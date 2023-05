Azam Alí – Music for the Facebook Sound Collection Vol. 2

«Lo que más me intriga de la voz humana es su habilidad para convertir todo en transparente, gracias a su poder de transformación. La voz no es solo una vía para conducir palabras. Para mí se trata de un sueño abstracto donde todo tiene un perfecto sentido»

Azam Alí

Son palabras que definen el imperio de la música. Sin importar su procedencia o fusión es capaz de alcanzar todas las fronteras y superarlas. La ensoñación, el retorno a los ancestros o al futuro, o la apertura a otras culturas y dimensiones, forma parte de la experimentación sensorial y de la ampliación de la musicalidad humana.

La música es un lenguaje vehicular que permite múltiples transiciones y la música indie (entendida como independiente) tiene el lujo de poder transgredir los corsés a los que generalmente estamos atados con la comercialidad. El indie no entiende de limitaciones, ni pertenece a artistas o bandas que cantan, tocan o componen con cierto estilo. El indie va más allá de todo eso. Abraza todas las culturas y sensibilidades, aunque permanezcan lejanas a nuestra cotidiana realidad.

Azam Alí es una cima de estas diferencias por excelencia. Su música abarca una diversidad creativa que convierte el sonido en una mezcla hipnótica, onírica y espiritualmente intrínseca. Es como una regresión efusiva a los estados más profundos del alma y existencia humanas.

Al margen de su impresionante voz y registros vocales, Azam maneja una amplia mixtura de instrumentaciones especiales, como el Santur, el Riqq, el Zils, el Chan Chan, el Daf, la Tanpura, el Salterio y el Bendir, todos ellos artilugios que conducen a los abismos sónicos de los desiertos y de los mitos orientales. Según los expertos, la voz de Azam Alí es definida como la de una mezzosoprano capaz de alcanzar connotaciones liricas ajenas a este mundo. Los sellos discográficos independientes que la representan, Narada Productions y Six Degrees Records, así lo confirman.

Hace pocos días, Azam Alí ha publicado su nuevo album Music for the Facebook Sound Collection Vol. 2, una obra de arte que viene a ser continuación de Music for the Facebook Sound Collection Vol. 1, aparecido en 2020. Ambos son trabajos que dilapidan la materialidad del ser y sumergen en el seno de la espiritualidad junto a pinceladas electrónicas y percusiones tribales.

Music for the Facebook Sound Collection Vol. 2 arranca con Green and Gold, una pista de pura electrónica tribal remarcada consintetizadores, percusiones sutiles y voces ecográficas que envuelven este despegue hacia un global estelar. Le siguen Veil of Stars, tambores y lirica persa que desvelan un velo hacia las estrellas, y Dance of Ecstacy, pura danza y éxtasis rítmico bajo de percusiones ancestrales, clamores retumbantes y vientos que se arremolinan con la arena de los desiertos.

The Haunted Chamber, por su parte,es una cámara embrujada que nos devuelve la calma sinuosa del misterio y de los recuerdos lejanos, y The Ancients, por otra,esun temazo brutal de ritmos absorbentes que te arrastran como una gigantesca ola hacia la lejanía eterna.

De repente, llegamos a la misteriosa Deserted, una pista que desata la magia incorpórea de los errantes y de los atardeceres dúnicos del desierto. Sus notas viajan como un ciclo eterno de vaivenes hacia las esencias más pretéritas. Con Lost Tribes, como su nombre indica, se fulguran esos extáticos ritos de los lugares perdidos en el pasado y con Infinite Sky se inicia un trance que, junto a la fusión coral de Azam, sobrecoge y marca secuencias de un ritualismo arcano.

Mayatma es otro temazo quellega bajo el compás de las tablas indias y del juego lirico de Alí. Las flautas de fondo arremeten una dulzura misteriosa para dar paso a Hidden Love, una composición que irradia ese amor oculto que nos aprisiona en sus tentáculos.

El álbum se cierra magistralmente con tres temas sublimes, Wings of Hope, pista que nos ofrece alas para la esperanza como un arcángel que asciende hacia el reino de los dioses. El segundo corte, Haunt Me, es un retorno al singularidad serena y agreste con cierto soplo salvaje electrónico. Y el tercero, Bhakti, penetra, junto a las voces ondulantes de Azam Alí, con ritmos electrónicos marcados de intenso tribalismo. En definitiva, un cierre que refleja la grandiosidad del álbum.

Quince años de carrera musical, trece álbumes, dos nominaciones al prestigioso premio Canadian JUNO Award y un Hollywood Music Award, Azam Ali ha confirmado su lugar como una de las voces y compositoras más fértiles, versátiles y talentosas del escenario internacional actual.

