En verano siempre se aprenden cosas. Y este ya llega a su fin con la característica típica de pérdidas y enamoramientos, de la desaceleración del tiempo bajo un sol sin obligaciones rutinarias que exige la suspensión de la actividad mundana, oficial y productiva.

Han pasado ya tres meses desde la publicación de Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny. Con más de 183 millones de streams en Spotify, este proclamado y anhelado álbum que va de la cumbia psicodélica al indie pop, sorprende por la ruta escénica que ha tomado para mantener su posición de dominio mundial, que parecerá durar por el fin de los veranos venideros. Con 23 canciones en una hora y veinte, el artista puertorriqueño se pasea por el reggaetón, el trap, el rap, el merengue, la bossa nova, el reggae o la lambada, entre otros ritmos. Las temáticas abordan relaciones amorosas, fiestas, empoderamiento femenino, playas y protestas sociales.

Moscow Mule. Con esta primera pista Bad Bunny nos sumerge de lleno en el tan esperado estío, ya por fin sin restricciones y con los festivales bastante avanzados. Un tema que rebosa ambiente agradablemente y soleado. Sin embargo, incluso en este tramo inicial hay destellos de una sensación de deseo más complicada. En Tití Me Preguntó, Bad Bunny responde a la pregunta de su tía sobre si tiene novia enumerando cuántas mujeres tiene a su entera disposición, pero sus monótonos alardes se ven marcados por una percusión agitada, casi robótica, que indica que todas de la puta anónima empieza a aburrirle. De hecho, al final de la canción, realiza un giro de guión, declarando que nunca podrá enamorarse y que ya no quiere ser un lotero sin sentido.

A medida que avanza Un Verano Sin Ti, Bad Bunny comienza a considerar seriamente dejar atrás el juego de las citas. En Un Ratito, reflexiona sobre volver con su ex, mientras que en Ojitos Lindos, una colaboración con el dúo de cumbia psicodélica Bomba Estéreo, el artista puertorriqueño expresa con ternura su aprecio por la sonrisa de su amante y el lunar cerca de su labio. Este último lo encuentra tratando de no desperdiciar una oportunidad para la felicidad, aunque cuando la canción principal llega al tramo final del álbum, está solo nuevamente y suspirando por una conexión perdida.

Toda esta catalogación de problemas y triunfos sexuales inevitablemente trae a la mente a Drake, por no hablar de la combinación de géneros sin esfuerzo de Bad Bunny (desde dancehall hasta dembo, desde hip-house hasta trap) en todo el álbum y el estilo de entrega. Bad Bunny incluso recuerda con cariño Views del Champagne Papi (pseudónimo de Drake), como un elemento básico de su existencia de 2016 en Dos Mil 16. Pero Un Verano Sin Ti es más a menudo alimentado por el canto suplicante del artista que por su rap cinético.

Pero si hay un momento cargado y de notable profundidad política y social en el contenido es con la canción de Andrea. Los más fans han especulado que Bad Bunny escribió Andrea sobre Andrea Ruiz, una mujer de 35 años que advirtió a un tribunal sobre su peligroso exnovio; no se hizo nada, y el hombre confesó haberla matado después de que su cuerpo parcialmente quemado fuera encontrado al costado de una carretera en Puerto Rico. Aunque esto es un bulo, en realidad la canción es sobre una mujer que aún está viva con ganas de crecer, ser libre ser respetada y comprendida.

La emoción de la canción se intensifica con la voz de Raquel Berrios de Buscabulla, quien aprovecha la oportunidad para hablar sobre la perspectiva de las mujeres en la isla, donde la violencia doméstica y los feminicidios han ido en aumento, sea o no verdad a mi me aparece una fantasía de canción y mensaje revelador.

Bad Bunny duplica su herencia e identidad cultural y rinde homenaje a las comunidades afrocaribeñas de Puerto Rico con samba en El Apagón, antes de declarar su amor por las mujeres de la isla, cerrando la canción con: Esta es mi playa, este es mi sol / Esta es mi tierra, esta soy yo, tremendísimo mensaje también de cierre patriota y amor por su país a la invasión turística y fiscal de los estadounidenses super ricos. Las amantes de Bunny son, de hecho, las protagonistas de Un Verano Sin Ti, viviendo vidas que están, como él describe con una angustia melodramática, fuera de su alcance.

Mención especial a Otro Atarceder con la colaboración del grupo californiano The Marías. A mí personalmente me encanta, porque ¿a quien no le gusta un atardecer solo o en compañía? Como broche al disco, tenemos Callaíta: una de las canciones más populares del 2019. Simplemente él dice: «porque me salió de los cojones», pero es que es un mega hit que encaja bastante en este álbum con ese ritmo pegadizo para acabar de empalagarse.

La borrachera musical de este disco es descomunal, triste y alegre a partes iguales. Si quieres un chute del reguetón más entrañable y audaz pásate por este disco y si este verano te tocó la parte de Un Verano Sin Ti, asúmelo y no te olvides de disfrutar que al final todo se ordena.

Escucha aquí Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny