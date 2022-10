«Estamos muy orgullosos de este disco. Es exactamente lo que nos propusimos crear, un álbum emocionante y honesto que se sienta valiente y audaz al mismo tiempo. Lo escribimos y grabamos durante el confinamiento y, por tanto, significa mucho para nosotros, pero no podemos esperar a que la gente lo escuche. Siempre estamos queriendo avanzar, evolucionar como banda. No hay nada peor que ponerse en una caja. La gente puede ver a través de ti cuando no eres genuino».

Johnny Madden (Baby Strange) para The Independent

Baby Strange es un power trio escocés de huella indie/punk rock formado durante 2012 en la ciudad de Glasgow, cuna de músicos como Mark Knopfler (Dire Straits), Jim Kerr (Simple Minds) y Donovan. Su núcleo está constituido por Johnny Madden (vocal/guitar), Connaire McCann (drums) y Aidan McCann (bass). Para muchos el nombre de la banda recuerda al tema con el mismo nombre de la legendaria formación T-Rex, y que se halla incluida en su disco The Slider (1972). Sin embargo, según ellos, sus influencias son The Clash, Television, David Bowie, DAF y The Blue Nile, entre otros.

World Below (El mundo de abajo) es el nuevo trabajo de la formación escocesa. Ha sido lanzado por Icons Creating Evil Art (ICEA), un sello discográfico/editorial sueco establecido en Estocolmo, Suecia. La portada del disco refleja un ambiente nocturno de una metrópolis vacía como recuerdo de esa soledad que genero el confinamiento por pandemia. Asimismo, su oscuro asfalto representa el submundo que no vemos pero que excite encerrado y marcando su ley. Estamos pues ante un album, ingenioso y francamente bueno, con múltiples detalles que convierten su audición en un placer de alto linaje. Pensar es la clave, no solo oír.

Musicalmente hablando, World Below es un trabajo bien estructurado, repleto de guitarras, todas ellas encubiertas de efectismos electrónicos matizados bajo el peso de una batería definida y trasparente. La banda no se define dentro de un estilo fácilmente clasificable, pues su sonido ecléctico (significa que abarca lo mejor de diversos estilos) ofrece un indie con reminiscencias de punk bailable junto a connotaciones new wave, entre otras influencias. Resumiendo, World Below es un album altamente inteligente donde se resume los contrastes acentuados entre modernidad y sonido ‘retro’.

Cabe decir, ademas, que Baby Strange sigue la onda de formaciones poco conocidas pero muy interesantes, como Rascalton, The Lapelles, Trampolene, Retro Video Club, Strange Bones, Declan Welsh and The Decadent West, The Dunts, False Heads, Shambolics, Sheafs, The Blinders, Bad Nerves, Pleasure Heads, formaciones que configuran esa nueva hornada de neo punk.

Las diez pistas que componen el album están escritas como una lúcida reacción contra los estragos que causo la pandemia con la psicología de las personas, provocando además, una profunda división de clases y un incremento desmesurado de acumulación y consumo de alimentos que provocaron consecuencias socioeconómicas.

World Below es un album que explora las incongruencias de toda esa realidad oscura y hermética que, a modo de compensación, dio paso a diversas creaciones, como es el caso de la musica. Sin duda, es un trabajo intenso, muy bien definido que eleva World Below hacia el altar sagrado de los mejores discos de 2022.

Baby Strange que traducido significa El bebe extraño, inicia su viaje definiendo ese mundo de abajo (World Below) como «un lugar oscuro donde la cabeza se llena con imágenes que nunca has visto, esperando un milagro que nunca llegará, pero que finalmente te ahogara en sus brasas». Acompañando esas palabras suenan guitarras, voces y un fondo que te adentraran hacia ese mundo descrito en la portada.

Acto seguido aterriza Beating In Time (Latiendo en el tiempo), un tema palpitante que arranca con un punteo original de guitarra junto a incesantes cambios de ritmo frenéticos. Un frenesí sónico que sacude el alma. Poco después, llegamos a Under The Surface (Bajo la superficie). Como su nombre indica, es una inmersión catártica al mundo propio con el fin de escapar de todo aquello que nos detiene como individuos. La pista sigue el estilo de la anterior, a base de ritmos y estribillos que se adhieren al oído como un pegamento.

De repente, Only Feel It When I’m With You (Solo siento esto cuando estoy contigo) aterriza como una canción amorosa que eclosiona intensa gracias al dúo vocal entre Madden y la vocalista de The Jezebels, Hayley Mary. La instrumentación es enérgica, adictiva, con algunas pinceladas breves a Echo and The Bunnymen. Le sigue Poor Old Me (Pobre viejo yo), un tema brutal y sincopado que se apoya con franjas vocales muy coreables y que, en conjunto, dan como resultado una armonía original, aguda y penetrante. When It Calls (Cuando llama), surge como una consonancia construida a base a contrapuntos sincopados que rompen la regularidad del tempo y del ritmo. Es una pista que recuerda a los teclados usados en los 80, por ejemplo, Roxy Music.

Higher (Más alto), describe aquello que está arriba y que debemos alcanzar desde abajo, cueste lo que cueste. No hay términos medios. O llegas o caes, de ahí el estribillo constante que actua a modo de un mensaje subiminal. 0141, es un titulo extraño que surge como una alerta numérica. Es un corto mensaje que suele aparecer en los portátiles Dell cuando el disco duro se vuelve inaccesible, pero no es el caso que nos ocupa. En World Below este número hace referencia tambien al título de la canción número 7, y que viene a indicarnos que vivimos bajo una constante amenaza de advertencias muy preocupantes. De ahi que debamos mantenernos siempre en alerta.

I Feel So Cold But It’s Warm Outside (Me siento tan frío, pero hace calor afuera), es un canción post punk que nos lleva a ese sonido de The Queens of the Stone Age. Es el reflejo de esa bipolaridad que marca lo que se cuece dentro y lo que hierve fuera, siempre marcando un dolor extremo que cauteriza el alma. Midnight (Medianoche), sin duda, es una de las piezas del album que mas me gustan. Sus primeros compases son brutales, una mezcla rítmica de riffs bajo el corte Ministry junto a una poderosa voz que recuerda a Billy Idol o incluso a Depeche Mode.

Concluyendo, diversos críticos describen la musica de Baby Strange como una extraña mezcla de sonido propio y pop-punk junto a rock rebel grungy. En ocasiones, nos conduce a diversas bandas mezcladas entre sí, pero sin olvidar su particular estilo. World Below es, por tanto, un trabajo muy competo que no deja indiferente a nadie, pues dentro del mismo, se plasman numerosos matices que lo convierten en un disco brillante, original y lleno de rabia incandescente.