Nacida en Irán, antigua Persia, Azam Alí se educó en un internado mixto de la India, pero desde hace años vive en Los Ángeles. Está reconocida internacionalmente por su trabajo con la formación Vas (1997-2004) y el grupo electrónico/acústico Niyaz. Huffington Post la ha descrito como «una fuerza evolutiva de la música contemporánea del Medio Oriente, pionera del trance global que concierta la poesía sufí medieval y las canciones populares de Irán y sus países vecinos del Golfo Pérsico. Todo ello envuelto bajo un insondable manto de exquisita instrumentación acústica y electrónica moderna».

La discografía de Azam ha sido aclamada por la crítica donde algunos discos han sido número 1 en iTunes. Eso le ha permitido ganarse la atención de medios como NPR, BBC y PRI y tener miles de seguidores en todo el mundo.

El inmenso talento y la capacidad de Azam para adaptar su voz a cualquier estilo musical ha permitido que pudiera colaborarcon artistas muy diversos como Serj Tankian (System of a Down), Peter Murphy (Bauhaus), The Crystal Method, Pat Mastellato y Trey Gunn (King Crimson), Dredg, Chris Vrenna (Nine Inch Nails), Ben Watkins (Juno Reactor), Buckethead, Steve Stevens, Mercan Dedé, Kodo, etc.

Al margen de su trabajo como artista de estudio y de giras, ha trabajado con compositores de cine como Harry Gregson, Mychael Danna, Graeme Revell, Ramin Djawadi, Brian Tyler, Michael Giachinno, Christopher Young, Tyler Bates, Jeff Rona, etc. Siendo así que su distintiva voz ha quedado registrada en innumerables películas como Samir, Thor, The Dark World, Matrix Revolutions, Prince of Persia, The Sands of Time, 300, Godsend, The Priest, John Carter, Papparazi, The Nativity Story, Speed ​​Racer, Lara Croft -Tomb Raider, The Fight Club, Hijos de Dune, Earthsea, Dawn of the Dead…

Musicalmente también ha aparecido en varias bandas sonoras de series televisivas como True Blood, Missing, Nip Tuck, Bones y Crossing Over, entre otras. Al mismo tiempo ha realizado contribuciones en videojuegos como Uncharted 3, Call of Duty, Prince of Persia: The Forgotten Sands, Darksiders y Syphon Filter: Logan’s Shadow, donde ganó el Hollywood Music Awards en 2007 como la Mejor Canción Original.

Actualmente Azam Alí está realizando The Fourth Light Project, un espectáculo vanguardista multisensorial creado junto al diseñador y artista visual Jerome Delapierre. Esta innovadora experiencia multimedia combina actuaciones musicales y danza en vivo con tecnologías interactivas y técnicas avanzadas de proyección y mapeo corporal que responden al sonido y al movimiento en tiempo real. El resultado final es un espacio donde se fusiona un entorno tridimensional ilusionista que elimina la distancia entre el público y los artistas. Esta síntesis invitando a la audiencia a compartir una experiencia multisensorial sin fronteras.

Para finalizar cabe decir que, gracias a sus habilidades, Azam aprendió a tocar diversos instrumentos, pero fue su maestro Manoocher Sadeghi quien descubrió las peculiaridades emocionales y técnicas de su voz. A partir de ese momento Azam aprendió a modular la voz como instrumento fonético hacia la búsqueda de la pureza vocal y las diferentes técnicas. Todo ello la llevó a interesarse por las músicas clásicas occidentales, la música oriental y de épocas más antiguas, como las piezas de la famosa compositora medieval Hildegarda Von Bingen. En esa diversidad musical y lingüística encontró una forma complementaria de expandir su arte hacia otras formas de espiritualidad. Como bien apunta ella misma…

«Por naturaleza, no puedo permanecer físicamente en un lugar por mucho tiempo. Quizás porque he sido trasladada suficientes veces en mi vida y por ello soy muy consciente de la influencia que ejerce el entorno externo sobre el interior y cómo puede afectar a la percepción. Mi música refleja esta incapacidad para permanecer estática e identificarme con una sola cultura. Pienso en todas las diferentes músicas que he hecho y seguiré haciéndolo como fotografías proyectivas de mi propia evolución».

Sin duda, estamos ante una artista y un álbum de lujo, idóneo para volar por sus entrañas y alejarse de la frívola sociedad material. Si te gusta lo divergente y regresivo, Azam Ali te llevará de la mano.