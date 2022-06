El tercer disco de AURORA, The Gods We Can Touch, llega como si se tratase de aquella eterna promesa de calma luego de una tormenta inquietante y abrumadora. El esperado tercer disco de la cantante noruega se vale de las 15 canciones que lo componen para ofrecer un viaje atrapador.

Este disco destaca por las variadas texturas y elementos cálidos, generando un aura de familiaridad y comodidad que resulta casi demasiado sencillo escuchar el disco de principio a fin. Inspirado en la mitología griega, el nuevo material de AURORA trae consigo una interesante propuesta que no deja indiferente ni a fans acérrimos ni a nuevos seguidores de la cantante. Y es que The Gods We Can Touch puede ser fácilmente punto de entrada a una discografía tan rica como la de AURORA, especialmente con canciones como Exist For Love o Cure For Me.

A lo largo de su trayectoria, AURORA ha abordado diversas temáticas, y en este disco no iba a ser para menos. Las canciones van desde el empoderamiento, hasta el tema de los abusos y su muchas veces lamentable relación directa con las desilusiones amorosas. Su contenido se va transformando a medida que el trabajo evoluciona con cada canción, generando así un proceso catártico y de sanación. La producción, a cargo de la misma cantautora junto a Magnus Skylstad y Matias Tellez, destaca por la meticulosidad: cada canción fue pensada para ocupar un orden orden específico.

AURORA se ha convertido en una importante figura inspiracional, no solo para sus seguidores, sino que también para sus pares en el mundo musical. Por ejemplo Billie Eilish, quien ha asegurado que la artista oriunda de Noruega ha sido una pieza fundamental en la tarea de convertirse en cantante. Su figura también marcó un importante paso por la popular plataforma TikTok, donde la canción Runaway causó furor. Pero su música es mucho más que esto, es una fuerza natural, una especie de poder para expresar lo que quizás muchos no pueden decir en voz alta. Piezas como la ya mencionada Exist For Love o A Dangerous Thing calan hondo por su vulnerabilidad y capacidad de emocionar no sólo por sus tintes melódicos, sino que por el gran peso e importancia del contenido de sus líricas, a las cuales recomendamos prestar atención especial en este disco.

No queda más que agradecer a AURORA por permitirnos ser parte de este camino. Se trata de un disco emocionante, a ratos íntimos y empoderado que merece todo el reconocimiento. No por nada se le considera uno de los mejores, si es que no el mejor trabajo de la artista. En definitiva, AURORA está de vuelta con un álbum rico e interesante de escuchar que posiblemente se gane un puesto dentro de los discos del año.

