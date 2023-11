Dicen que la ensoñación es el resultado de un proceso de inspiración contemplativa que conduce a cierto estado de letargia. Es el resultado de que la mente se abra a los sentidos olvidados, a fin de explorar esa dimensionalidad espiritual que, a menudo, yace inexistente en el mundo material donde vivimos. Aunque nos cueste admitirlo, los seres humanos somos algo más que simple materia y consumo impuesto. Somos productores dentro de un orden inteligente que precisa de construcciones y de respuestas. Pero muchos de esos interrogantes no son alcanzables con los sentidos básicos de superficie, sino más bien precisan ser detonados por debajo de ese iceberg emocional que permanece oculto pero que está en nosotros mismos.

La música es uno de esos detonantes que quiebran las defensas de lo que sentimos y ocultamos y, por ende, puede considerarse como el arte más sensitivo y racional que conocemos. Viene a ser como un medio psicológico que es capaz de sondear cualquier estado y producir al unísono procesos de transformación terapéutica hacia otras dimensionalidades. De ahí que cada música tenga su dinámica, su casuística y consecuencia. Azam Ali, es consciente de esa evolutiva génesis capaz de trascender los estados más etéreos de la espiritualidad humana, de las motivaciones afectivas y de los pensamientos lógicos.

Music for Facebook Sound Collection (Vol 3), viene a ser una catarsis que cicatriza muchas heridas olvidadas y presentes. El disco, publicado a través del sello Six Degrees Records, forma parte de esa colección sonora que busca el metalenguaje constante que vivimos, y que nos obliga, como único escape, a disponer de los necesarios momentos reflexivos sobre la conciencia humana. Sus dos antecesores, Music for Facebook Sound Collection Vol 1 (2020) y Music for Facebook Sound Collection Vol 2 (2022),ya nos propusieron ese viaje catártico por los intangibles universos del ánima del ser.

Este tercer volumen es pues el cénit de toda esta magna exploración sensitiva, doce temas inusuales cuál de ellos más sublime. Se trata de una profundidad sónica idónea para relajarse, para dejarse llevar, comprender lo visible y percibir aquello que no somos capaces de ver. Es pura introspección, zambullida completa en los adentros psíquicos, pero al mismo tiempo una conexión casi divina con lo sobrenatural y arcano.

Es por esta razón que, muchos oyentes occidentales, acostumbrados a los rasgueos del rock o a las cadencias rítmicas del indie, les cuesta indagar y abrazar esa musicalidad y cultura provenientes del Lejano Oriente. Sin embargo, no podemos olvidar que la historia arrancó en esas apartadas tierras, donde la diversidad étnica y el espiritualismo pagano, arrimaron sus fuerzas para asentar lo que después vendrían a ser las bases de la civilización.

Y es que, bajo un inquietante tapiz de atmósferas electrónicas y sonidos tribales, Azam Ali construye y funde su arquitectura sónica en base a cálidas místicas y mágicas ilusiones. Es un viaje a través de los tiempos y de las sensaciones que evocan legendarios recuerdos sobre nuestros orígenes y sobre las esencias que llevamos dentro y que proyectamos en fuerzas externas. Como bien dice ella misma: «Lo que más me intriga de la voz humana es su habilidad para convertir todo en transparente gracias a su poder de transformación. La voz no es solo una vía para conducir palabras. Es un sueño abstracto en el que todo tiene un perfecto sentido».

Su carrera posee un bagaje de más de quince años. Incluye diversos álbumes colaborativos y en solitario, prestigiosas nominaciones mundiales (premios JUNO y Hollywood Music Awards). Es más, Azam Ali ha demostrado su talento y trayectoria al ser considerada como una de las compositoras, cantantes y productoras más prolíficas, versátiles y talentosas del panorama internacional actual.

Nacida en Teherán, capital de Irán, Azam Ali se educó en un internado inglés sito en la India. Allí descubrió su pasión por la música, el canto y la instrumentación orientales que, mezclados con el sonido electrónico de Occidente, su concepto musical se enriqueció profundamente generándole un estilo muy peculiar. Actualmente Ali reside en Los Ángeles desde donde programa su música y proyectos alrededor del mundo. Sus giras, soundtracks y espectáculos, acreditan su tremenda aportación audiovisual.

Cabe recordar que Azam Ali también forma parte de los grupos musicales Vas y Niyaz,esta última una formación que combina la electrónica trance, la poesía sufí y la acústica tribal de Irán y países del Golfo Pérsico. El propio Huffington Post describió su voz como «la fuerza más evolutiva de la música contemporánea de Oriente Medio».

Music for Facebook Sound Collection (Vol 3) es un disco perfecto para escuchar con cierto volumen, bajo luces de ambiente y aromas exóticos. Su cobertura irradia evocaciones que nos trasladan a otros mundos y ensoñaciones. El disco se inicia con The Descent Of Muses, un descenso sónico embriagador que volatiza la cabeza. Percusiones y timbales, voces flotantes y escalonadas deambulan como los vuelos de las aves en el firmamento. Se trata de una pista muy inmersiva, que pulveriza los sentidos en busca de respuestas.

Le siguen The First Sun y Under the Moonlight. La primera es completamente instrumental y circundante. Arranca con sacudidas intensas, percusiones acompasadas y danzantes, una columna vertebral que se ve acompañada en todo momento por un background flotante de sintetizadores y electrónica fina. El segundo tema explota con la entrada sugestiva voz y lírica de Azam Ali. Es un manifiesto retorno a las fuentes orientales de Irán y sus contornos.

Acto seguido llegamos a Waves of Infinity, una pieza clave y sublime que nos recuerda a las deidades arcanas y a sus rituales ancestrales. La voz de Azam surge y se diluye como el viento que recorre las áridas dunas de los desiertos. Como bien indica su título, son olas hacia la infinidad.

Gulzar es una pista profunda, como el péndulo que bascula entre los abismos de las tierras. Es pura cadencia ecográfica, que emerge efervescente desde las profundidades del alma. A pesar de su misticismo, posee cierta erótica ondulante como esos velos sedosos de una bailarina sinuosa. Hacia los compases finales una flauta se eleva entre los torbellinos del aire.

Suktha [Azam Ali, feat. Aditya Verma], empieza muy sutil con sonido de baja frecuencia al que se incorporan las tablas y las instrumentaciones tradicionales como sitar y otros artilugios orientales. La atmósfera es trepidante, hasta tal punto, que te mueve desde la propia butaca. Son dos minutos de puro orgasmo sónico.

September Sky [Azam Ali, feat. Loga R. Torkian], es un desplazamiento astral, un vaivén de ciclos entre el origen y el final a través del devenir perpetuo de esa misteriosa llave (The Key) que nos abre los universos dormidos entre los escombros sensoriales. La paz, la calma, las eternas flotaciones, reinan entre las burbujas sollozantes del mundo desvaneciente.

Aurora anuncia su llegada entre un renacimiento de implosiones lumínicas. Es un desarrollo que mantiene esa rítmica de golpeos orientales. Su cadencia se asemeja a la ondulación de las olas mientras la brisa marina peina sus crestas. La electrónica y el sonido tradicional diseñan una fluctuación que viaja libremente por los infinitos espacios del tiempo.

Fana [Azam Ali, feat. Sinan Cem Eroğlu] irrumpe en escena con el más limpio estilo Azam. Es una llamada desde el más allá, una peregrinación hacia el karma más espiritual. El juego vocal adquiere su protagonismo mientras el compás instrumental abraza un perpetuo lenguaje de subidas y bajadas. Las flautas orientales terminan por tejer su inseminación sónica.

Y llegamos a los dos últimos temas que cierran esta joya de disco: Asuman [Azam Ali, feat. Sinan Cem Eroğlu] y Sahra [Azam Ali, feat. Georges Lammam], ambas perfectas aportaciones para un desenlace sonoro de altos vuelos. El primer corte es pura arquitectura bajo la cadencia rítmica del estilo de Azam. El segundo, se manifiesta como un éxodo nocturno a través del desierto. Es un tema muy rítmico, a medio gas, pero con una marcada contundencia sonora de percusiones y electrónica depurada.

No cabe duda de que Music for Facebook Sound Collection (Vol 3) no es un álbum para todas las almas, especialmente para aquellas que se vinculan más a los estilos de música que suelen oírse entre las tendencias actuales y de moda. Music for Facebook Sound Collection (Vol 3) es un trabajo selecto, elitista, un diamante pulido para aquellas mentalidades que buscan distanciarse, retirarse de lo convencional y acariciar los nuevos sonidos que emergen de las culturas alejadas a la nuestra. Pero sobre todo es un disco que es perfecto para generar ambientes, ensoñaciones, reflexiones y prospección interna y espiritual. Es por tanto un viaje a través de los tiempos y una huida hacia mundos que los sentidos no están acostumbrados a ver y a concebir. Si te gusta lo diferente y te fascina colgarte a través del sonido, Azam Ali y su nuevo trabajo es la nave idónea que te transportará más allá de ti mismo.