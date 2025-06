Azam Ali – The Collection (Vol. 5)

«Si eres fiel a ti mismo como artista, tu obra se vuelve autobiográfica, tus experiencias vitales se reflejan en lo que haces y tienes que permitir que eso se manifieste. Siempre he aceptado mis orígenes porque sentía que eso solo enriquecería mi trabajo y, en lugar de intentar romper con mi identidad, se convirtió en un viaje para profundizar sobre mí. Nunca se me considerará igual que a un artista blanco estadounidense» (AZAM ALI)

La compositora iraní Azam Ali presenta su recién publicado disco The Collection (Vol. 5), un nuevo viaje sonoro repleto de sensibilidad y riqueza cultural. Al mismo tiempo, representa la parte continuada de su anterior trabajo The Collection (Vol. 4). Reconocida mundialmente por su habilidad para fusionar sonidos tradicionales con atmósferas contemporáneas, Azam Ali continúa consolidando su talla profesional como una de las voces más evocadoras en la música experimental y world music, ofreciendo a los oyentes una experiencia introspectiva y profundamente emotiva sin precedentes.

The Collection (Vol. 5) destaca por su sonido etéreo y envolvente, caracterizado por una cuidadosa producción que combina instrumentos tradicionales y elementos electrónicos. Ali utiliza una variedad de elementos, incluyendo el santur, el oud, el duduk y la flauta bansuri, que aportan texturas ricas y matizadas. Todo ello envuelto por capas finas de arreglos electrónicos, sintetizadores suaves y efectos atmosféricos que crean un paisaje sonoro onírico y meditativo.

«Cada uno de mis álbumes explora un amplio interés por diversos estilos musicales y de canto, así como mi pasión por la producción. Mi trayectoria musical me ha llevado a colaboraciones increíbles con artistas de renombre como Peter Murphy, Buckethead y Serj Tankian. También hA tRABAJADO CON algunos de los compositores más importantes de Hollywood EN diversas bandas sonoras para cine, televisión y videojuegos» (AZAM ALI)

El nuevo álbum exhibe una fusión equilibrada entre lo acústico y lo digital, donde cada elemento instrumental se integra con precisión para potenciar la sensibilidad de las composiciones. La instrumentación refleja influencias de la música persa, árabe y del Medio Oriente, combinadas con toques de ambient y música experimental occidental.

Las letras del álbum son en su mayoría en persa, inglés y algunas frases en otros idiomas del Medio Oriente, lo que refuerza el carácter multicultural y espiritual de la obra. Temáticamente, el disco aborda conceptos como la introspección, la búsqueda de paz interior, la conexión con la naturaleza y la trascendencia espiritual. La poética de Ali invita a la reflexión y a la meditación, creando un entorno propicio para la abstracción y la relajación.

El álbum consta de varias piezas que varían en duración y ritmo, desde composiciones suaves y minimalistas hasta piezas con una estructura más dinámica y electrónica pero siempre manteniendo su esencia. Algunas canciones destacan por su capacidad de transportar al oyente a un estado meditativo, como la introspectiva Blood Moon, As Is Not Alive o la etérea Shimmer of a New Horizon. La secuencia de las canciones está diseñada para ofrecer un viaje emocional, alternando momentos de calma con pasajes más intensos.

«las artistas femeninas al crear o producir música electrónica, tienen una sensibilidad muy diferente a lOS productorES masculinoS. Ya hay muchísimas artistas que han abierto camino y lo están haciendo MUY BIEN, pero me gustaría ver que esto suceda cada vez más» (AZAM ALI)

The Collection (Vol. 5) refleja la influencia de la música clásica persa, la música árabe tradicional y el ambient music occidental. La artista incorpora elementos de la espiritualidad de estas tradiciones, fusionándolos con un enfoque contemporáneo y experimental. La influencia de artistas como Lisa Gerrard, Dead Can Dance, y la propia historia musical de Ali con sus banda Vas y Niyaz.

La voz de Azam Ali es uno de los elementos más distintivos del álbum. Su tono cálido, etéreo y lleno de matices transmite emociones profundas, desde la serenidad hasta la pasión. La vocalización en diferentes idiomas aporta autenticidad cultural y una dimensión espiritual, sirviendo como un puente entre tradiciones ancestrales y propuestas modernas. Ella lo deja muy claro al expresar:

«Siempre odié la idea de que, cuando le dices a la gente que produces música electrónica, inmediatamente piensen en techno, con su ritmo rápido y su hi hat. Piensan en raves, Pero existe un espectro muy amplio y rico de estilos BQUE VAN MÁS ALLA» (AZAM ALI)

The Collection (Vol. 5) está producido por Azam Ali, quien también participó en la composición y arreglos. La producción ejecutiva estuvo apoyada por colaboradores que aportaron su experiencia en la grabación y mezcla. Los instrumentos tradicionales fueron interpretados por músicos especializados en sus respectivos campos, enriqueciendo el proyecto con autenticidad cultural. Entre los colaboradores destacan músicos de Medio Oriente y músicos electrónicos que complementaron la visión artística de Ali, creando un equilibrio entre tradición y modernidad.

En resumen, The Collection (Vol. 5) de Azam Ali es una obra que invita a la introspección y a la meditación a través de un collage sonoro de influencias tradicionales y contemporáneas. Su riqueza instrumental, su voz evocadora y sus profundas letras hacen de este álbum una pieza esencial para quienes buscan una experiencia musical que trascienda fronteras y culturas. Como bien define Ali con sus palabras…