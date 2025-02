Bad Bunny ha sacado nuevo disco. Sí, otro y ya van seis en solitario –ocho con Oasis (2019) y la mixtape LAS QUE NO IBAN A SALIR (2020). Para sorpresa de nadie vuelve a monopolizar las listas de éxitos, las redes, el boca a boca. Dónde está la novedad entonces, se preguntarán. Pues que Benito ha hecho el mejor LP de su carrera hasta el momento. DeBí TiRAR MáS FOToS (2024) fue un regalo de reyes que, se antoja, será inolvidable.

Nacido en Puerto Rico, Benito Antonio Martínez Ocasio conquistó el género urbano desde su Bayamón natal, pero con la vista puesta en Los Ángeles y Nueva York, las cimas soñadas para gran cantidad de artistas. Gracias a su esfuerzo las alcanzó. Vivió entre ambas ciudades hasta que, con el paso de los años y el peso de la nostalgia, recapacitó: el verdadero triunfo está en abrazar las raíces, respetarlas y llevarlas por bandera. Si bien es cierto que nunca dejó de celebrar su origen, es en este trabajo, producido y grabado íntegramente en su isla, donde celebra como nunca antes la cultura puertorriqueña.

Revisitar la tradición está ganando adeptos en los años recientes. Mención especial a Rosalía en el panorama nacional, con El Mal Querer (2018). Ahora, Bad Bunny se atreve a innovar con ritmos que, como muchas otras personas, consideraba “de viejos”. En los 17 cortes revitaliza la salsa y la plena, típicas de Puerto Rico, para acercarlos a las masas. Aquí radica la grandeza del disco musicalmente, en los géneros que amalgama. El reggaetón de vieja escuela convive con esta oda a sonidos puertorriqueños. Todo ello cuidado al milímetro, con una producción exquisita que invita a volver sobre las canciones una vez tras otra. Los matices instrumentales son impecables y dejan un regusto que no se va, como un buen PIToRRO DE COCO.

Así ocurre en BAILE INoLVIDABLE. Los seis minutos de duración se quedan escasos para captar cada ritmo. Benito, además de referenciar a iconos de la salsa como Héctor Lavoe y Tito Nieves, cuenta aquí con músicos muy jóvenes —entre 18 y 21 años— de la Escuela Libre de Música de San Juan. Sin grandes trayectorias a sus espaldas como otras colaboraciones con las que podría contar, aportan una frescura y una energía pasmosas. Con las baterías, los vientos y los tambores afro-indígenas borran el desconsuelo amoroso de la letra. Los coros explotan en un éxtasis cautivador. El alma del tema lo convierte en una de las cumbres del disco.

El folklore puertorriqueño se retoma en WELTiTA. Acompañado de Chuwi, banda local, apuesta por una percusión que también asombra en la cautivadora CAFé CON RON. Junto a Los Pleneros de la Cresta hacen un precioso homenaje a la plena. Celebran la colectividad y la voz de todo un barrio orgulloso de sus festejos tradicionales. Porque, si bien abre el álbum mirando a NUEVAYoL, a caballo entre el dembow y el trap, enseguida vuelve a PR, para que veas cómo es que se perrea. La producción de Tainy mima este reggaetón más clásico, clave en el imaginario musical local.

Más allá de lo estrictamente musical, Bad Bunny siempre se ha mostrado comprometido con su país y Latinoamérica. Aprovecha el gran altavoz del que dispone y, frente a políticos racistas que menosprecian el continente mientras buscan explotar sus recursos, no duda en responder: «Para aquellos que olvidan quiénes somos, con orgullo se lo recordamos». Puerto Rico, en palabras del artista, es la «definición de corazón y resistencia». La isla sufre una gentrificación masiva que amenaza con desplazar a las personas nativas. Esto lo plasma en un emocionante corto, homónimo, escrito y dirigido por él mismo. Lo protagonizan Jacobo Morales y el sapo concho, anfibio autóctono del país en peligro de extinción. Durante 13 minutos se muestra la hostilidad de la que son víctimas los habitantes locales que se resisten a abandonar sus costumbres. Recoge el testigo de las protestas iniciadas con el documental El Apagón – Aquí vive gente.

Este compromiso se plasma a lo largo de todas las canciones. Cobra mayor protagonismo en la sobrecogedora LO QUE LE PASÓ A HAWAii. La energía instrumental se diluye en un tempo dulce envuelto en una guitarra hipnotizante. Denuncia las lacras del turismo que Quiere(n) quitarle el río y también la playa / Quiere(n) el barrio mío y que abuelita se vaya. El orgullo nativo protagoniza el cierre del disco. Bad Bunny narra su nacimiento en LA MuDANZA y, a ritmo de salsa, culmina en un éxtasis instrumental donde está sublime. Saca pecho y recuerda que es de P f**king R.

Las denuncias también las convierte en metáforas para cantarle al (des)amor. En BOKeTE se refiere a una persona que lo dejó ir y simula que esa relación se tambaleaba por el mal estado de las carreteras puertorriqueñas. Cabe apuntar que esta bachata intimista brilla por los sonidos electrónicos seleccionados. Ocurre a su vez en TURiSTA, minimalista en la producción, pero igual de bella. De hecho, Benito sobresale en los temas más lentos, como en este bolero. Sin un gran rango vocal, se muestra cómodo interpretando y transmite una desazón a la que no acostumbra.

Los hilos conductores ya mencionados se complementan con la nostalgia. No con una mirada melodramática que romantiza el pasado, sino con la tranquilidad de quien echa de menos desde el presente. Y es que, a veces, vivir el momento está bien, sin la necesidad constante de capturarlo todo, pero a quién no le asalta la angustia por no haber guardado un recuerdo de un momento específico. En DtMF, corte homónimo, se condensa la esencia del disco: echar la vista atrás, cuidar el presente y aprender a convivir con la morriña de lo que ya fue. Por ello, tiren las fotos, abracen a tiempo y vamos a disfrutar / que nunca se sabe si nos queda poco.

Bad Bunny siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y puede presumir de no haber dejado de salir airoso. Su discografía abarca numerosos géneros, desde su debut con X100PRE (2018) hasta el penúltimo trabajo, nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023). Triunfa como nadie en el reggaetón, como se vio durante la pandemia gracias a YHLQMDLG (2020) y ha sabido moldear el género urbano con su influencia. Ahora bien, la estela iniciada con Un Verano Sin Ti (2022), sonidos caribeños que clamaban por hacerse un hueco, alcanza el clímax en DeBí TiRAR MáS FOToS; su trabajo más personal y el más sobresaliente. La cultura puertorriqueña es la protagonista indiscutible y Benito, hábil en traspasar fronteras, deja el perreo en un segundo plano para cuidar sus raíces y hacerlas universales.

Escucha DeBí TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny