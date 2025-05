Azam Alí – The Collection Vol. 4

Vivimos tan herméticos dentro de un materialismo oxidante que olvidamos nuestra zona espiritual y empatía que solo emerge tímidamente cuando nos encontramos ante situaciones de estado límite, actitud que solemos olvidar tan pronto como nuestra vida vuelve a nuestra acomodada zona de confort occidental…

The Collection Vol. 4 es un disco que rompe este círculo viciado, ese ángulo estrecho que nos imposibilita de ver vas allá de nuestro entorno y habitat. Se trata de una entrega que permite romper ese hermetismo y abrir esa parte dormida a fin de poder penetrar en el seno de otras formas de entender la vida más más allá de nuestra cotidianidad y canales habituales. La música no es solo sonido, es mensaje y conciencia.

«Hay algo en la música que te permite trascender todas las barreras humanas, ya sean culturales o sociales. Para mí se convirtió en la forma más poderosa de tomar mi dolor y transformarlo en algo que pudiera iluminar la vida de los demás» (AZAM ALI)

El disco, publicado en 2025, recoge diez momentos muy especiales, aportando sonido únicos que teletransportan al oyente a un éxtasis de altos vuelos. Su densidad etérea y profunda sensibilidad abrazan contextos que nos adentran en mundo invisible, muchas veces oculto o inconsciente, dentro de la naturaleza humana. El álbum consta de diez ‘mantras’ cuyo eje representa una amalgama de iluminación que debe escucharse en la intimidad, a fin de poder elevar el interior a cotas insospechadas de meditación trascendental.

Azam Ali es una cantante y compositora iraní-estadounidense muy conocida por su voz etérea y estilo musical. Ha sido miembro de varias bandas, como Vas y Niyaz, y ha lanzado varios álbumes en solitario. También ha colaborado con artistas como Dead Can Dance, Loreena McKennitt y otros, enriqueciendo su paleta musical y expandiendo su influencia como puente entre culturas y generando un mayor entendimiento de las tradiciones musicales persas y árabes.

Además, ha realizado un extenso trabajo en bandas sonoras de cine y televisión como Thor: The Dark World, The Matrix Revolutions, 300, The Fight Club, Dawn of the Dead, True Blood, Alias, The Agency y Prison Break. Asimismo, la puesto música a videojuegos como Uncharted 3, Call of Duty, Prince of Persia: The Forgotten Sands y Syphon Filter: Logan’s Shadow, por el que ganó el premio a la Mejor Canción Original en los Hollywood Music in Media Awards en 2007.

También ha colaborado con artistas de la talla de Dead Can Dance, Loreena McKennitt entre otros. Otras colaboraciones las podemos encontrar en el álbum Enter the Chicken, con la canción Coma, del grupo Buckethead y con Serj Tankian vocalista de System of a Down, o en los discos de Dredg, Steve Stevens, Kondo y Slow Motion Reign.

Su trabajo ha favorecido la expansión del género World Music y ha inspirado a una nueva generación de artistas interesados en la fusión cultural y la experimentación sonora electrónica. Conjuntamente, su compromiso con temas espirituales y culturales ha fomentado diálogos sobre identidad, diáspora y la importancia de preservar y reinventar las tradiciones musicales en un mundo en constante cambio. Su música abraza una diversidad creativa que convierte el sonido en una mezcla hipnótica y espiritualmente intrínseca abrazando incluso la contemporaneidad.

«Mucha de la música que escuchaba en mi adolescencia era electrónica. Abarcaba desde música industrial hasta darkwave y synthpop, pasando por todo el catálogo de 4AD y pop etéreo de bandas como Cocteau Twins, Massive Attack y Portishead. Estas fueron grandes influencias para mí, pero nunca se reflejaron del todo en mi trabajo, ya que MI ACTITUD ERA la música del mundo FUSIONADA A la mÁXIMA expresión moderna» (AZAM ALI)

Su voz es conocida por su rango mezzosoprano y su elevada expresividad, gracias a las cuales es capaz de transmitir emociones profundas y sutilezas de alto rango. Como compositora utiliza una variedad de instrumentos, incluyendo el sétar, el dulcimer, el santur, el riqq, los crótalos, el daf, la tanpura, el salterio y el bendir. Al mismo tiempo, compagina con guitarras y diversas instrumentaciones electrónicas.

Sus letras son poéticas y reflexivas, abordando temas como el afecto, la naturaleza y la espiritualidad, las injusticias y los males que degradan la humanidad. Sus álbumes y presentaciones en vivo son considerados máximos referentes en el ámbito de la música espiritual y experimental.

Para quien no sepa sobree ella, Azam Ali nació en Teherán (Irán), en 1972, en el seno de una familia que valoraba profundamente la cultura y la música tradicionales persas. Desde temprana edad, mostró un interés innato por la música, influenciada por la riqueza de su entorno familiar y cultural. Debido a las circunstancias políticas y sociales en Irán, emigró a los Estados Unidos en su adolescencia, estableciéndose en California, donde continuó desarrollando su talento musical y participó en diversos proyectos artísticos.

Su formación musical, en parte, fue autodidacta debido a su estado migratorio en un país occidental, aunque debido a sus dotes naturales recibió formación en canto, teoría musical y praxis con diferentes instrumentaciones. La experiencia de la diáspora y la exposición a distintas tradiciones musicales jugaron un papel fundamental en la formación de su estilo distintivo.

«Como mujer iraní y artista en el extranjero, siento que es mi deber hablar sobre temas sociales y políticos relacionados no solo con Irán, sino de cualquier lugar del mundo donde se violen los derechos humanos. Desafortunadamente hay muchos problemas humanitarios que abordar. Desde hace tiempo esta ola de neoconservadurismo y sentimiento anti inmigratorio se ha extendido por toda Europa y EEUU»

Su estilo musical se caracteriza por una vocalidad única, una mágica fusión de géneros, una temática espiritual y filosófica y una variedad de instrumentación y arreglos combinados con tecnología moderna con el fin de crear texturas sonoras ricas y envolventes. Vayamos a las pistas del álbum…

La primera canción que surge es Mastan, haciendo referencia a las personas que están completamente en éxtasis por la belleza, el amor y la espiritualidad, alejados del mundo material y completamente entregados a una entrega total. Saba, en cambio, simboliza la brisa matutina que trae la esperanza, el apego y la hermosura espiritual. Representa la inspiración y el movimiento de la naturaleza que despierta los sentimientos y la pasión. Le sigue Gates of Samsara, un tema que se apoya en los umbrales o límites que separan los diferentes estados de la existencia y el paso hacia los estados superiores de la conciencia con el fin de alcanzar la liberación suprema.

Maula the Protector, es una canción cuyo significado alude a una figura venerada que actúa como protector y guía, algo que no lleva al siguiente tema, Doost, que personifica una relación de amistad, cariño o afecto hacia alguien. La cultura iraní otorga mucha importancia a las relaciones sociales y a la confraternidad. Raqs, en farsi significa «danza» en general. En Irán ha sido valorada y preservada como expresión artística de celebración y ritual. Pero en otros momentos se ha enfrentado a restricciones por cuestiones religiosas o políticas.

Vamos avanzando yllegamos a Desert Flower, combinación que se simboliza la belleza, la resistencia y la esperanza en medio de las adversidades. Algo parecido a una flor que crece en el desierto entre condiciones adversas. Igualmente es el título del libro autobiográfico de Waris Dirie, una activista somalí-árabe, que relata su vida y lucha contra la mutilación genital femenina y su historia de superación. Su historia ha inspirado a muchas personas de diferentes regiones, incluyendo Irán. Tras esa tragedia penetramos en Cathedrals of Light, título que rememora los lugares sagrados, esos espacios que representan la fe, la iluminación espiritual, la protección y la resistencia. En la tradición persa la luz es símbolo de conocimiento, verdad y divinidad.

Hamza, al contrario,es un nombre propio masculino que significa «fuerte» o «valiente». Tanto en la cultura islámica como la de Irán, la figura de Hamza simboliza valentía, lealtad y sacrificio. Y cerramos el álbum con Daybreak, «el amanecer», ese despertar de la primera luz después de la noche. El concepto se relaciona con un nuevo ciclo de cambio, renacimiento y esperanza. En el contexto iraní simboliza la iluminación y la victoria del bien sobre el mal.

En definitiva, Azam Ali es una talentosa cantante cuyo estilo combina influencias del mundo, la música clásica, la electrónica ambient y el canto espiritual, creando un sonido único y evocador. Sus metáforas y letras recogen muchos de los problemas que azotan al mundo y a su, vez hace sostén a las tradiciones de su cultura y afines. Su voz emotiva y su sensibilidad artística la convierten en una figura destacada en la música contemporánea, capaces de transmitir profundidad logrando conectar con quienes la escuchan y así enriquecer el panorama musical con su propuesta auténtica y cautivadora.