambient.

Sketches of the Moon es un álbum grabado por Atomic Fruit y Clement Adolff en La Turbine Studios durante 2024 pero el disco no fue lanzado hasta el 6 de febrero de 2025, mezclado por Riley Macintyre y masterizado por Guy James Cohen. La portada es fruto creativo de Basseck Mankabu con diseño adicional de Jane Kasdano.

Atomic Fruit fue fundado en Berlín durante 2021. Gracias a su álbum debut Play Dough (2023) logró triunfar en todo el mundo. Originariamente la formación se compone de cuatro miembros altamente prolíficos, oriundos de Francia, Italia, Suecia y Pakistán respectivamente, a saber, Martin Lundfall (voz, guitarra, bajo, moog, trompeta), Raphaël Giraldi (voz, guitarra, bajo), Farhad Mirza (guitarra, electrónica) y Federico Lenzi (batería, percusión, samples).

«Sketches of the Moon captura el absurdo y la melancolía de la vida diaria, donde cada momento parece eterno, mientras que el pasado se siente como un sueño surrealista que se desvanece (ATOMIC FRUIT)»

Como banda marcadamente eclèctica, Atomic Fruit adora experimentar con la diversidad del sonido, explorar la diferencia con efectos electroacústicos, trabajar las voces basadas en permutas tonales, y desarrollar guitarras barítonas rociadas de reverberaciones; todo ello bajo la finalidad de forjar atmósferas delimitadas y armonías hondamente intrínsecas. Todo el disco combina hábilmente varios géneros y texturas con múltiples evocaciones disímiles. Sketches of the Moon es, por consiguiente, un álbum conceptual que captura el laberinto y la sencillez de la existencia, dejando entre medio puertas abiertas a la hiperdimensionalidad sónica. En algunas pistas recuerda a Radiohead.

El plástico se edifica en torno a nueve pistas compuestas de manera sólida y envolvente, con rítmicas que sobrecogen los oídos y embriagan el alma. Como arranque inicial aparece Sure hilvanándose bajo una voz profunda que, poco a poco, absorbe las connotaciones electrónicas y las percusiones lascivas. Le sigue Once, una maravilla de pista, altamente definida por una batería ahogada, un bajo predominante, junto a diversos efectismos electrónicos y registros vocales que ondulan como una batiente etérea. La guitarra transmite su figura bajo sutiles toques a modo de Robert Fripp.

Acto seguido, alcanzamos Tongue Tied, esa lengua atrapada que encuentra su máxima expresión en un bajo contundente y una batería sofocada. La voz hierve a través de sus juegos zigzagueantes, como ocurre con el tema Sketches of the Moon, siguiente floritura electrónica que navega entre melodías sinuosas y picos electrónicos de elevada tesitura expansiva.

Posteriormente suena Spinning, que surge desafiante como un espacio cristalino en medio de una suspensión oceánica. Es como un hilado sonoro que flota y evoluciona hacia una dimensionalidad incorpórea. La voz ondula bajo resortes armónicos de ida y vuelta, entre ascensos y caídas, como una línea serpenteante que cruza los espacios hacia su propia angulación oscura. La batería y las guitarras encierran un éter cacofónico que sobrecoge el aliento. Es, sin duda, uno de los grandes temas del álbum.

Blackout es otra de las pistas sombrías del plástico. Enarbola una épica lenta y aflamencada, confiriendo una personalidad distintiva rodeada de instrumentos de viento que flagelan al oyente hasta dejarlo absorto. Seguidamente, Groundhog Heart se cristaliza como un ecografía mágica trasladada a los tiempos de Pete Sinfield y King Crimson con Greg Lake.

Llegamos por fin a Ignoring It, penúltimo track de esta joya esférica. El tema se desgarra como una serpiente degollada mientras arrastra su paso al son de una maquinaria pesada. La batería es intensa y la voz se enmarca dentro de una cadencia armoniosa. En cierta manera recuerda a Nine Inch Nails. El plástico finaliza con Get Along, una canción perfecta para concluir el hermetismo onírico de esta explosión artística sobre los bosquejos de la luna.

No cabe duda de que estamos ante un disco que merece todos los respetos posibles, desde la originalidad conceptual y la composición temàtica, hasta los registros vocales de alto vuelo, los efectismos background y la instrumentación tan brillantemente expuesta. Lamentablemente existe la insana tendencia de centrar la música en los grandes nombres, cuando en realidad detrás de estos telones de acero habitan innumerables artistas que emergen y deambulan como verdaderos hacedores de nuevas ideas.

Por suerte, Atomic Fruit están libres de los corsés impuestos por el mercantilismo del mainstream. Tiene la libertad de poder crear y ser fieles a sus propios fundamentos de sonido. Son, en definitiva, una referencia de esa independencia sin restricciones. Hacen lo que sienten y les gusta. Es música magistralmente compuesta.

Sketches of the Moon, por tanto, refleja esa capacidad exploradora que va más allá de lo estrictamente visible y comercial, abrazando una dimensionalidad más propicia a descubrir nuevos estados de ensoñación rítmica. Musicalmente es un disco muy bien elaborado, con detalles que fulguran un sublime arqueo creativo que atrapa a cada segundo. Espero que disfrutéis de esta joya diamantina ya que pocos son los discos que pueden presumir de tener esta privilegiada etiqueta.